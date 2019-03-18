Копирайт изображения LilBub.com

Понад десятиліття минуло відтоді, як коти вперше завоювали інтернет, і зірки серед домашніх улюбленців тепер залучають глядачів на великий екран. Чому ми такі одержимі ними? Одна людина точно знає відповідь.

Я сиджу з майже 800 іншими людьми в заповненому, історичному кінотеатрі у Мілвокі, штат Вісконсин. У залі стоять витончені статуї Будди, пахне маслянистим попкорном, а присутні гудуть від хвилювання.

Люди тут зібралися дивитися не останній голлівудський блокбастер, а повнометражну компіляцію відеозаписів з інтернету за участі котів.

Глядачі ахають від здивування, шепочуть та сміються під час перегляду смішних та більш вдумливих відеозаписів, які тут демонструють.

Сліпа кішка досягає успіху у пошуках люблячої родини, інша кішка відлякує ведмедя ...Треба визнати, кілька разів я плачу.

Цей збірник відеозаписів - творіння Вілла Брейдена, 39-річного режисера з Сіетла, штат Вашингтон.

Протягом останніх кількох років він став королем у світі відео про котів. За його підрахунками, лише минулого року, він подивився 15-17 тисяч відеозаписів про життя котів.

Відверто кажучи, Вілл не думав, що така діяльність колись може стати його кар'єрою.

Він почав збирати відео про котів ще у 2006 році, коли був студентом у кіноінституті Сіетла.

"Я мав зробити чийсь відеопортрет, і я просто відкладав занадто довго", - згадує він.

Зрештою він звернув увагу на домашнього улюбленця, якого доглядав.

Копирайт изображения Will Braden Image caption Вілл каже, що популярність кота Генрі була просто "сюреалістичною" і для нього, і для його родини

"Я подумав, можливо, я зроблю відеопрофіль цього кота, і якщо я спародіюю деякі зі старих фільмів французької "Нової хвилі", які ми дивилися, і зроблю це досить смішно, можливо, не помітять, що я не дуже слідував завданню", - каже Віл.

Генрі, чорно-білий довгошерстий смокінг-кіт, став "Анрі льо Шат Нуар" ("Анрі Чорний Кіт") - персонажем, що пародіював пафосного французького героя.

Відео містить стоїчні кадри кота і розповідає про його екзистенціальні роздуми та гостру критику світу людей навколо нього.

Відеозапис був завантажений на YouTube у 2007 році, коли веб-сайт все ще перебував у зародковому стані. Це був той самий час, коли популярність відеозаписів про котів в інтернеті почала зростати вибуховими темпами.

Проте мине п'ять років, перш ніж Вілл зробить сиквел - Henri 2, Paw de Deux.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Володіти котом-знаменитістю, таким як Grumpy (справжній ліворуч, а його воскова фігура - праворуч), означає мати великі гроші

Рішення він ухвалив після того, як зробив у Facebook обліковий запис для Анрі, і фанати кота благали його зробити нове відео.

"Я зробив нове відео, і воно дуже швидко стало вірусним - гадаю, що назбирало мільйон переглядів протягом чотирьох-п'яти днів", - каже Вілл.

На сьогодні це відео подивилися понад 10 млн разів.

Того ж 2012 року, в Міннеаполісі відбувся перший у світі фестиваль відеозаписів про кішок, проведений Центром мистецтв Вокера. Відеозапис про Анрі включили до програми після отримання тисяч рекомендацій від глядачів.

Вілл пішов подивитись відеозаписи, і, на його подив, повернувся додому з престижною премією Golden Kitty (...все одно що Оскар за найкращий фільм).

Перемога викликала великий інтерес збоку ЗМІ, і Анрі став зіркою. Знаменитості, зокрема, актор Крістофер Вокен, називали себе його фанами.

Анрі врешті отримав угоду на написання книжки та спонсорську угоду з брендом котячого корму.

Зараз йому приблизно 15 років, він офіційно попрощався і пішов з YouTube минулого року.

Image caption З 2016 року Вілл організовує CatVideoFest

Відеозаписи про котів залишаються великою частиною життя Вілла. Він почав допомагати організовувати фестиваль у 2014 році, а потім почав робити його самостійно під назвою CatVideoFest у 2016 році, коли арт-центр перестав його проводити.

Відтоді він був єдиною людиною, яка працювала на ньому самостійно. Його денна робота полягала у пошуку відеозаписів в далеких закутках інтернету, розгляд тисяч заявок, бронювання місць та управління маркетингом.

У 2018 році він підписав загальнонаціональну дистриб'юторську угоду і після цього кроку продажі квитків на фестиваль зросли вибуховими темпами.

Копирайт изображения LILBUB.COM Image caption Фільм Вілла складається з кількох відеозаписів, серед них відео про таку знаменитість як Lil Bub

До кінця 2019 року фільм, створений Віллом, покажуть у понад 200 кінотеатрах США. Частка доходів від кожного показу буде подарована місцевим притулкам для котів у кожному місті.

Вже у перші місяці вдалося зібрати десятки тисяч доларів.

Ендрю Карлін, з незалежної компанії-дистриб'ютора Oscilloscope, каже, що фільм зібрав понад 37 тисяч доларів лише за п'ять показів в Детройті, штат Мічиган - навіть перевершивши новий фільм "Капітан Марвел", що демонструється в гігантському кінотеатрі поблизу.

"Одна річ, якщо ви продаєте стрічку в Чикаго, або Брукліні, ви знаєте, всі ці типи хіпстерських місць, - говорить Вілл. - Але маємо можливість сказати: так, ми просто додали ще три покази в Лаббоку, штат Техас і Епплтоні, штат Вісконсин".

Режисер сміється, коли розповідає, як родина його дружини намагається пояснити свою незвичайну роботу новим знайомим.

Через десятиліття відтоді, як відео з котами стали популярними в інтернеті, ця тенденція не показує жодних ознак зменшення. Але що робить нас настільки одержимими?

"Ми любимо котів, але нам подобається бачити, як вони втрачають притаманну пиху", - вважає Вілл.

Він спробував зробити подібні відео про собак, але наполягає, що це не зовсім те ж саме.

"Тому що коти настільки витончені і гордовиті, нам подобається бачити їх витівки, а коли бачиш собаку, що впала зі стільця, думаєш: О, ні, чи все з нею гаразд?", - зазначає він.

Image caption Кінофестиваль про котів в Мілвокі відвідала велика кількість глядачів

Він також вважає, що успіх фестивалю є "побічним продуктом" того, як ми зараз переглядаємо медіа.

"Якщо ви дивитеся чотири відеозаписи з котами підряд - вгадайте, яким буде наступний запит, - говорить він. - Кінофестиваль начебто працює за цим принципом, ти сидиш тут, і це все спеціально відібране для тебе".

Настрій у кінотеатрі Мілвокі під час показу фільму був піднесеним.

У заході взяли участь люди різного віку - деякі навіть одягнули котячі вуха й тематичні наряди для цієї події.

Річард, один з глядачів, прийшов одягнений у комбінезон леопардового окрасу.

Image caption Дехто з відвідувачів кінофестивалю мав тематичний одяг

Він сказав, що "дуже радий" побачити фільм, і, як власник трьох котів, вважає важливим підтримку місцевих притулків.

На деякі перегляди місцеві притулки навіть привезли тварин, які потребують нових власників. Після одного з таких показів троє котів отримали нову родину.

Вілл вважає, що кішки забезпечують справжнє "відволікання" від зовнішнього світу і сподівається в кінцевому підсумку зробити проект міжнародним.

"Я не можу сказати, скільки разів за останні два роки люди підходили до мене, хапали за руки і казали: мені це потрібно - мені просто потрібно 75 хвилин відео про котів", - говорить він.

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