Назарбаєв і президенти України у фото: від Кравчука до Порошенка

  • 19 березня 2019
Назарбаєв та Ющенко Копирайт изображения AFP/Getty Images

У вівторок перший і поки що єдиний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про те, що складає з себе повноваження. Він став останнім з ще радянських лідерів, хто пішов з посади.

Назарбаєв очолив країну, площею з Європу, ще у 1989 році за Радянського Союзу та був її беззмінним лідером майже 30 років.

У 2010 році він отримав згадку про себе у конституції Казахстану та титул "Єлбаси" (лідер нації).

Поки Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном, в Україні змінилося п'ять президентів: від Леоніда Кравчука до Петра Порошенка.

Єльцин, Назарбаєв, Кравчук Копирайт изображения Getty Images
Image caption Борис Єльцин, Нурсултан Назарбаєв та Леонід Кравчук — троє лідерів, які очолювали Росію, Казахстан і Україну наприкінці існування СРСР та на початку незалежності цих країн. Назарбаєв найдовше з усіх пострадянських лідерів перебував на посаді.
Назарбаєв в аеропорту Копирайт изображения UKRINFORM
Image caption У 1992 році СРСР вже розпався і Нурсултан Назарбаєв прибув до Києва на переговори глав країн-членів Співдружності незалежних держав
Назарбаєв та Кучма Копирайт изображения UKRINFORM
Image caption Нурсултан Назарбаєв зустрівся із Леонідом Кучмою ще до його першої інавгурації
Глави України, Росії, Казахстану та Білорусі Копирайт изображения UKRINFORM
Image caption У 2004 році у Криму, аби поговорити про економіку на неформальній зустрічі "без краваток" зібрались глави України, Росії, Казахстану та Білорусі.
Ющенко і Назарбаєв Копирайт изображения UKRINFORM
Image caption Віктор Ющенко — вже третій президент України на пам'яті Нурсултана Назарбаєва. У 2005 році Назарбаєв переміг на вже третіх для себе виборах із результатом, якого не досягав жоден президент України. За даними ЦВК країни, Назарбаєва підтримав 91% виборців.
Назарбаєв та Ющенки Копирайт изображения UKRINFORM
Image caption У 2007 році Нурсултан Назарбаєв побував в Україні та завітав до приміського будинку президента Віктора Ющенка. Там президент України і його дружина провели Назарбаєву екскурсію своєю колекцією старожитностей.
Назарбаєв, Путін та Лукашенко та Янукович Копирайт изображения AFP/Getty Images
Image caption "Без краваток" Назарбаєв, Путін та Лукашенко зустрічалися і з Віктором Януковичем, який у 2006 році ще був прем'єр-міністром України
Янукович, Назарбаєв, Медведєв Копирайт изображения Getty Images
Image caption А це самміт з питань ядерної безпеки у США 2010 року. Віктор Янукович майже два місяці як президент України, Нурсултан Назарбаєв - майже 20 років президент Казахстану.
Янукович і Назарбаєв Копирайт изображения UNIAN
Image caption Віктор Янукович найвищий з українських візаві Назарбаєва — його зріст 1,93 метра. Зріст президента Казахстану - 1,7 метра.
Порошенко і Назарбаєв Копирайт изображения UNIAN
Image caption У грудні 2014 року Назарбаєв завітав до Києва і запевнив у підтримці територіальної цілісності України
Порошенки та Назарбаєв Копирайт изображения UKRINFORM
Image caption У 2015 році Петро Порошенко з дружиною навідались до Астани - екскурсію містом їм влаштував сам Назарбаєв
Порошенко і Назарбаєв Копирайт изображения UKRINFORM
Image caption Порошенко — останній президент України, з яким "Лідер нації" зустрічався як президент Казахстану. Щоправда, надалі Нурсултан Назарбаєв продовжуватиме відігравати значну роль у політиці своєї країни — він довічний голова її Ради безпеки.

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