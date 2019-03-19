Назарбаєв і президенти України у фото: від Кравчука до Порошенка

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У вівторок перший і поки що єдиний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про те, що складає з себе повноваження. Він став останнім з ще радянських лідерів, хто пішов з посади.

Назарбаєв очолив країну, площею з Європу, ще у 1989 році за Радянського Союзу та був її беззмінним лідером майже 30 років.

У 2010 році він отримав згадку про себе у конституції Казахстану та титул "Єлбаси" (лідер нації).

Поки Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном, в Україні змінилося п'ять президентів: від Леоніда Кравчука до Петра Порошенка.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Борис Єльцин, Нурсултан Назарбаєв та Леонід Кравчук — троє лідерів, які очолювали Росію, Казахстан і Україну наприкінці існування СРСР та на початку незалежності цих країн. Назарбаєв найдовше з усіх пострадянських лідерів перебував на посаді.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У 1992 році СРСР вже розпався і Нурсултан Назарбаєв прибув до Києва на переговори глав країн-членів Співдружності незалежних держав

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Нурсултан Назарбаєв зустрівся із Леонідом Кучмою ще до його першої інавгурації

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У 2004 році у Криму, аби поговорити про економіку на неформальній зустрічі "без краваток" зібрались глави України, Росії, Казахстану та Білорусі.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Віктор Ющенко — вже третій президент України на пам'яті Нурсултана Назарбаєва. У 2005 році Назарбаєв переміг на вже третіх для себе виборах із результатом, якого не досягав жоден президент України. За даними ЦВК країни, Назарбаєва підтримав 91% виборців.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У 2007 році Нурсултан Назарбаєв побував в Україні та завітав до приміського будинку президента Віктора Ющенка. Там президент України і його дружина провели Назарбаєву екскурсію своєю колекцією старожитностей.

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption "Без краваток" Назарбаєв, Путін та Лукашенко зустрічалися і з Віктором Януковичем, який у 2006 році ще був прем'єр-міністром України

Копирайт изображения Getty Images Image caption А це самміт з питань ядерної безпеки у США 2010 року. Віктор Янукович майже два місяці як президент України, Нурсултан Назарбаєв - майже 20 років президент Казахстану.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віктор Янукович найвищий з українських візаві Назарбаєва — його зріст 1,93 метра. Зріст президента Казахстану - 1,7 метра.

Копирайт изображения UNIAN Image caption У грудні 2014 року Назарбаєв завітав до Києва і запевнив у підтримці територіальної цілісності України

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption У 2015 році Петро Порошенко з дружиною навідались до Астани - екскурсію містом їм влаштував сам Назарбаєв

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Порошенко — останній президент України, з яким "Лідер нації" зустрічався як президент Казахстану. Щоправда, надалі Нурсултан Назарбаєв продовжуватиме відігравати значну роль у політиці своєї країни — він довічний голова її Ради безпеки.

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