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Україна лідирує за кількістю хворих на кір у світі. Лише у 2018 році ним заразилося 35 тис. людей, а з початку 2019 - ще 25 тис.

Лікарі занепокоєні і закликають робити щеплення. Це - єдиний спосіб захиститися від хвороби, від якої немає ліків.

Як і де зробити щеплення від кору в Україні? Куди роблять укол і що можна їсти перед вакцинацією? А як щодо сексу?

Відповідаємо на всі популярні питання про щеплення від кору для дорослих. Нам у цьому допомагають експерт з вакцинації ЮНІСЕФ Катерина Булавінова та МОЗ.

Чому кір - це серйозно?

Кір - це вірусне захворювання, яке передається від хворої людини повітрям, під час чхання, кашлю або розмови. Цей вірус може жити в повітрі та на поверхні ще дві години після того, як хворий вийшов з приміщення.

Хвороба може проходити дуже тяжко і призвести до інвалідності та смерті.

Зазвичай щеплення від кору, а отже й імунітет від цієї хвороби, отримують у дитячому віці - щеплення роблять у 12 місяців і у шість років. Але в Україні рівень вакцинації є вкрай низьким.

Чи потрібно від кору вакцинуватися дорослим?

Так, в умовах спалаху кору, який є зараз в Україні, дорослим варто вакцинуватися.

Дуже багато дорослих незахищені від кору - або тому що вони колись отримали щеплення лише однією дозою і, можливо, не отримали імунітету, або вакцина неправильно зберігалась.

Наразі вакцина проти кору входить до складу комбінованої трикомпонентної вакцини КПК. Вона захищає одразу від трьох інфекцій - кору, краснухи та паротиту.

Як перевірити, чи маєш ти імунітет проти кору? Які аналізи потрібно здавати?

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Якщо є доступ до вакцини, то жодних аналізів здавати не треба, а треба просто прийти і отримати щеплення. Зайвим це не буде.

Перевірити, чи є в тебе імунітет на кір, можна здавши аналіз крові на наявність імуноглобулінів IgG - це антитіла до вірусу кору.

Коли і за яких обставин робити щеплення дорослому проти кору не можна?

під час вагітності;

якщо була серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу цієї вакцини чи відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, неоміцин);

при гострому захворюванні з температурою, вищою за 38,5°С;

також не рекомендують вводити КПК людям з важким імунодефіцитом, СНІДом, під час лікування препаратами, що пригнічують імунітет, наприклад, хіміотерапія, вживання великих доз стероїдних гормонів;

варто почекати з щепленням, якщо пацієнт отримував препарати крові, тому що вони можуть нейтралізувати дію вакцини;

вакцину не вводять дітям до шести місяців.

Натомість застуда, "червоне горло" і нежить не є протипоказанням до вакцинації. Вакцину від кору можна вводити в один день з іншими вакцинами, наприклад, від дифтерії та правця - в різні ділянки тіла.

Що не можна робити перед та після щеплення - алкоголь, секс, чи є обмеження в їжі?

Жодних обмежень немає. Не треба змінювати звичайний спосіб життя.

Куди роблять укол? Це боляче?

Це звичайний укол. Дорослій людині радять робити у плече лівої руки, якщо ви - правша. В місці введення вакцини може бути місцева реакція - біль, почервоніння чи припухлість, що зазвичай проходять швидко.

Вакцина КПК "не любить" прямих сонячних променів і спирту. Перш ніж робити ін'єкцію, потрібно зачекати, доки з поверхні шкіри повністю випарується спирт або інші дезінфікуючі засоби, оскільки вони можуть деактивувати ослаблені віруси, які є у вакцині.

Яка вакцина є в Україні?

Це бельгійська вакцина "Пріорикс" та американська "М-М-Р ІІ". Їх для України закуповує Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ).

Станом на 7 березня в Україні було 1,2 млн доз цих вакцин. Вони є у всіх державних медичних закладах, запевняють у МОЗ.

Чи безпечна вакцина від кору?

У МОЗ пояснюють, що вакцину КПК використовують вже понад 50 років. За цей час було зроблено понад 500 мільйонів щеплень у 100 країнах світу.

Вакцини, як і будь-які ліки, можуть викликати реакції, але серйозні реакції на вакцину - вкрай рідкісні, кажуть лікарі.

Ймовірність серйозної алергічної реакції на вакцину КПК - це одна на мільйон щеплень. Тоді, як із тисячі людей, які заразилися кором, одна людина помирає, одна захворіє на енцефаліт, а 50 отримують тяжкі ускладнення, зазначили у МОЗ.

Однією з головних причин розповсюдження кору на планеті Всесвітня організація охорони здоров'я називає недбалість і поширення неправдивих новин про вакцини.

У 90-х роках острах викликало дискредитоване дослідження британця Ендрю Вейкфілда. де він стверджував, що існує зв'язок між вакциною проти кору, паротиту та краснухи (MMR) та аутизмом і захворюванням кишківника у дітей. Пан Вейкфілд стверджував, що його висновки базуються на досвіді лише 12 дітей, але жодне інше дослідження не змогло повторити отримані ним результати.

Згодом його видалили з медичного реєстру у Великій Британії. Проте чутки про негативні наслідки імунізації продовжували поширюватися, що призвело до значного падіння рівня вакцинації по всьому світу.

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Як перевірити, чи якісна вакцина, чи не порушувались умови її зберігання?

Ви можете попросити медсестру показати вам холодильник, де зберігаються вакцини, та термометр у ньому - температура має бути від +2 до +8 градусів.

Також можна подивитися термоіндикатори на флаконах з вакциною - вони виглядають як квадрат всередині кола.

Якщо квадрат світліший за коло, це означає, що вакцина в порядку, зберігалася при нормальній температурі і її можна використовувати.

Чи можуть щеплені люди захворіти на кір?

Якщо людину щепили правильно та якісною вакциною, вона не захворіє на кір. Але є люди, які попри вакцинацію не можуть виробити імунітет. Відсоток таких людей дуже незначний.

Захворіти можуть ті, кому ввели вакцину, яка зберігалася за неналежної температури і втратила свої властивості.

До того ж, довідки про щеплення часто фальсифікують.

Як переносять кір дорослі, які ускладнення можуть бути?

Спрогнозувати чи запобігти ускладненням від кору неможливо. Найчастіше це запалення легень та енцефаліт (запалення головного мозку). Це важкі стани, які лікують в реанімації.

Навіть, якщо ускладнень немає, ця хвороба тяжко переноситься. Людина "випадає з життя" щонайменше на місяць.

На початку хвороби людям здається, що у них грип. Є температура, кашель, біль в очах. За 5-7 днів з'являється висип, згодом можуть бути блювання та діарея. Температура весь період висипань зазвичай до 40. Коли висип сходить, певний час залишаються пігментні плями.

Як часто дорослим треба вакцинуватися?

Потрібно отримати дві дози вакцини з мінімальним інтервалом 28 днів. Лікарі кажуть, що це сформує імунітет проти кору на довгі роки, ймовірніше, на все життя.

Чи пускають нещеплених людей за кордон?

Людей, які їдуть працювати або вчитися за кордон надовго, можуть попросити зробити додаткове щеплення. Такі прецеденти вже є.

На сайтах різних країн є рекомендації для людей, які в'їжджають до України, зробити додатково щеплення проти кору.

Як і де вакцинуватися дорослій людині в Україні?

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За словами експерта МОЗ за напрямом інфекційні хвороби Федора Лапія, щеплення від кору для дорослих в Україні є безкоштовним. Наразі у державних поліклініках вакцини від кору є, як для дорослих, так і для дітей, зазначив пан Лапій.

Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, у МОЗ радять скаржитись керівнику медзакладу. Якщо це не допомагає, то департаменту/управління охорони здоров'я у вашій області. За розподіл вакцин у межах області відповідає місцева влада.

Чи можна вакцинуватися після контакту з хворим?

У таких випадках також роблять вакцинацію. Це відповідає рекомендаціям ВООЗ. Таким чином імунна система починає "бігти наввипередки" з вірусом, виробляючи антитіла, пояснюють у МОЗ.

Що швидше зроблено вакцинацію, то вищою є імовірність уникнути хвороби чи принаймні полегшити її перебіг.

Якщо людина контактувала з хворим на кір, найкраще вакцинуватися протягом перших 72 годин. Пізніше також можна, але ефективність щеплення буде не такою високою.

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