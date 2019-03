Як схуднути і мати здорову вагу. Поради від кухаря, який скинув 76 кг

Image caption Кухар розповів, як схуд на 76 кілограмів

Мішленівский кухар Том Керидж скинув 76 кілограмів. Його максимальна вага сягала 190 кілограмів, але з того часу він сильно змінився. Чоловік розповів, як йому це вдалося.

На початку кар'єри Керидж віддавав увесь свій час і енергію розвитку власного бізнесу. Він керував кількома мішленівських пабами й відкривав нові ресторани. Йому це дуже подобалося, попри те, що він працював по 90 годин на тиждень.

"Бути шеф-кухарем — це досить рок-н-рольно: працюєш і пізно ввечері, і рано вранці. Ти практично відмовляєшся від сну, тому що занадто зайнятий роботою і повністю віддаєшся своїй справі".

Такий шалений темп життя позначився на здоров'ї кухаря. Він був під постійним тиском, намагаючись зберегти дві мішленівські зірки, і в кінці важкого дня хотів розслабитися — саме цій меті служили їжа й алкоголь.

"Ночами я не припиняв працювати й не йшов додому спати, так що алкоголь став важливою частиною мого життя", - каже Керидж.

Він визнає, що харчувався не тим, чим потрібно, і не вчасно. Часто їв ночами.

"Я недбало ставився до того, що їв і що робив зі своїм тілом", - каже кухар. Усвідомлення прийшло незадовго до 40-річчя.

Image caption Том Керидж працював по 90 годин на тиждень і компенсував втому їжею й алкоголем

"Я зрозумів, що, якщо продовжу в тому ж дусі, ще 40 років я не проживу", - говорить Керидж.

Одного дня Керидж відмовився від алкоголю і від продуктів з високим вмістом цукру і вуглеводів. У наступні три роки він скинув 76 кілограмів - 40% своєї ваги. Йому вдається підтримувати здорову вагу донині.

Керидж вважає, що однією з причин того, чому він так сильно набрав у вазі, була його любов до напівфабрикатів — готових до вживання страв із магазинів і ресторанів.

Тому у своїй останній книзі "Перезавантаження: як приготувати смачну їжу вдома" ("Fresh Start: How to Cook Amazing Food at Home") Керидж закликає читачів повернутися на кухню.

Ось п'ять головних порад для підтримки більш здорового способу життя від шеф-кухаря Тома Кериджа.

1. Не фокусуйтесь на "дієті"

Копирайт изображения Getty Images

Оберіть той тип харчування, який підійде саме вам — аби ви могли так харчуватися завжди, а не тільки протягом короткого періоду часу.

Багато хто думає, що сенс дієти в тому, щоб скинути вагу. Насправді, вся справа в регулярному харчуванні.

2. Якомога більше рухайтесь

Копирайт изображения Getty Images

Виберіть вид занять, який вам подобається, і займайтеся, коли у вас є час. Я проводжу 6-8 годин на тиждень у фітнес-клубі й ще пару годин на тиждень займаюся плаванням.

Знайдіть щось, що приносить вам задоволення, і тоді ви будете робити це частіше.

3. Готуйте вдома і використовуйте свіжі продукти

Копирайт изображения Getty Images

Замість напівфабрикатів купіть свіжі продукти, вирушайте на кухню і спробуйте поекспериментувати з їжею у своє задоволення.

Всі говорять, що у них занадто мало часу, але вся справа в правильно розставлених пріоритетах. Можна розділити приготовану їжу на порції й заморозити їх на майбутнє.

4. Під'єднайте друзів і сім'ю

Копирайт изображения Getty Images

Якщо ви хочете привести себе в форму і скинути вагу, розкажіть про це своєму оточенню. Якщо вони дійсно ваші друзі, вони вас підтримають і захочуть допомогти вам у цьому.

Залучайте до цього процесу дітей. Нехай вся сім'я перейде на здоровий спосіб життя.

5. Проявляйте силу волі в боротьбі зі спокусами

Напевно, найскладніше — це зберігати силу волі, коли вам частенько хотітиметься спробувати "всього" один шматочок піци й морозиво, але з цим потрібно боротися.

Як би складно не було змусити себе піти у фітнес-клуб, на пробіжку або в басейн, якщо ви зробите це, ви будете прекрасно себе почувати й пишатися собою. Пам'ятайте про це, не зупиняйтеся і проявляйте силу волі.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.