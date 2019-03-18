Копирайт изображения Getty Images Image caption На думку експертів, за кілька років дронами у Британії будуть доставляти посилки

Навколо британських аеропортів розширили зони, у яких не можна використовувати безпілотні літальні апарати. До таких заходів вдалися після того, як через появу дронів у Гатвіку, Хітроу та Дубліні протягом кількох місяців скасували сотні рейсів, внаслідок чого постраждали тисячі пасажирів.

Раніше такі зони становили 1 км, а тепер їх збільшили до 5-ти.

Але попри негативну репутацію, яку отримали дрони, використовувати безпілотники можна і з користю. Ми розповідаємо про кілька таких способів.

1. Рятувальні операції

У червні минулого року в Норфолку зник безвісти чоловік, і знайти його вдалося лише завдяки поліцейському дрону, який зафільмував його застряглим у болоті.

75-річний Пітер П'ю йшов додому через заболочену місцевість, аж раптом почався приплив. За словами чоловіка, він спробував доплисти до наступного поля, але застряг у щільному очереті.

Через 22 години після зникнення поліцейський дрон записав відео, на якому пан П'ю був у болоті по пахви у воді.

Поліцейські заявили, що без допомоги безпілотника не змогли б знайти його так швидко, оскільки гелікоптер не міг би летіти так близько до землі.

Дрони, оснащені тепловізійними камерами, також використовували для пошуку зниклих людей у ​​США.

Image caption Пітера П'ю знайшли і врятували за допомогою дрона

А в Австралії рятувальники у січні минулого року вперше використали дрон для рятувальної операції на морі.

Літальному апарату знадобилось лише 70 секунд, щоб дістатися до двох людей, яких віднесло у море, і скинути їм рятувальні надувні подушки.

Для порівняння, рятувальникам для цього знадобилося б близько шести хвилин.

Image caption Дрони можуть допомогти рятувати людей на воді

2. Відстеження акул

Австралія першою використала дрони для відстеження великих білих акул і аналізу загрози, яку вони становлять для пляжників.

Безпілотник забезпечує відеосигнал у режимі реального часу для оператора, який потім використовує спеціальне програмне забезпечення, яке може з більшою точністю, ніж людське око, ідентифікувати акул.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рятувальники сподіваються, що дрони допоможуть попереджати напади акул

3. Картографія

Відсутність точних карт в Танзанії становить серйозну проблему як для місцевого населення, так і для агенцій з ліквідації наслідків катастроф.

За словами Едварда Андерсона, який у Світовому банку відповідає за міське планування та зменшення наслідків стихійних лих у Танзанії, супутникові знімки часто мають недостатню якість для створення чіткої карти.

Водночас використання літаків є дорогими і недоцільним у районах, які швидко змінюються.

Є сподівання, що залучення відносно недорогих дронів допоможе місцевій владі спланувати життєво важливу інфраструктуру, включно з дорогами, тротуарами, лікарнями та школами.

4. Доставка

У 2016 році британський уряд заявив, що веде переговори з компанією Amazon щодо того, щоб у британському небі з'явилися дрони, які будуть доставляти товари. Над цим питанням досі працюють.

Енді Сейдж, який відповідає за дрони у британській службі повітряного руху Nats, повідомив ВВС, що очікується, що тестові доставки посилок продовжуватимуться цього року.

"Але вони будуть дуже обмеженими", - сказав він.

"А вже потім, я думаю, можна очікувати, що вони стануть більш поширеними у Британії - десь за кілька років", - продовжив він.

Безпілотники вже використовують для доставки у Шанхаї, де служба доставки їжі Ele.me залучила цю технологію для зниження своїх експлуатаційних витрат.

У Руанді ж безпілотні літальні апарати використовують для перевезення важливіших вантажів - крові та медикаментів.

Лікарі у сільській місцевості роблять замовлення за допомогою текстового повідомлення, після чого до них відправляють дрони з необхідними речами. Вони летять зі швидкість 80 км/год і скидають свій вантаж у місці призначення.

Копирайт изображения Zipline Image caption У Руанді дронами доставляють медикаменти

5. Зменшення використання пестицидів

Фермери, які використовують безпілотні літальні апарати для розпилення пестицидів, стверджують, що вони значно сзменшують завдяки ним використання хімічних речовин, які можуть загрожувати біорізноманіттю.

Теоретично, використання дронів підвищує точність розпилення хімікатів, оскільки вони здатні розподіляти їх певними обсягами на маршрутах, визначених за допомогою GPS.

Французький сільськогосподарський кооператив Ocealia повідомив, що врожайність сільськогосподарських культур після початку використання такої технології зростає в середньому на 10%.

6. Охорона природи

У Індонезії дрони використовують як економічно ефективний спосіб моніторингу за популяцією орангутанів, яка зменшується.

Раніше гнізда великих мавп відстежували спеціальні команди за допомогою біноклів.

Також у цій країні дрони використовують в країні для створення мап лісів, фіксуючи, де відбувається незаконна вирубка.

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