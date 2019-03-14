Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Вибори 2019: статки кандидатів

Те, як облаштували своє життя кандидати в президенти, - де і на що живуть вони та їхні родини, як вони заробляють і на що витрачають свої доходи, - може сказати виборцю набагато більше, ніж офіційні програми кандидатів, інтерв'ю ЗМІ чи виступи на зустрічах.

Перевірте, що ви знаєте про побут тих, хто претендує на президентську посаду в Україні.