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На днях у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що вирощені за російські бюджетні кошти породи осетрових риб, пливуть до України. Там же цю цінну рибу ловлять українські рибалки.

Один із місцевих політиків заявив, що Росія намагається зменшити кількість мальків осетрових, яких випускає у Дон, аби вони не дістались українцям.

Дехто з читачів навіть так прокоментував цю ситуацію: "Це не осетер! Це — гад невдячний!"

BBC News Україна вирішила перевірити, що ж відбувається з осетровими в Азовському морі, та чи дійсно він подався в еміграцію до України.

Осетри й люди

За словами директора Одеського центру Південного науково-дослідного інституту морського рибного господарства та океанографії Сергія Бушуєва, традиційними місцями нересту осетрових Азовського моря протягом століть були річки Кубань і Дон.

Коли за радянських часів на обох цих водних артеріях побудували гідроелектростанції, то завадили таким чином нормальному нересту риби, що загрожувало і без того рідкісним видам.

"У якості компенсації побудували шість, чи вісім рибних заводів — всі вони опинились на російській території, тому що мальків вони випускали у пониззя Дону і Кубані", - сказав директор центру.

Він підкреслив, що обов'язок з підтримки цього виду в Азовському морі росіяни "самі на себе взяли й повинні виконувати".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Мальків осетра росіяни випускають в пониззі річки Дон, звідки він потрапляє на північний схід Азовського моря

На території України ця риба у значній кількості розмножувалась тільки у Дніпрі, тому зараз там існує осетровий рибний завод.

Осетрові Чорного і Азовського морів: осетер російський

осетер атлантичний

шип

стерлядь

севрюга

білуга

Його створили за радянських часів також після побудови ГЕС у спробі компенсувати завдані природі збитки.

Ця риба живе у Чорному морі й до азовських вод не заходить.

За даними Сергія Бушуєва, завод випускав на волю 1-1,5 мільйона рибин на рік,. всього випустивши у Чорне море понад 50 мільйонів особин

Він додав, що осетер, якого випустила Україна, може спокійно мігрувати по Чорному морю і заходити до територіальних вод інших країн.

Румунія також зарибнює осетром пониззя Дунаю, а випущені нею особини заходять і до України.

За словами директора центру, це не є проблемою для жодної з країн.

Риба-емігрант?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Російський осетер може сягати кількох метрів у довжину та важити до 100 кілограмів

На питання, чи тікає осетер до України, директор центру пояснив, що, риба, яка живе в акваторії Азовського моря, може перепливти його "за півдня".

Тому осетри проживають, як у східній, так і у західній частинах моря.

"Вони освоюють усю акваторію", - сказав пан Бушуєв.

Крім того, експерт зазначив, що межі української й російської частин цього моря не визначені офіційно.

Ловися рибка?

У російських ЗМІ говорилось, що риба, на яку витратив гроші російський бюджет, закінчує своє життя у сітках українських рибаків.

Директор Одеського центру морського рибного господарства розповів, що між Україною і Росією існує угода про риболовство в Азовському морі, проте з початку 2000-х осетрову рибу не ловить жодна з країн.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Вилов осетрових в Україні й Росії суворо заборонений. Українські рибалки, яких спіймають на такому промислі, ризикують отримати штраф у 48 тисяч гривень за одну рибину.

У Росії на вилов цієї рідкісної риби діє мораторій, в Україні ж цей вид занесений до Червоної книги.

За словами директора центру, Україна не отримує жодного прибутку від того, що Росія випускає мальків осетра у Дон, звідки він і потрапляє до Азовського моря.

"Українці не можуть добувати осетра, а якщо мова про браконьєрів, то тут неважливе громадянство", - сказав Сергій Бушуєв.

Він підкреслив, що в Україні заборонений вилов і продаж осетрових, а за незаконний промисел можна отримати штраф у 48 тисяч гривень, навіть за маленького осетра "два сантиметри довжиною".

Якщо ж хтось спробує ловити білугу, то сума штрафу стане ще більшою - 100 тисяч гривень.

У Азовському морі можуть діяти браконьєри, але це жодним чином "не збагачує Україну", сказав він.

"На цьому неможливо заробити, бо жодна країна цю рибу не ловить", - підкреслив Сергій Бушуєв.

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