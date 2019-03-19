Нові рейтинги: Зеленський лідирує, далі йдуть Тимошенко і Порошенко

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Володимир Зеленський впевнено лідирує в президентському рейтингу, на другому місці Юлія Тимошенко, далі - Петро Порошенко. Такі дані соціологічного опитування, яке провела група "Рейтинг".

Дослідження було 9-15 березня, опитали 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження - не більше 2%.

За даними опитування, Зеленського підтримують 24,9%, Тимошенко - 18,8%, а Порошенко - 17,4%. Далі у рейтингу: Юрій Бойко - 10,2%, Анатолій Гриценко - 9,4% та Олег Ляшко - 5,8%.

За останній тиждень електоральні позиції лідерів практично не змінилися.

"Кожен шостий не визначився з вибором кандидата. Важливо, що найбільше таких серед найбідніших виборців, мешканців сіл, більше серед жінок", - йдеться в дослідженні.

У другому турі голоси розподіляються так: Тимошенко тримає першість у парі з Порошенком (28% проти 19%), а Зеленський виграє і в Порошенка, і в Тимошенко, і у Гриценка.

За даними дослідження, Зеленський у парі з Порошенком мають 39% проти 19%, з Тимошенко - 35% проти 22% та з Гриценком - 34% проти 26%.

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