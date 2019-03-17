Копирайт изображения Getty Images

Новий вид лікарських засобів - бемпедоїдна кислота - може стати корисною зброєю в арсеналі тих, хто бореться з підвищеним холестерином.

За результатами міжнародного дослідження, ці ліки знижують рівень холестерину у пацієнтів, яким не допомагають інші препарати, зокрема статини.

Науковці також припускають, що новий метод лікування підійде тим, хто не може приймати статини через побічні ефекти.

Дослідження опубліковане у медичному журналі New England Journal of Medicine.

Дослідники вже запропонували новий препарат на розгляд британським та американським контрольним органам.

Копирайт изображения Getty Images

Чим небезпечний високий холестерин?

Серцево-судинні захворювання щороку забирають приблизно 150 тисяч життів лише у Британії.

Одна з основних причин цієї трагедії - зайвий холестерин; він відкладається на стінках судин, від чого ті легко втрачають прохідність.

Закорковування судин становлять смертельну небезпеку, бо позбавляють серце чи мозок кисню і призводять до інфарктів та інсультів.

Щоб знизити рівень холестерину, слід вживати менше насичених жирів і загалом дотримуватися здорового харчування, а також регулярно займатися спортом чи фізичними вправами.

На жаль, не всім цього достатньо.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Що таке холестерин?

У деяких випадках підвищення рівня холестерину зумовлюється генетичними факторами, а не способом життя.

Щоб прибрати з крові "поганий" холестерин, мільйонам людей по всьому світу призначають спеціальні ліки, переважно статини.

Втім, серед фахівців є різні думки щодо побічних ефектів цих препаратів і того, як часто їх варто призначати.

Копирайт изображения Getty Images

Як діють нові пігулки?

Принцип дії нових пігулок - у блокуванні одного з ензимів, що відіграє ключову роль в утворенні холестерину.

Професор сер Нілеш Самані з доброчинного Британського фонду боротьби з хворобами серця (British Heart Foundation) пояснює: "Загалом, статини доволі ефективно зменшують рівень холестерину. Втім, нові ліки можуть виявитися надзвичайно корисними для тих, хто має протипоказання до статинів або потребує ще сильнішого ефекту".

"Наші дослідження дозволяють припустити, що новий препарат може зменшувати ризик серцевих нападів та інсультів і не має значної побічної дії".

У чому полягало дослідження?

У дослідженні взяли участь понад тисяча осіб із серцево-судинними хворобами або загальним надлишком холестерину у крові, які вже приймали антихолестеринові препарати (переважно статини).

Протягом року учасники щодня приймали по пігулці бемпедоїдної кислоти, на додачу до своїх попередніх препаратів.

Близько 700 інших учасників натомість отримували плацебо.

Уже через три місяці у тих, хто приймав новий препарат, холестерин упав на 17% більше, ніж у контрольній групі з плацебо.

Професор Каусік Рей з Імперського коледжу Лондона вважає: "Бемпедоїдна кислота може стати ще одним додатком до арсеналу доступних ліків, що знижують рівень холестерину".

"По суті, це новий клас препаратів, які можна прописувати тим, хто уже приймає статини, щоби ще більше знизити рівень холестерину і, відповідно, зменшити ризик інфаркту чи інсульту".

Копирайт изображения Getty Images

Чи є у нових ліків побічні ефекти?

Будь-який препарат має побічну дію, тож у кожному окремому випадку лікар і пацієнт мають разом зважити користь та потенційну небезпеку.

За словами дослідників, побічні ефекти майже однаково часто турбували тих, хто приймав бемпедоїдну кислоту і хто її не приймав.

Хіба що пацієнти, які приймали цю кислоту, частіше скаржилися на подагру.

Крім того, через невдоволення побічною дією від нових ліків відмовилося більше людей, ніж від плацебо.

Але на відміну від статинів дія нового препарату обмежується печінкою і не сягає м'язів, пояснюють дослідники.

Тому деякі науковці сподіваються, що цей препарат не викликатиме певних побічних реакцій, типових для статинів.

Втім, інші висловлюються не так упевнено: щоб перевірити це припущення і загалом зрозуміти, наскільки корисний буде новий препарат, потрібні додаткові дослідження.

Чи зменшать нові ліки частотність інфарктів та інсультів?

Наявні дослідження, з яких останнє - найширше, показують, що бемпедоїдна кислота може знижувати рівень холестерину; але наразі невідомо, чи надовго і чи це однозначно зменшить кількість інфарктів та інсультів.

Професор Джейн Армітейдж з Оксфордського університету вважає останні результати перспективними.

Інше дослідження у галузі генетики, опубліковане у New England Journal of Medicine в той самий час, наводить на висновок, що ефективність бемпедоїдної кислоти для профілактики інфарктів та інсультів приблизно така сама, як і у статинів.

Проте "з генетичних досліджень неясно, чи буде той чи інший препарат безпечний для широкого кола людей", - додає професор Армітейдж.

Ясніша картина щодо того, наскільки ліки безпечні й ефективні, з'явиться після довготермінового дослідження з урахуванням кількості інфарктів та інсультів.

Управління продовольства і медикаментів США - орган, що контролює фармацевтичні препарати у цій країні - розгляне нові дані, коли їх буде зібрано, тобто за кілька років.

Хочете отримувати найцікавішістатті в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram.