Вовки можуть співпрацювати з людьми, як і собаки, але не хочуть - вчені

Копирайт изображения Getty Images Image caption Вчені говорять, що негативний образ вовків не завжди виправданий

Вовки ведуть за собою, а собаки слідують за кимось — але всі вони здатні до співпраці з людьми, йдеться у дослідженні, яке додає нових фактів до історії приручення "друзів людини".

Науковці дослідили цуценят вовків, яких виростили поруч із людьми та цуценят собак.

Собаки завдячують своєю схильністю до співпраці із людьми "вовку всередині них", йдеться у матеріалах дослідження.

Але в ході одомашнення саме тих тварин, які були більш покірними людям, відбирали для розведення.

Саме посилення цієї риси протягом поколінь робить собак найкращими домашніми тваринами сьогодні.

Дослідження опублікувало видання Scientific Reports.

Копирайт изображения Friederike Range/Vetmeduni Vienna Image caption Собаки частіше слухалися людей

Копирайт изображения Friederike Range/Vetmeduni Vienna Image caption Вовки були так само в змозі співпрацювати з людьми, але часто брали ініціативу на себе

Сірі вовки, що живуть в науковому центрі у Відні, в ході дослідження проявили здатність співпрацювати зі своїми тренерами-людьми не гірше собак. Як і для собак, їхньою задачею було потягнути на себе лоток з їжею, взявшись разом із людиною за різні кінці мотузки.

Але, на відміну від собак, вовки були готові спробувати й власну тактику для досягнення мети — наприклад, вкрасти мотузку в тренера.

Фредерик Ранге з Інституту Конрада Лоренца при університеті Ветмедуні у Відні сказав: "Це показує, що, якщо вовки схильні бути ініціаторами дій і беруть на себе ініціативу, собаки ж частіше чекають і дивляться, що робить людина, наслідуючи її поведінку".

Близько 30 тисяч років тому вовки почали наближатися до околиць людських таборів, аби поживитись недоїдками.

Тоді ж і сталося їхнє одомашення.

Подальший процес приручення і селективного розмноження почав повільно змінювати їхню поведінку і гени, і вовки з часом еволюціонували в собак, яких ми знаємо сьогодні - дружніх, але менш незалежних.

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