"У мене постійно болить вагіна". Життя із загадковим синдромом вульводинії
"Часом біль стає абсолютно нестерпним — хочеться зробити будь-що, аби тільки він припинився". Саме так Джорджія описує життя із "болісним" станом, який називається вульводинія.
25-річна мешканка Манчестера відчуває постійний пекучий біль в області геніталій.
Професійна художниця, вона виплескує свою агонію у малюнках — і каже, що це допомагає не опускати руки.
Вона розповіла BBC Radio 5 Live, як складно було домогтися правильного діагнозу — адже про її захворювання мало що відомо.
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Що таке вульводинія?
За визначенням британської Національної служби охорони здоров'я (NHS), вульводинія — це хронічний біль в області вульви (навколо отвору піхви), причина якого невідома.
У випадку Джорджії, це надзвичайно сильний біль у вагіні.
Цей хронічний нервовий синдром трапляється у жінок різного віку — і часто у тих, хто загалом здоровий.
Напади болю починаються внаслідок використання тампонів, статевого акту, носіння білизни певного крою і навіть тривалого сидіння, за даними NHS.
Симптоми
Джорджія потерпала від болю понад два роки, перш ніж лікарям вдалося встановити діагноз.
Біль при вульводинії:
- може бути пекучий, пронизливий, відчуватися як подразнення або запалення;
- часто провокується дотиками, наприклад, під час сексу або введення тампона;
- може постійно відчуватися як "фоновий" і загострюватися, коли людина сидить;
- іноді обмежується окремими ділянками вульви, наприклад, вагінальним отвором;
- може охоплювати більшу ділянку, часом поширюючись навіть на сідниці та внутрішню сторону стегон.
Джерело: NHS
"Біль починається раптово, — каже Джорджія, намагаючись описати свої відчуття.
"Я сідаю — і раптом на мене накочується хвиля жахливого пекучого болю".
Труднощі діагностики
Коли вона у відчаї зверталася до лікарів, ті часто не приймали її страждання серйозно, каже Джорджія.
"Я йшла до лікарів, а вони казали: "Певно, це реакція на воду! Мабуть, молочниця". Або: "Можливо, це якесь венеричне захворювання".
"Та цього не могло бути, бо у мене один постійний партнер. І це не молочниця, бо з нею я знайома", - пояснює жінка.
Одного дня вона сягнула критичної межі: "Я вийшла з душу та опустилась на підлогу, конаючи від болю. Я обійняла коліна, плакала і чекала, поки біль минеться. Тієї миті я зробила б що завгодно, аби мені полегшало".
Врешті-решт у Джорджії діагностували вульводинію.
Дізнавшись правильний діагноз, вона почала спостерігати за тим, що погіршує її стан, і вносити зміни у своє життя. Для більшого комфорту вона перейшла на інший тип спідньої білизни й різко скоротила вжиток алкоголю.
"Коли я п'ю вино, наступного дня мені набагато гірше", - ділиться вона спостереженнями.
Інтимне життя
У жінок із цим синдромом сексуальна активність часто супроводжується болем. Джорджія визнає, що їй непросто змиритися з тим, як вульводинія позначається на її статевих стосунках.
"Хочеться близькості, хочеться експериментувати у ліжку. Але це так боляче, що не можеш себе пересилити. Це тяжко. Це мене дуже засмучує".
Лікування
Наразі цей синдром вивчений дуже мало.
Одне з небагатьох досліджень на цю тему опублікували у 2016 році в журналі International Journal of Women's Health; згідно з ним, у США від цього синдрому потерпають 16% жінок.
Малоймовірно, що вульводинія минеться сама собою, однак її прояви можна полегшити за допомогою фізіотерапії, знеболювальних гелів та рецептурних препаратів, стверджують фахівці з NHS.
Мистецтво як спосіб виплеснути агонію
За словами Джорджії, мистецтво дозволяє їй не опускати руки перед болем, з яким вона мусить миритися щодня.
"Бувало, я почувалася на межі — тоді я брала в руки олівець і папір, починала малювати, і мені легшало".
Жити з цим синдромом складно, як не крути; втім, Джорджія хоче підбадьорити всіх, хто страждає, як вона.
"Мені непросто про це говорити, але я хочу, щоб усі жінки знали: цього не треба соромитись. Це тяжко і болісно — та доведеться навчитися з цим жити".
Матеріал адаптовано з BBC Radio 5 Live https://www.bbc.co.uk/5live
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