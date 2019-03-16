Штабіст Зеленського: Коломойський побажань не передає

Копирайт изображения BBC / УНІАН / Фейсбук "Команда Зеленського" Image caption Іван Баканов - керівник штабу Володмира Зеленського

Іван Баканов - друг дитинства Володимира Зеленського, його партнер та юрист "Студії Квартал 95". А зараз - ще й керівник передвиборчого штабу, який відповідає там "практично за все", та голова партії "Слуга народу".

Під час зустрічі з журналістами BBC News Україна зізнається, що він - людина непублічна. Це одне з перших його інтерв'ю.

На початку розмови помітно, що йому некомфортно перед камерою, він дуже коротко, але відповідає на кожне питання, а пана Зеленського називає "Володимир Олександрович".

Коли мова заходить про те, чому його команда вирішила йти в політику, Івана Баканова охоплюють емоції.

"Я вважаю, те, що зараз відбувається, - це геноцид українського народу", - каже він, підкреслюючи, що це тільки його особиста думка.

Під час розмови запевняє, що штаб не отримує жодних вказівок від мільярдера Ігоря Коломойського, зізнається, що ніколи не бував у Верховній Раді, а якщо Володимир Зеленський виграє, то не проти стати прокурором.

Команда і "симпатики"

Image caption Іван Баканов у штабі на столичному Печерську

BBC News Україна: Скільки людей працює у штабі?

І.Б.: Якщо говорити про всіх наших симпатиків, то це приблизно 500 тис. людей. Це так звана "ЗеКоманда", мобілізована навколо Володимира Олександровича по всій Україні.

BBC News Україна: А у центральному штабі?

І.Б.: Зараз, думаю, людей 70.

BBC News Україна: Розкажіть про людей, яких бачили на фото разом із "ЗеКомандою". Наприклад, депутат Сергій Лещенко, екс-міністр фінансів Данилюк. Це члени вашої команди?

І.Б.: Поки що ні. Це симпатики Володимира Олександровича.

Але вони більшою мірою консультанти. Мають досвід у своїх сферах, щодо яких вони консультують Володимира Олександровича і всю команду.

BBC News Україна: Вони хочуть приєднатися до команди?

І.Б.: Звичайно.

Думаю, вони навіть зареєструвалися (На передвиборчому сайті Зеленського. - Ред.), але не готовий про це точно сказати.

Копирайт изображения Facebook Володимира Зеленського Image caption У штабі Зеленського наполягають, що ведуть нестандартну виборчу кампанію

BBC News Україна: Екс-міністр Абромавічус так само?

І.Б.: Очевидно, він вже у команді Зеленського.

Всі ті круглі столи, які ви бачите, об'єднують симпатиків. Людей, які хочуть змін.

BBC News Україна:Пишуть, що і Вікторія Сюмар хотіла приєднатися (Депутат від "Народного фронту", яка була одним з керівників кампанії партії у 2014 році. - Ред.).

І.Б.: Хотіла. Ми зустрічалися.

Не знаю, що не склалося, але якщо ви її не бачили, то значить, її немає.

BBC News Україна: А Гайдай (Політтехнолог, який раніше працював з Саакашвілі. - Ред.)?

І.Б.: Зустрічалися з Гайдаєм ще на тому етапі, коли нікому не був цікавий цей рух як такий.

Гарна, глибока людина. Але ми з ним не співпрацюємо.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Хто ще з "Кварталу 95" хоче у політику? Там тримають інтригу

Посади не ділили

BBC News Україна: Чи обговорювали ви на зустрічах з симпатиками можливі посади?

І.Б.: У нас незвичайна кампанія. Повірте, про жоден розподіл посад на даному етапі мова не йде.

Можу розповісти, як ми у пошуках симпатиків їздили по регіонах, але, на жаль, у 80% ці розмови закінчувалися питанням: "А скільки людей буде у списках партії після того, як ми вас підтримаємо?"

Завжди відповідали: "Нікого. Або ж, можливо, всі люди, яких ви дасте, якщо вони будуть новими і прагнутимуть змін у країні".

Копирайт изображения Фейсбук "Команда Зеленського" Image caption Одна з експертних зустрічей у штабі "Зеленського"

BBC News Україна: Чи пропонував хтось з відомих політиків свою підтримку за посаду у випадку перемоги?

І.Б.: Чи пропонували Володимиру - не знаю. Мені пропонували.

BBC News Україна: Про які посади йшла мова?

І.Б.: Хтось хоче бути мером, хтось хоче бути в уряді, у виконавчій владі.

На це я завжди відповідав: "Ні".

BBC News Україна: А ви впевнені, що серед цих 500 тис. симпатиків "ЗеКоманди" немає випадкових людей чи пристосуванців? Ви це перевіряєте?

І.Б.: Не впевнений. І не перевіряємо.

Лише життя покаже, які це люди.

І як їх можна перевірити? Лише справами.

BBC News Україна: Звідки взялася ідея "ЗеКоманди"?

І.Б.: Імідж "Зе" породив колективний розум.

У нас колектив: хтось генерує ідеї - є людина, яка відповідає за креатив - Михайло Валєєв (Креативний продюсер "Кварталу 95". - Ред.), хтось пише тексти, хтось імпровізує. І так цей колективний розум народжує те, що ви бачите.

Соцмережі замість соціології

Image caption "Соціологія" у штабі

BBC News Україна: Чи проводите ви внутрішню соціологію?

І.Б.: Зазвичай ні.

BBC News Україна: Ви довіряєте соціології, яку проводять інші?

І.Б.: Соціологія - це, поміж іншого, й інструмент маніпуляції.

У багатьох випадках цифри у соціології залежать від того, хто її замовляє.

Звичайно, у нас є люди, які постійно стежать за соціологією та аналізують її.

Соцмережі насправді дають більший зріз, ніж соціологія.

BBC News Україна: За соціологічними опитуваннями, Володимира Зеленського менше підтримують на Західній Україні. Чому?

І.Б.: Можливо, тому що він говорить російською.

А може, там хотіли б, щоб Вакарчук висунувся у президенти.

Чи їм не подобається його творчість. Важко сказати.

Копирайт изображения Прес-служба Володимира Зеленського

BBC News Україна: Яким ви бачите свого виборця? Опоненти стверджують, що Зеленського підтримують неосвічені люди чи молодь, яка насправді не ходить на вибори.

І.Б.: У нашій кампанії немає ніяких спеціальних меседжів для певної категорії громадян. Це меседжі для всіх.

Але дійсно, молоді люди складають кістяк наших виборців, і дійсно, вони можуть не прийти на вибори.

Дійсно, ми закликаємо їх все ж прийти.

Але ми кличемо не лише їх, а всіх людей прийти і проголосувати.

BBC News Україна: Як мобілізуєте своїх виборців - ходите від дверей до дверей чи працюєте через соцмережі?

І.Б.: Сьогодні швидкість поширення інформації дуже велика.

Достатньо відео викласти у соцмережах, і якщо ви чесні у своїх меседжах, то ці відео будуть дивитися, постити і переповідати у колі родини, на роботі, де завгодно.

BBC News Україна: Тут ви робите ставку на технології?

Як ви вважаєте, скільки потрібно витратити коштів на те, щоб хтось ходив від дверей до дверей?

Станом на сьогодні ми витратили на всю кампанію близько 60 млн грн з виборчого фонду - це на все, що ми робимо.

Зеленський готовий до дебатів

Копирайт изображения УНІАН Image caption Іван Баканов допомагав Володимиру Зеленському здавати документи у ЦВК

BBC News Україна: Відомо, що Володимир Зеленський зустрічався з дипломатами, зокрема західними. Розкажіть про ці зустрічі, як його сприйняли?

І.Б.: Я був на багатьох зустрічах, які він проводив. Не побачив у присутніх якогось незадоволення від озвучених позицій.

На всі питання були відповіді.

BBC News Україна: Чи готовий Володимир Зеленський до теледебатів?

І.Б.: Я впевнений, що готовий.

Але чи будуть дебати - інше питання.

BBC News Україна: Чому ж тоді він не ходить на політичні ток-шоу? Було лише одне включення.

І.Б.: Ще все попереду.

Який сенс походів на шоу, якщо ви можете розповісти про себе через соцмережі?

Є різні типи виборчих кампаній, зокрема й іміджева - коли вас ніхто не знає, вам потрібно отримати якийсь політичний імідж, і тоді потрібно з'являтися у медіа, ходити на телешоу, з кимось дискутувати й, можливо, сварится.

У Володимира такої потреби немає.

Але чомусь всі думають, що це якась неготовність.

Повірте, він готовий. Прийде час, ви його побачите.

BBC News Україна: Не на каналі "1+1"?

І.Б.: Цілком можливо, що і не на "1+1".

BBC News Україна: Але ж суть закидів у тому, що Володимир Зеленський начебто боїться приходити на ток-шоу, бо він не готовий відповідати на питання у прямому ефірі, звик працювати лише за сценарієм.

І.Б.: Він повністю готовий, можу це повторити багато разів.

І, думаю, він може з'явитися у прямому ефірі до першого туру.

Копирайт изображения УНІАН

BBC News Україна: Які відносини у "ЗеКоманди" з каналом "1+1"? Чи справді на цьому каналі найбільше його реклами? І чи може таке бути, що свій борг перед студією "Квартал 95" канал віддає за рахунок реклами?

І.Б.: Те, що реклами Зеленського найбільше на каналі "1+1", - помилкове твердження. Вона є і на інших каналах, і на радіо та бордах.

Що ж до боргу - так, він існує.

Але перезарахування немає. Політична реклама не передбачає перезарахувань. Гроші на неї можна витрачати лише з виборчого фонду.

Щодо "1+1" можу висловити свою особисту думку. Ці люди справді наші симпатики. Мені дуже приємно з ними працювати, я пишаюся, що знаю багатьох із них.

Про другий тур

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BBC News Україна: Кого з суперників Володимир і його команда хотіли б бачити у другому турі?

І.Б.: Ми вважаємо, що з точки зору позиціонування суперників у Володимира немає.

Звичайно, є близько 40 кандидатів, але там усі - з політичим бекграундом.

Єдина несистемна людина - це Володимир Зеленський.

Його некоректно порівнювати з усіма іншими. І буде не так принципово, хто з тих людей вийде до другого туру.

BBC News Україна: Серіал "Слуга народу" почали знімати ще у 2015 році. А партію "Слуга народу" зареєстрували у кінці 2017 році. А сам Володимир Зеленський говорив, що почав задумуватися про похід у політику лише десь рік тому. Але чи справді ви ще від самого початку створення серіалу не задумувалися про політичні перспективи і партію?

І.Б.: Однозначно - ні.

Сама ідея серіалу з'явилася десь десять років тому.

А партія з її нинішніми учасниками - у 2018 році.

BBC News Україна: Якщо Володимир Зеленський переможе, як партія планує втілювати свою програму протягом півроку до парламентських виборів, поки у неї точно не буде фракції у Раді?

І.Б.: Це непросте питання, але мені здається, що його можна вирішити.

Якщо є народна підтримка, то ви завжди можете запитати у народу: а в чому питання, чому за ідеї, які ви підтримуєте, не хоче голосувати парламент?

BBC News Україна: І ви думаєте, депуати на це відреагують?

І.Б.: Це їхнє право - не реагувати.

Ми розраховуємо брати участь у парламентській кампанії та увійти до парламенту. Тоді стане простіше.

Копирайт изображения Facebook Володимира Зеленського Image caption Кадр з серіалу "Слуга народу"

BBC News Україна: А ви бували у парламенті?

І.Б.: У самій будівлі - ні.

А в Кабміні бував, в одному з комітетів.

BBC News Україна: Якщо ваша партія проходить у парламент, з якими політсилами ви готові співпрацювати? Для ухвалення рішень потрібна коаліція.

І.Б.: У нас задача - консолідація суспільства та всіх гарних справ, а також людей навколо них.

Якщо якась сила підтримуватиме ті законопроекти, які потрібні і важливі, то чому з ними не об'єднатися?

Якщо кожен почне тягнути ковдру на себе, то як ми зшиємо країну?

Мені здається, що основна нинішня проблема у тому, шо інститут домовляння у країні повністю знищений.

"Багато людей хочуть дати нам гроші"

Копирайт изображения УНІАН Image caption У "ЗеКоманді" заперечують зв'язки чи координацію з Ігорем Коломойським

ВВС News Україна: Ви сказали, що кампанія станом на зараз вартувала 60 млн. Скільки ви ще плануєте витратити?

І.Б.: Я думаю, ще 40 млн.

ВВС News Україна: Але ще є другий тур.

І.Б.: Це вже інше питання.

Там треба буде все бюджетувати окремо.

ВВС News Україна: Вистачає грошей на все, що ви задумали?

І.Б.: Ні, не вистачає.

ВВС News Україна: А звідки гроші?

І.Б.: Це наші симпатики.

ВВС News Україна:Ігор Коломойський?

І.Б.: Ні, це звичайні люди, які заробляють гроші.

Насправді взяти в когось великі гроші дуже легко. Є багато людей, які хочуть дати гроші.

Просто в один прекрасний день ви прокидаєтесь, а у списку вашої партії хтось бере ножиці й залишає лише номер один, а далі дає абсолютно інших людей, які не відповідають загальним критеріям.

Навіщо брати такі гроші?

ВВС News Україна: Члени "Команди Зе" спілкувалися з олігархами на етапі виборчої кампанії? На вас хтось виходив, намагався домовитися?

І.Б.: Спроби були.

Ми з ними поговорили - і поговорили.

Image caption Так виглядає штаб Володимира Зеленського

ВВС News Україна: Грошей не взяли?

І.Б.: Ні.

ВВС News Україна: Можливо, назвете прізвища?

І.Б.: Ні, не хочу.

ВВС News Україна: Чи є якісь контакти у штабу з командою Коломойського?

І.Б.: Якщо говорити про телеканал "1+1", то є.

ВВС News Україна: А безпосередньо з ним?

І.Б.: Всі ставлять це питання, я відповім так: можливо, хтось контактує, але я не бачив.

Конкретно мені ніхто не давав якихось вказівок, грошей і не висловлював навіть побажань щодо того чи іншого питання від команди Ігоря Валерійовича.

Тобто я не можу це навіть уявити.

ВВС News Україна: І представника Коломойського в штабі немає?

І.Б.: Ні, мені про таку людину невідомо.

Ви маєте на увазі Андрія Богдана (Адвокат, який представляв інтереси Коломойського і Корбана. - Ред.)? Він юрист, немає питань.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Андрій Богдан (ліворуч) та Геннадій Корбан, 2016 рік

ВВС News Україна: Коломойський не передає побажань?

І.Б.: Мені ні.

ВВС News Україна: А самому Зеленському?

І.Б.: Я цього ніколи не бачив.

Думаю, це однозначна відповідь на це питання.

"Володимир закликав Вакарчука до об'єднання"

ВВС News Україна: Паралельно з кампанією йде підготовка до виходу третього сезону "Слуги народу". Це не агітація?

І.Б.: Коли ми тільки починали все планувати, ми вивчили законодавство. Без цього ж неможливо існувати, адже сьогодні всі гармати проти нас. Ми прогнозували, що так буде.

Після цих виборів його перепишуть, я в цьому повністю впевнений, й тоді серіал, можливо, не можна буде показувати.

ВВС News Україна: Яка ситуація з третім сезоном, його встигнуть показати до першого туру?

І.Б.: Ми дуже багато зробили, щоб він встиг вийти до другого туру.

ВВС News Україна: А чи є з цим труднощі?

І.Б.: Ні для кого не секрет, що є певна група високопосадовців, основне завдання якої не допустити до показу цей серіал.

Тобто заборонити знімати серіал немає можливості, але є можливість заборонити видачу прокатного посвідчення телеканалу.

ВВС News Україна: Чи дивляться "Слугу народу" в Росії?

І.Б.: Так, дивляться, їм дуже подобається.

ВВС News Україна: Чи були під час передвиборчої кампанії у Володимира Зеленського зустрічі з іншими кандидатами?

І.Б.: Я знаю, що він зустрічався з Андрієм Садовим. Про інше мені невідомо.

ВВС News Україна: А з Тимошенко?

І.Б.: Під час виборчої кампанії, я думаю, не зустрічався.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Святослав Вакарчук так і не став кандидатом у президенти

ВВС News Україна: А з Вакарчуком були контакти?

І.Б.: Якщо говорити про контакти Володимира, то я думаю, що не існує такого контакту кандидата, якого в нього немає у телефонній книжці. Не існує таких великих українських бізнесменів, яких у нього немає в телефонній книжці.

Також не існує артистів, контактів яких в нього немає. Володимир дуже комунікабельна людина, у нього неймовірна працездатність.

Що стосується Вакарчука, то ідея ролика "Якщо ти так, то я так" - це була ідея об'єднавчого руху його та Володимира. Але, на жаль, вона була безуспішна.

Вакарчук не захотів йти в політику на даному етапі.

ВВС News Україна: Окрім Вакарчука, ви когось закликали до об'єднання?

І.Б.: Ні.

ВВС News Україна: Зараз Володимир їздить на концерти в регіони. Чи не вважаєте ви це підкупом глядачів, коли роздають безкоштовні квитки?

І.Б.: Ні, це соціальні концерти.

ВВС News Україна: Тобто з погляду моралі ви не вважаєте це агітацією?

І.Б.: З погляду моралі, особливо. Я не вважаю, що це агітаційні концерти.

Треба розуміти, що "Студія Квартал 95" за роки свого існування провела не один соціальний концерт.

ВВС News Україна: Чи будуть агітаційні тури?

І.Б.: Я думаю, що ні.

ВВС News Україна: Тоді виходить, що ви не їздите з агітацією, але агітуєте концертами?

І.Б.: Я відповім на це питання дуже просто. Агітація - це коли ви закликаєте конкретно голосувати "за" або "проти".

Ми цього не робимо, тому ніякої агітації немає.

"Відсутність досвіду грає нам в плюс"

Копирайт изображения Фейсбук "Команда Зеленського" Image caption Баканов наполягає, що перевага "ЗеКоманди" - відстутність політичного бекграунду. Водночас серед людей, які підтримують їх, є і люди з політичним досвідом, як екс-міністри Данилюк та Абромавічус

ВВС News Україна: Програма Зеленського пропонує все вирішувати на референдумах. Чи не здається вам, що спеціалізованими питаннями все-таки мають займатися професіонали?

І.Б.: Звичайно, є питання, які не можна виносити на референдуми.

Сьогодні експертна група працює над цими питаннями і розробляє закон про референдум.

Ми не просто щось говоримо. Насправді дуже багато людей працює, пише закони, програму.

І в цьому, мабуть, і є секрет нашого успіху - неочікуваність.

Раз - і є програма.

Адже ніхто не очікував, що у Зеленського є програма, коли він ішов подавати документи в ЦВК. Над цією програмою Володимир працював мінімум сім місяців, але він нікому про це не говорив.

ВВС News Україна: Чи зустрічається кандидат Зеленський з російськими політиками?

І.Б.: Вчора (Інтерв'ю записане 14 березня. - Ред.) у нас був колишній російський політик, який живе в Україні та єдиний голосував проти анексії Криму (Ілля Пономарьов - Ред.) - була експертна група з питань зовнішньої політики, нам було цікаво знати, що там думають.

Також були колишні посли, дипломати. У них полярні погляди щодо деяких питань, але під час обговорення можна знайти точки перетину та виробити якусь середню позицію.

У Володимира не було таких контактів, вчора це сталося вперше.

ВВС News Україна: Чи вистачає компетенції людей з "95 кварталу" для політики?

І.Б.: Звичайно.

Всі чомусь думають, що "Квартал" за освітою - коміки чи актори, які не розуміють інші сфери життєдіяльності держави. Це не так.

"Квартал" - це люди, які отримали різну освіту в різних вишах. Це і лікарі, і економісти, і юристи, бухгалтери.

ВВС News Україна: А як же політичний досвід?

І.Б.: Відсутність досвіду в цьому питанні, мені здається, грає нам в плюс. І всім виборцям в плюс. Адже ми не вражені системою люди.

Уявляєте, одного прекрасного дня, наприклад, 1 квітня, прокидається вся країна і раптом випадає цеглинка цієї системи, там з'являється зовсім інша людина, яка не звикла робити те, що робила система всі ці довгі роки.

Ніхто не знає, як з ним домовитись, адже ті рамки домовленостей, які використовувалися зазвичай, у його свідомості, в його практиці не працюють. Адже в нього абсолютно інші людські якості. Мені здається, це шанс змінити всю систему, адже відомо, що риба гниє з голови.

ВВС News Україна:При цьому багато що робиться за спиною президента.

І.Б.: Необхідно взяти досвідчених людей, але при цьому чітко стежити, щоб вони не стали корупціонерами.

Невідворотність покарання - це основне. Адже було багато справ у нашій країні, які взагалі нічим не закінчилися. Так не може бути.

Сьогодні ж взагалі у нашій країні, на мій погляд, відбуваються не крадіжки та грабіж, а мародерство.

Я зараз навіть скажу одну річ, але прошу це не поєднувати з Володимиром Зеленським чи партією: сьогодні відбувається геноцид українського народу.

Подивіться, що ми їмо, що п'ємо, потім ідемо в аптеку і купуємо фальшиві ліки. Потім ідемо до лікарень, які суттєво відрізняються від європейських, а потім нас за гроші просто ховають. І як це назвати? Чи так ми хочемо жити?

"Не відмовився б бути прокурором"

Копирайт изображения Фейсбук Володимира Зеленського Image caption Баканов: "Юзік прекрасний менеджер"

ВВС News Україна:Зараз ми в коридорі бачили Юзіка (Юрій Корявченков, актор "Кварталу 95" - Ред.). Це про нього говорив Володимир, коли анонсував похід ще одного актора з Кварталу в політику?

І.Б.: Мені здається, буде ще один.

ВВС News Україна: Тобто з вами йде кілька акторів?

І.Б.: Це справа вибору кожної людини.

Юзік вже обрав - він керує криворізьким осередком "Слуги народу". Але, мені здається, він не останній, хто може зробити такий вибір.

ВВС News Україна: Це його єдина функція?

І.Б.: В нього їх кілька.

Він, на відміну від "кварталівців", які починали у Кривому Розі, на репетиції приїжджав на "Волзі", адже вже працював на великому підприємстві.

Тобто Юзік прекрасний менеджер і він справляється з будь-якими завданнями.

ВВС News Україна: Ви себе бачите в парламенті?

І.Б.: Ні.

ВВС News Україна: А де?

І.Б.: А треба про це говорити?

ВВС News Україна: Так, цікаво знати.

І.Б.: Ні, я себе бачу в структурі, яка забезпечує дотримання законності.

ВВС News Україна: Міністерство юстиції?

І.Б.: Якщо в американському варіанті - то так, було б чудово.

ВВС News Україна: А генпрокурором не відмовились би бути?

І.Б.: Не відмовився б бути прокурором.

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