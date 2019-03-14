"Панк-рок демократ" проти Трампа: хто такий Бето О’Рурк і чому про нього говорять

Копирайт изображения Reuters Image caption Роберт "Бето" О'Рурк - нова зірка Демократичної партії. Збирає натовпи прихильників і опонує президенту Трампу

Нова зірка Демократичної партії, колишній конгресмен від Техасу Роберт "Бето" О'Рурк офіційно оголосив, що братиме участь у президентських виборах 2020 року.

46-річний О'Рурк є 15-м демократом, який заявив про своє бажання стати суперником Дональда Трампа.

У проміжних виборах восени 2018 року він провів жорстку передвиборчу кампанію проти республіканця Теда Круза за його місце в Сенаті від штату Техас.

Хоча О'Рурк в підсумку програв Крузу, поступившись на 200 тисяч або 3% голосів, проте його результат був найкращим для кандидатів від демократів за кілька десятиліть в цьому штаті, де республіканці мають дуже сильні позиції.

А медіа-кампанія О'Рурка активізувала Демократичну партію, через що його почали порівнювати з Бараком Обамою, який так само надав імпульсу демократам у 2007-2008 роках напередодні своєї перемоги на президентських виборах.

Пан О'Рурк опублікував відеозапис, в якому заявив, що вибори 2020 року - це "визначальний момент істини для цієї країни і кожного з нас".

Він сказав, що виклики для США, які виникли через ситуацію в економіці, з демократією та зі змінами клімату "ніколи не були більшими".

"Вони або поглинуть нас, або дадуть нам найбільшу можливість реалізувати таланти США", - зазначив Бето О'Рурк.

Колишній панк-рок музикант приєднався до зростаючого списку людей, які змагаються за висування на виборах від демократів.

Серед них - сенатор Берні Сандерс, який називає себе демократичним соціалістом і був потужним суперником Гілларі Клінтон на праймеріз демократів у 2016 році, сенаторка Елізабет Воррен, яка обіцяє обмежити вплив на політику великих технологічних компаній та Волл-стріт, сенаторка Камала Гарріс, екс-генпрокурор Каліфорнії, що пропонує зменшення податків для середнього класу та робітників одночасно з їхнім підвищенням для корпорацій.

І це тільки найбільш відомі кандидати, і поки ще не відомо, чи приєднається до них популярний екс-віце-президент США Джо Байден.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Популярність серед молоді називають козирем Бето О'Рурка

Проте Бето О'Рурк має велику популярність серед молоді, і може швидко стати фаворитом кампанії.

Він розпочав її з триденної подорожі до Айови. Під час розмови з прихильниками і журналістами в Кеокуці О'Рурк виклав свою платформу з питань охорони здоров'я, реформи в'язниць, підвищення мінімальної заробітної плати, припинення торгових війн та розбудови сільської Америки.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На виборах 2018 року до Сенату Бето О'Рурк програв республіканцю Теду Крузу(справа), але його результати були великими для штату, де традиційно обирають республіканців

Яким був його шлях до виборів?

Бето О'Рурк народився у вересні 1972 року в місті Ель-Пасо штату Техас, на прикордонні з Мексикою, в родині власниці меблевої крамниці та судді. Є нащадком ірландських та валлійських мігрантів до США.

Його перше ім'я насправді Роберт, але він більш відомий за прізвиськом Бето - скорочення від "Роберта", яке отримав в дитинстві в Ель-Пасо.

У 1995 році закінчив Колумбійський університет, де отримав ступінь бакалавра гуманітарних наук за спеціальністю "англійська література".

Під час навчання в університеті грав на бас-гітарі в панк-рок гурті The Foss. На обкладинці альбому цієї групи, що вийшов 1993 року, майбутній політик був сфотографований у жіночій сукні, і цей факт неодноразово використовували проти Бето О'Рурка його опоненти з Республіканської партії.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Хоча Бето О'Рурк залишив світ музики, тепер він іноді грає з друзями зі сцени на своїх мітингах

1995 року Бето О'Рурк залишив гурт. Ще кілька років він грав в інших гуртах, але музика так і не стала його кар'єрою. Наприкінці 90-х років він став співзасновником Stanton Street Technology Group - компанії провайдера Інтернету та виробника програмного забезпечення, був редактором онлайн-видання, що належало компанії.

У 2005 році з обрання до міськради Ель-Пасо почалася його політична кар'єра. У 2013-2019 роках він був членом Палати представників Конгресу США від одного з округів Техасу.

Зараз колишній музикант сприймається як нова зірка Демократичної партії, як людина, що може збирати величезні натовпи і залучати фінансування. Його називають "панк-рок демократом" і порівнюють з Обамою.

Копирайт изображения Getty Images Image caption На виборах у Сенат О'Рурку вдавалося збирати натовпи прихильників у Техасі

Пан О'Рурк чудово володіє іспанською мовою, і це дає йому переваги у боротьбі за виборців латиноамериканського походження, які 2018 року становили 12,8% від загальної кількості виборців в США.

Під час передвиборчої кампанії в Сенат у 2018 році йому вдалося залучити 80 млн доларів пожертв. Він також відвідав всі 254 округи штату Техас, спілкуючись з виборцями безпосередньо та документуючи кожен момент подорожі в соціальних мережах.

Кілька американських зірок підтримали О'Рурка - співачка Beyoncé, акторка Єва Лонгорія, актор Джим Керрі, репер Тревіс Скотт, комедіантка та телеведуча Еллен Дедженереc.

Копирайт изображения Getty Images Image caption З дружиною Емі Сандерс Бето О'Рурк виховує трьох дітей

У лютому 2019 року Бето О'Рурк провів контрмітинг виборців в Ель-Пасо, коли там виступав президент Трамп, агітуючи за спорудження стіни на кордоні з Мексикою.

Політик розкритикував міграційну політику Трампа і закликав до інвестицій в інфраструктуру та технології замість витрати грошей на стіну.

"Ми стоїмо за Америку і ми стоїмо проти стін", - наголосив він.

Трамп натомість розкритикував О'Рурка, акцентувавши увагу на його невдачі у боротьбі за місце в Сенаті.

Чутки щодо можливої участі О'Рурка у виборах тривали кілька місяців.

У грудні Washington Post повідомив, що пан О'Рурк зустрівся з Бараком Обамою, а дехто з команди екс-президента вже підтримали техасця на виборах 2020 року.

Сам Бето О'Рурк довгий час не коментував висунення на виборах. Лише 14 березня він оголосив ствердну відповідь.

Елвіс їде на гастролі

Аналіз Ентоні Зуркера, кореспондента ВВС в Північній Америці

Є щось дивне в тому, щоб розпочинати президентську кампанію після поразки на виборах. Але 2020 року взагалі очікується дивний виборчий цикл.

Бето О'Рурк полонив демократів по всій Америці своєю енергійною, хоч зрештою і невдалою кампанією 2018 року, під час якої намагався перемогти республіканського сенатора Теда Круза в Техасі.

Він став зіркою соціальних медіа, збирав величезні мітинги по всьому штату та оприлюднював цифри фандрейзингу, якими скоріше міг по вихвалятися кандидат в президенти, ніж кандидат до Сенату.

Тепер він є кандидатом у президенти.

Колишній конгресмен з Ель-Пасо вступає в переповнені кандидатами президентські перегони, але мало хто з його конкурентів може похвалитися такою ж зірковою популярністю, яка є в О'Рурка.

У Берні Сандерса є пристрасні прихильники. Камала Гарріс зібрала 20 тисяч прибічників на запуск своєї кампанії в Окленді. Але пан O'Рурк має потенціал, щоб потягатися з ними на рівних.

Розсудливі журналісти втрачають голову. Бейсболки з написом"Бето" помічені в кафе Брукліна і на голові баскетбольної зірки Леброна Джеймса. Попри невелике резюме, пан О'Рурк є рідкісним політичним феноменом.

Колись покійна письменниця з Техасу Молі Айвінс зауважила, що успішний кандидат у президенти повинен мати "маленького Елвіса в собі". Пан О'Рурк має Елвіса. Цього Елвіса достатньо, щоб відкрити казино в Лас-Вегасі.

Тепер Елвіс їде на гастролі.

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