Найдорожчі і найдешевші міста світу - рейтинг The Economist

  • 19 березня 2019
Париж Копирайт изображения Getty Images
Image caption Першу сходину ділять Париж, Сінгапур і Гонконг

Перше місце в рейтингу найдорожчих міст світу ділять одразу три міста - Париж, Гонконг і Сінгапур.

Це перший подібний випадок в 30-річній історії рейтингу, який укладає підрозділ економічних досліджень журналу The Economist.

Під час роботи на рейтингом його автори враховують вартість базових товарів і послуг - наприклад, скільки коштує хліб і в яку ціну обійдеться стрижка.

Одна з авторів звіту Роксана Члачева каже, що Париж регулярно входить у першу десятку рейтингу ще з початку 2000-х років - він був і лишається "неймовірно дорогим місцем для життя".

"Тільки ціни на алкоголь, тютюн і транспорт тут співставні з іншими європейськими містами", - додає вона.

Приміром, середня вартість жіночої стрижки у Парижі - $119,04. Для порівняння, у Цюриху вона обійдеться вже у $73,97, а в Осаці - в $53,46.

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Image caption Каракас посів у рейтингу останнє місце з кінця

Ось, як виглядає перша десятка рейтингу найдорожчих міст світу:

  • Сінгапур
  • Париж
  • Гонконг
  • Цюрих
  • Женева
  • Осака
  • Сеул
  • Копенгаген
  • Нью-Йорк
  • Тель-Авів

Інфляція і коливання курсу призвели до того, що порівняно з минулорічним рейтингом у цьому році можна говорити про серйозні зміни в окремих країнах.

Приміро, Аргентина, Бразилія, Туреччина та Венесуела сильно послабили совї позиції у тому, що стосується вартості життя.

У столиця Венесуели інфляція склала близько 1 000 000% і призвела до того, що місцевій владі взагалі довелося випускати нову валюту.

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Image caption На дні рейтингу також опинився Буенос-Айрес

Саме Каракас - займає останню сходинку в цьогорічному рейтингу The Economist. Приміром, наприкінці грудня вартість однієї порції кави тут складала $0,62, а більшу частину року була вдвічі меншою.

Другий з кінця - сирійський Дамаск.

Ось 10 найдешевших міст світу - принаймні серед 133 міст, дані про які збирає The Economist.

  • Каракас (Венесуела)
  • Дамаск (Сирія)
  • Ташкент (Узбекистан)
  • Алмати (Казахстан)
  • Банґалор (Індія)
  • Карачі (Пакистан)
  • Лагос (Нігерія)
  • Буенос-Айрес (Аргентина)
  • Ченнаї (Індія)
  • Нью-Делі (Індія)

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