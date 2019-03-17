Перемога в біатлоні та втеча осетрів з Росії в Україну - #НеПроґавте

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Історична спортивна перемога українця, обличчя Нацкорпусу, чи правда, що риба обирає життя в Україні й ще кілька найпопулярніших матеріалів тижня у нашій підбірці #НеПроґавте.

Перший чемпіон

Огляд подій тижня хочеться розпочати з перемоги, якої ще не було до цього.

Український біатлоніст Дмитро Підручний вперше в історії українського біатлону у змаганнях чоловіків здобув золото у гонці переслідуванні на чемпіонаті світу у шведському Естерсунді.

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Традиційно більш успішними в біатлоні були українські жінки, які неодноразово досягали світових вершин у цій дисципліні.

Дмитро Підручний ровесник незалежності — народився 5 листопада 1991 року на Тернопільщині. Виступав на зимових Олімпійських іграх у 2014-му та 2018 роках.

Він старшина Національної гвардії України та інструктор спортивного клубу НГУ.

Небезпека польотів

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У неділю в Ефіопії розбився пасажирський літак авіакомпанії Ethiopian Airlines, Boeing 737 Max 8, що прямував з Аддис-Абеби до Найробі.

Загинули 157 людей — всі, хто був на борту. Точні причини катастрофи поки невідомі.

Це вже друга катастрофа аналогічного літака за п'ять місяців і його використання заборонили вже у багатьох країнах світу.

Нацкорпус

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Слово "нацкорпус" цього тижня прозвучало у кожному випуску новин і не по одному разу.

Щоправда, причини уваги до партії "Національний корпус" і спорідненої молодіжної організації "Національні дружини" не мирні — сутички з поліцією під адміністрацією президента і спроби прорватись до Петра Порошенка в Черкасах 9 березня.

Хто стоїть за цими організаціями, які відіграють усе вагомішу роль в українській публічній політиці?

Зірка і педофіл?

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Оглядач з питань культури ВВС Олександр Кан цього тижня підняв неоднозначну й для багатьох болючу тему — звинувачень Майкла Джексона у сексуальних злочинах проти неповнолітніх.

У березні на екрани вийшов документальний фільм "Залишаючи Неверленд", у якому Джеймс Сейфчак і Вейд Робсон — тепер дорослі чоловіки, розповідають про те, як їх протягом довгих років, коли вони були дітьми, розбещував Майкл Джексон.

За словами оглядача, документальний фільм для переважної більшості людей у світі "поставив останню крапку у позитивній відповіді на питання, що висіло у повітрі чверть століття: "Чи Майкл Джексон педофіл?"

Детальніше читайте в матеріалі автора:

"Багатший, ніж будь-хто міг описати"

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За даними журналу Forbes, найбагатшою людиною у світі є засновник Amazon Джефф Безос. Його статки оцінюють у 131 млрд доларів.

Але навіть такому багатію далеко до найзаможнішої людини всіх часів — манси (верховного правителя - Ред.) Муси.

Цей західноафриканський правитель XIV століття був настільки багатий, що його щедрі роздачі грошей зруйнували економіку всієї країни.

Невідомий герой

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Ураган пройшов цього тижня Одесою. Там вітер надзвичайної сили здув з пірса в Чорне море візок з дитиною. За немовлям у воду стрибнула мати й, за свідченнями очевидців, вони обоє загинули б, якби на допомогу не прийшов перехожий.

Імені героя не знає ніхто.

Осетри-емігранти

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На днях у російських ЗМІ з'явилась інформація про те, що вирощені за російські бюджетні кошти породи осетрових риб, пливуть до України.

Там же цю цінну рибу ловлять українські рибалки.

Один із місцевих політиків навіть заявив, що Росія намагається зменшити кількість мальків осетрових, яких випускає у Дон, аби вони не дістались українцям.

BBC News Україна перевірила, що ж відбувається з осетровими в Азовському морі, та чи дійсно вони подалися в еміграцію до України.

Фотогалерея тижня

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Бивні цієї красуні-слонихи діставали самої землі. Її називали кенійською "королевою слонів".

"Якби я не бачив її на власні очі, я б не повірив, що такий слон взагалі існує у нашому світі", - це слова фотографа, якому пощастило знімати цю "королівську" тварину.

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