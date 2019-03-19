Назарбаєв і президенти України у фото: від Кравчука до Порошенка

У вівторок перший і поки що єдиний президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про те, що складає з себе повноваження. Він став останнім з ще радянських лідерів, хто пішов з посади.
Назарбаєв очолив країну, площею з Європу, ще у 1989 році за Радянського Союзу та був її беззмінним лідером майже 30 років.
У 2010 році він отримав згадку про себе у конституції Казахстану та титул "Єлбаси" (лідер нації).
Поки Нурсултан Назарбаєв керував Казахстаном, в Україні змінилося п'ять президентів: від Леоніда Кравчука до Петра Порошенка.
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