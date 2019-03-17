Хто й чому вбив ватажка мафіозного клану Гамбіно в Нью-Йорку?

Копирайт изображения AFP Image caption Досі не відомо, кому саме перейшов дорогу Френк Калі. Його вбили біля власного будинку цього тижня

Картина вбивства ватажка гангстерського клану Гамбіно Франческо Калі, якому через декілька днів мало виповнитися 54 роки, поступово обростає новими подробицями. Це перше замовне вбивство боса нью-йоркської "сім'ї" з 1985 року. В суботу затримано підозрюваного.

Як повідомив на прес-конференції керівник слідчого відділу нью-йоркської поліції Дермот Шей, Калі на прізвисько Френкі Бій вечеряв в середу, 13 березня, з родиною, як раптом у чверть на десяту біля його солідного будинку з червоної цегли почувся звук удару.

Калі, якого, як припускає слідство, виманили таким чином з будинку, вибіг на вулицю і побачив, що в його сріблястий позашляховик Cadillac Escalade врізався пікап. Гангстер та чоловік, що вискочив з пікапа, обмінялися якимись словами, а приблизно через хвилину незнайомець вихопив 9-міліметровий пістолет і відкрив вогонь на ураження.

Калі намагався сховатися під позашляховиком. Через це і виникла первинна версія про те, що вбивця спочатку переїхав його пікапом.

Поліція підібрала на асфальті 12 гільз. За словами поліцейських, в Калі потрапили шість куль.

Хтось із родини гангстера зателефонував до поліції, яка прибула на місце події за дві хвилини. Калі відвезли в місцеву лікарню, де лікарі констатували його смерть.

У суботу стало відомо, що у зв'язку із вбивством заарештований підозрюваний - 24-літній Ентоні Комелло.

Як сказав пресі офіцер Шей зі слідчого відділу нью-йоркської поліції, зараз Koмeллo знаходиться у в'язниці Нью-Джерсі, він очікує екстрадиції на Стейтен-Айленд, де йому висунуть звинувачення.

"[Розслідування] далеко від завершення. Ми знаходимося на початковому етапі", - наголосив представник поліції.

Могутня людина

Пращури Калі походять з Палермо. Сам він мав величезний авторитет у тамтешньої мафії.

"Організована злочинність в Італії розглядає Калі як людину, що має вплив та могутність", - заявив федеральний прокурор Джої Ліптон у 2008 році, коли Калі визнав себе винним у вимаганні, за яке відсидів рік та чотири місяці. Це було його єдине ув'язнення.

Міністерство юстиції США, яке бачило у Калі нову зірку організованої злочинності, намагалося пригальмувати його піднесення на гангстерський Олімп.

Коли він вийшов на свободу, за умовами публічного нагляду він не мав права без дозволу судової влади бачитися зі своїм дядьком Джоном Гамбіно. Останній помер своєю смертю у 2017 році.

Слідчі попросили у рідних Калі відеозапис, зроблений камерою відеоспостереження. Отримавши відмову, вони повернулися з судовим ордером.

Копирайт изображения Reuters Image caption Розслідування вбивства глави клану Гамбіно триває і з'являються нові цікаві подробиці

Вбивство Калі спричинило ажіотаж в місцевих ЗМІ.

Не тому, що нью-йоркські мафіозі перестали гинути від куль. 59-річний Ентоні Падрелла з того ж клану Гамбіно був заарештований у четвер за підозрою в тому, що нібито застрелив в жовтні в Брукліні лихваря мафії, 77-річного Вінченто Зіто.

У жовтні в "Макдональдзі" для автомобілістів в Бронксі застрелили 71-річного Сильвестра Зоттолу з клану Бонанно. Згодом в його вбивстві звинуватили учасника вуличної банди "Бладс".

Але ці злочини не викликали й малої частки тієї уваги, яку преса приділяє зараз вбивству Калі. Адже це було перше вбивство ватажка гангстерського клану в Нью-Йорку за 34 роки.

У 1985 році кілери, надіслані знаменитим гангстером Джоном Готті на прізвисько "Франтуватий дон", застрелили у мангеттенському ресторані Sparks Stake House ватажка клану Гамбіно Пола Кастеллано, чиє місце зайняв після цього Готті.

Особняк Кастеллано знаходився неподалік від будинку Калі на Стейтен-Айленді, одному з п'яти адміністративних округів Нью-Йорка і єдиному, в якому на виборах 2016 переміг республіканець Дональд Трамп.

Відеокамери на мостах не зафіксували пікап, який камери спостереження зафіксували на місці вбивства Калі. З цього зробили висновок, що машина так і не поїхала зі Стейтен-Айленда на материк, а була залишена на одному з місцевих автозвалищ, де її поклали під прес.

"Ви цю машину більше ніколи не побачите, - сказав неназваний співробітник правоохоронних органів газеті New York Post. - Зараз вона розміром з пень".

Копирайт изображения EPA Image caption У 2008 році Калі (праворуч) визнав себе винним у вимаганні, за яке відсидів рік і чотири місяці

Тихе місце

І Кастеллано, і Калі проживали в тихому районі Тодт-Гілл, що має гангстерську славу і тому є безпечним: присутність мафії зазвичай означає відсутність вуличної злочинності.

"Ми знаємо, що тут гуртувалась мафія, - зауважив телеканалу CNBC місцевий мешканець Вілл Куріторе. - І ми вважали, що це найбезпечніший мікрорайон на Стейтен-Айленді".

"Тільки, вочевидь не для мафіозі", - додала його дружина Карен.

Поліція, наскільки відомо, не розглядає версію вбивства під час пограбування або суперечки з приводу ДТП.

Як повідомляє Daily News, частина слідчих не виключає причетності до цього злочину Джина Готті, брата покійного Джона Готті, який відсидів 29 років за торгівлю наркотиками та вийшов півроку тому.

За цією версією, 73-річний Джин, можливо, претендував на роль хрещеного батька клану Гамбіно і хотів позбутися від Калі, який, відверто кажучи, не був постійним головою клану, а тимчасово виконуючим обов'язки.

На початку 2000-х в Брукліні відбувався суд над іншим братом Джона Готті - Пітером, на якому потерпілою стороною був актор Стівен Сігал. Пітер навряд чи активно бере участь в справах, оскільки відбуває довічний термін.

"Російська мафія"

Інші версії свідчать, що Калі загинув від рук своїх же підлеглих, кілера-одинака, що мав на нього зуб, або кланів-неофітів, які шукають місця під гангстерським сонцем. Серед новоприбулих тутешня преса називає росіян або албанців, але ця теорія показує швидше вплив Голлівуду, ніж ґрунтується на оперативних даних.

"Російські бандити", в усякому разі, завжди займали в США підлегле становище, взаємодіючи з італійською мафією, членів якої вони називали "носаті" або "кирпаті" і, наскільки відомо, ніколи на них не здійснювали замахів.

Професор Університету Сент-Джонс в Нью-Йорку Говард Абадінскі сумнівається, що Калі вбили соратники по клану, оскільки він "не висовувався", планомірно піднімався по ієрархічній драбині та "нікого не вбив, щоб отримати це місце".

"Його буде важко замінити", - зазначив Абадінскі Daily News. Експерт також не думає, що Калі замовив якийсь інший з п'яти кланів нью-йоркської мафії, оскільки війни між ними практично закінчилися на початку 30-х, коли гангстери Чарльз Лучіано на прізвисько Щасливчик та Сальваторе Маранзано на прізвисько Маленький Цезар створили керівний орган мафії, або Комісію.

До неї входили ватажки п'яти нью-йоркських "сімей" та головних гангстерів з Чикаго і Баффало, штат Нью-Йорк.

Протягом десятиліть мафія майже повністю контролювала в Нью-Йорку такі галузі, як бетонні роботи та вантажоперевезення, і мала обіг, який порівнювали з обігом General Motors, підкуповувала політиків і поліцейських та зображувалася в популярних фільмах і романах.

Як писав журналіст Девід Маркус в статті, опублікованій в журналі Federalist на наступний день після смерті Калі, ватажки мафії були знаменитими; правоохоронці часто їх не турбували, а ФБР ледь визнавало, що вони існують.

Копирайт изображения Reuters Image caption Будинок, в якому жив Франческо Калі

Дискримінація?

Небажання силових структур серйозно взятися за мафію частково пояснювалося її пропагандистською кампанією, яку особливо активно проводив хрещений батько Джозеф Коломбо. Він всюди підкреслював, що є чесним американським бізнесменом італійського походження, і що ФБР дошкуляє йому виключно з расистських міркувань.

У 60-х та початку 70-х років італійські організації в США успішно протестували проти використання терміну "мафія". За іронією долі, Коломбо застрелили в 1971 році на організованому ним "мітингу італійської гордості".

Могутність мафії пішла на спад до початку 80-х, в основному завдяки тому, що правоохоронці успішно залучили до неї своїх співробітників, таких як Джо Пістон, зображений потім в кінофільмі "Донні Браско", і навчилися схиляти мафіозі до співпраці.

Переломний момент настав у середині 80-х, коли під керівництвом тодішнього федерального прокурора Південного округу Нью-Йорка Рудольфа Джуліані був підготовлений так званий "Процес Комісії". У справі проходили ватажки всіх п'яти нью-йоркських "сімей", в тому числі Кармін Персіко на прізвисько Змія, який зайняв місце Джозефа Коломбо і був засуджений до 139 років позбавлення волі.

Іншим прізвиськом Персіко було "Безсмертний", але він не виправдав його і помер у в'язниці за шість днів до вбивства Калі.

Хоча зображати мафію жертвою упереджень проти американців італійського походження вийшло з моди ще на початку 70-х, в наші дні цим аргументом успішно скористався захист Джозефа Каммарано та Джона Дзанкокьо, чий процес в мангеттенському федеральному суді закінчився виправданням в день вбивства Калі.

Прокурори стверджували, що вони керують гангстерським кланом Бонанно, і звинувачували їх в злочинній змові та вимаганні. Захист переконував присяжних, що мафію давно знищили, і що підсудних несправедливо називають гангстерами через їхнє італійське походження.

Дженніфер Луїс-Джун, адвокат Каммарано, якого обвинувачення зображувало хрещеним батьком "сім'ї Бонанно", сказала у своєму вступному слові, що її підзахисний лише виглядає і говорить, як мафіозо з кіно, але це не робить його членом мафії. Ця тактика захисту мала успіх.

Минулого літа та ж Луїс-Джун захищала російського злодія в законі Раждена Шулая, але успіху не досягла - він був засуджений до 45 років позбавлення волі. Шулая подав апеляцію і досі знаходиться в федеральній камері попереднього ув'язнення в Брукліні.

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