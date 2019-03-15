Інтернету вже 30 років. Дивовижні факти про Всесвітню мережу

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Всесвітній павутині цього тижня виповнилося 30 років. Ми зібрали для вас 30 найдивовижніших фактів з історії інтернету.

Перші серед ранніх

1. Перший у світі вебсайт з'явився в ЦЕРН (дослідницькому центрі Європейської організації з ядерних досліджень) у Швейцарії, сайт доступний і досі: він почав роботу 6 серпня 1991 року.

2. Першу веб-камеру під'єднали того ж 1991 році в комп'ютерній лабораторії Кембриджського університету. Її єдиною метою було спостереження за окремою кавоваркою — варто ж знати, коли кава готова!

3. Слово "веб-серфінг" придумала ще в 1992 році нью-йоркська бібліотекарка Джин Армор Поллі, яка згодом написала серію книжок із безпеки у сфері інтернет-послуг.

4. Першою у світі країною, де доступ в інтернет — гарантоване законом право, стала Фінляндія: там це сталося у 2010 році.

5. На першому ролику, завантаженому до Youtube, засновник відеосервісу й один із розробників PayPal Джавед Карім вивчає слонів у зоопарку.

6. Першою країною, де запустять мобільну мережу 5G, що забезпечує передачу даних на швидкості до 20 гігабітів на секунду, буде Південна Корея: це має статися вже у квітні, і випробують швидкість і якість передачі картинки на... рухомих голограмах.

Найбільші

7. Фізично найбільше користувачів інтернету — передбачувано — в Китаї. ТАм і інтернеті сидять близько 800 мільйонів людей, і це тільки приблизно 60% населення країни.

8. Найбільший вебсайт за обсягом трафіку - Netflix: він з'їдає майже 15% світової передачі даних.

9. Згідно з даними за минулий рік, найшвидший інтернет в Європі — в Ісландії: його швидкість складає 150 мегабітів в секунду.

10. Ряд джерел стверджує, що майже 80% фотографій в мережі — зображення оголених жінок. Підтвердити або спростувати цю інформацію вкрай непросто.

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Цифри, цифри...

11. Яка кількість людей на планеті має підключення до мережі? 4,05 мільярда з приблизно 7 мільярдів жителів Землі. При цьому в Еритреї менш як 1% населення має вихід у мережу.

12. 51% трафіку генерують боти, а не реальні люди й сайти.

13. Інтернет охороняють сім реальних людей — у кожної є ключ, який дозволяє перезапустити світову мережу в разі її захоплення або технологічної катастрофи.

14. Головна інфраструктура світової мережі - 300 підводних кабелів, що з'єднують континенти. Обрив одного з них може залишити без зв'язку десятки мільйонів людей.

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15. Зберігання та передача даних в інтернеті поглинає 20% світової електроенергії.

16. Через п'ять років на обслуговування всесвітньої павутини припадатиме 5% всіх викидів вуглекислого газу в атмосферу.

17. Гендерний дисбаланс в інтернеті стоїть досить гостро: глобальною мережею у світі користуються на 12% менше жінок, ніж чоловіків.

18. За оцінками, частка "даркнету" від усієї всесвітньої павутини може становити 95% - але це враховує все не охоплені стандартними пошуковими системами сторінки.

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19. У світі 2 мільярди сайтів, на 0,1% яких припадає половина глобального трафіку.

20. 281 мільярд електронних листів відправляють користувачі інтернету кожен день.

Вибух мозку

21. Кожен файл, завантажений з інтернету, робить пристрій трохи важчим: якщо довіряти розрахунками Каліфорнійського університету в Берклі, весь інтернет з усім його цифровим вмістом важить 50 грамів.

22. Це складно уявити, але одна хвилина часу еквівалентна 87 тисячам годин перегляду візуального контенту на Netflix і 400 годинам завантаження відео на Youtube.

23. За ту ж хвилину в додатку знайомств Tinder "свайпають вправо" - іншими словами, знаходять одне одного - 18 тисяч пар.

24. Згідно з дослідженням Statistic Brain, розмір доходів, які одержують сайти знайомств, становить понад мільярд доларів на рік.

25. Винахідником інтернету називають Тіма Бернерса-Лі, який виступає за його державне регулювання і розробку Мережевого кодексу, за допомогою якого користувачі могли б здійснювати контроль за мережевою нейтральністю.

Копирайт изображения EPA Image caption Пропозиції Тіма Бернерса-Лі з регулювання інтернету підтримали уряд Франції й компанія Facebook

26. Згідно з дослідженням соціологічного центру Pew Research, до 2025 року більшість людей почне сприймати інтернет, як базову потребу людини — тобто, такою ж частиною буття, як електрика та водогін.

27. Спроба порахувати кількість елементарних частинок, з яких складається середній електронний лист, стала вдалою: в одному "мейлі" - 2 мільярди електронів.

28. За одну добу хакери зламують близько 30 тисяч сайтів.

29. Експерти впевнені, що інтернет не можна вимкнути цілком, оскільки маршрутизатори мереж не мають єдиного зовнішнього управління.

30. У глобальної павутини є свій лічильник тривалості існування мережі: howoldistheinter.net. Там же в хронологічному порядку перераховані найбільш значущі події в історії інтернету.

Тепер ви точно зможете здивувати друзів кількома цікавими фактами про таку важливу складову нашого життя як інтернет.

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