Як виглядає Париж після протестів "жовтих жилетів" - фото

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На вихідних Париж знову охопили протести "жовтих жилетів": результат - понад дві сотні затриманих, спалені автівки і розграбовані крамниці.

Вранці в суботу протестувальники зібралися біля Тріумфальної арки, щоб влаштувати чергову акцію руху "жовтих жилетів".

За оцінками правоохоронців, їх було близько десяти тисяч. Це суттєво більше, ніж у попередні тижні, коли багато хто з оглядачів говорив про "затухання" протестних настроїв.

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Учасники протестів жбурляли в поліцейських каміння і сміття. Ті у відповідь застосували сльозогінний газ.

Вже незабаром з'явилися повідомлення про те, що частина мітингувальників б'є вікна у місцевих крамницях, пабах та інших закладах, а в деяких випадках навіть вчиняє там розгром і грабує їх.

Пізніше стало відомо, що "жовті жилети" підпалили відділення одного з банків у центральній частині міста.

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Спочатку мітингувальники ходою пройшли центральними вулицями міста, але вже незабаром почалися сутички з поліцією.

За останніми оцінками від дій мітингувальників постраждали близько 80 закладів. Поліція повідомляє про понад 200 затриманих.

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Французька влада вже визнала, що заходи безпеки були недостатніми для того, аби зберегти правопорядок на вулицях міста.

"Аналіз подій показує, що використаних заходів для стримування насильства було недостатньо ", - заявив прем'єр-міністр Едуар Філіп.

У понеділок вранці він має зустрітися з президентом Франції Емануелем Макроном, аби обговорити подальші кроки французької влади.

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Акції "жовтих жилетів" тривають із середини листопада минулого року.

Вони почалися із вимог скасувати підвищення податків на автомобільне пальне. Однак незабаром протестувальники стали вимагати й відставки президента країни. Одна з основних претензій протестувальників - в тому, що політична еліта віддалилася від проблем простих людей.

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У грудні 2018 року Еммануель Макрон пішов на ряд економічних поступок, проте вже в новорічному зверненні його тон змінився.

Макрон заявив, що уряд продовжить програму економічних реформ і "не робитиме ніяких поступок при забезпеченні громадського порядку".

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З початку акцій "жовтих жилетів" постраждали вже близько тисячі поліцейських. Мітинги в Парижі не раз виходили за рамки мирних акцій, обертаючись вандалізмом і погромами.

За весь час акцій десятки людей поранили. Деякі отримали вкрай серйозні каліцтва. Із заворушеннями також пов'язані щонайменше 10 випадків загибелі людей.

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