Армії світу програють у війні з ожирінням

Копирайт изображения Getty Images Image caption Майже дві третини американських солдатів страждають від зайвої ваги

Американська армія зазнає поразки в битві ... з вагами.

У 2018 році звіт міжнародного аналітичного центру RAND Corporation показав, що майже дві третини американських солдатів страждають від зайвої ваги й навіть ожиріння — принаймні за військовими стандартами В армії США застосовується поняття індексу маси тіла — співвідношення ваги людини і його зросту.

При цьому число охочих служити в країні скорочується.

США: внутрішній ворог

У 2017 році серед молодих людей від 16 до 24 років, основної вікової групи новобранців, тільки 11% виявили бажання вступити в армію. Майже кожен третій з них отримав відмову через занадто високий індекс маси тіла.

За словами генерал-майора у відставці Джеффрі Філліпса, армія США щорічно витрачає понад 1,5 мільярда доларів на лікування військових, які страждають на ожиріння, і пошук охочих їх замінити.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У Китаї приблизно 20% рекрутів не пройшли перевірку на фізичну підготовку

Китай: шкідлива їжа і мастурбація

Занадто багато шкідливої ​​їжі та мастурбації. Такий вердикт поставила китайській армії офіційна газета Народно-визвольної армії КНР.

Погане харчування, малорухливий спосіб життя і... самозадоволення — саме через ці причини новобранці не можуть пройти перевірку фізичної підготовки, необхідної для служби в армії.

"Це пов'язано з тривалим сидінням за комп'ютером, частою мастурбацією і малою фізично. активністю", - йдеться в опублікованому матеріалі.

Попри доволі м'які вимоги до призовників, у 2017 році не менше 20% новобранців відбракували через зайву вагу. Деякі військові не змогли навіть завершити п'ятикілометровий забіг по пересіченій місцевості.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Згідно з дослідженнями, кожен десятий в іранській армії страждає від ожиріння

Іран: надмірна вага

За даними сайту Globalfirepower.org, який спеціалізується на оборонній тематиці, іранська армія налічує приблизно півмільйона військовослужбовців.

Однак, згідно з дослідженням журналу BMC Public Health, 13% військових страждають від ожиріння і 41% - надмірної ваги.

Копирайт изображения Getty Images Image caption За інформацією міністерства оборони Британії, частина військових пройшла лікування від ожиріння

Великобританія: шкідливі смаколики

У листопаді минулого року британські ЗМІ так і сипали каламбурами про зайву вагу солдатів. Причиною стала інформація про те, що війська, дислоковані в Катерикському гарнізоні, найбільшій військовій базі на півночі Англії, опинилися під пильним наглядом.

Усе почалося з того, що військовим заборонили ходити на перекус в місцеве кафе Gregg's, яке відоме своїми борошняними виробами.

У ЗМІ потрапила інформація про стурбованість військового командування непривабливим образом британського захисника, який поїдає всілякі шкідливі смаколики.

Приблизно в той самий час міністерство оборони оприлюднило цифри, згідно з якими, майже 10% військових страждають від ожиріння.

При цьому британській армії загрожують значні фінансові витрати.

Лорд Макколл, хірург і за сумісництвом член палати лордів заявив, що через військових із зайвою вагою незабаром доведеться переробляти крісла-катапульти в літаках і аварійні люки в підводних човнах.

Копирайт изображения Getty Images Image caption В індійській армії підрозділи, що не розв'язують проблему ожиріння, не можуть брати участь у парадах

Індія: штрафи за ожиріння

Згідно з дослідженнями, проведеними у 2016 році, у третини індійських військовослужбовців є надмірна вага.

У квітні минулого року в місцевій армії були встановлені жорсткі правила, спрямовані на боротьбу з ожирінням.

Наприклад, тепер військових із зайвою вагою не будуть просувати по службі й залучати до роботи в дипломатичних місіях.

У майбутньому планується проводити вибіркові та позапланові перевірки, а також штрафувати тих, хто важить на 10% більше норми.

"Ми не хочемо, аби наші чоловіки страждали від хвороб, викликаних ожирінням. Більш того, наявність таких військових погано позначається на ефективності армії в польових умовах", - зазначив індійський офіцер в інтерв'ю виданню India Today.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Іспанська елітний полк La Legion відомий завдяки своїй нестандартній військовій формі

Іспанія: відкриті сорочки й зайва вага

La Legion, знаменитий елітний піхотний полк Іспанії, в минулому році потрапив в новинні заголовки не тільки завдяки відкритим на грудях сорочкам, які носять його службовці.

У результаті обов'язкової перевірки індексу маси тіла трьох тисяч військових з'ясувалося, що 6% з них страждають від ожиріння. Їм довелося сісти на спеціальну дієту.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Експерти попереджають, що зайва вага серед військових ставить під загрозу боєздатність ПАР

ПАР: вузькі пояси й розширені талії

Останні статистичні дані, зібрані військовою службою охорони здоров'я у 2012 році, показали, що близько 10% військових ПАР страждають від ожиріння. Експерти попереджають, що це ставить під загрозу боєздатність країни.

"З регулярної армії, що складається з 76 тисяч чоловіків і жінок, з медичної точки зору тільки 10% придатні для служби. Це означає, що, з огляду на ротацію і необхідність навчання персоналу, в постійному розпорядженні знаходиться не більше 2 тисяч людей", - повідомив південноафриканському новинному порталу Daily Maverick директор оборонної установи Brenthurst Foundation Грег Міллс.

Копирайт изображения Reuters Image caption Мексика посіла друге місце у світі за кількістю людей з ожирінням (32,4% населення)

Мексика: рання відставка

У боротьбі з ожирінням особового складу мексиканська влада у 2015 році достроково відправили у відставку понад 1 300 службовців і звеліла ще 12 тисячам схуднути та прийти в форму.

Відповідно до опублікованого в тому ж році звіту Організації економічного співробітництва і розвитку (ОЕСР), з 35 країн Мексика посіла друге місце за кількістю людей з ожирінням (32,4% населення). Випередили її тільки США (38,2%).

Чому це така велика проблема?

З урахуванням фізичної підготовки й постійних тренувань військовослужбовці повинні бути в кращій формі, ніж звичайне населення країни. Однак є безліч випадків, коли цей принцип не спрацьовує.

Згідно з висновками багатьох наукових досліджень, військові частіше опиняються в стресових і небезпечних для життя ситуаціях, більше схильні до постійного недосипання, і всі ці чинники ведуть до поганого харчування.

Що б там не було, очевидно одне: зайва вага виявляється серйозним ворогом збройних сил.

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