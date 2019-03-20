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Компанія Google представила нову цифрову ігрову платформу під назвою Stadia, яка забезпечуватиме потокову трансляцію (стрімінг) ігор, які до цього потрібно було завантажувати або купувати на диску, прямо на пристрої користувачів.

Ідея сервісу полягає у тому, що самі ігри працюватимуть на потужній техніці у спеціальних центрах обробки даних компанії, а на пристрої користувачів за допомогою інтернету транслюватиметься тільки зображення ігрового процесу.

Завдяки такому підходу, пристрої самих користувачів не обов'язково мусять бути потужними — достатньо мати лише стабільне інтернет-з'єднання.

На етапі запуску Stadia буде працювати на настільних комп'ютерах, ноутбуках, телевізорах і телефонах, заявив представник Google Філ Харрісон.

Технологічний гігант також представив спеціальний контролер.

Копирайт изображения Google Image caption Контролер Stadia має окрему кнопку для завантаження відео ігрового процесу у YouTube та іншу для Google Assistant

Він виглядає як традиційний консольний геймпад, але Stadia-контролер має кнопку для запису ігрового процесу та завантаження відео безпосередньо на YouTube.

На презентації компанія повідомила, що першою грою, доступною у сервісі стане Doom Eternal від ID Software.

Також керівництво нового напрямку компанії зазначило, що перейти до ігор сервісу можна буде просто під час перегляду трейлера чи відео про них у YouTube, натиснувши відповідну кнопку.

При цьому погравши на одному пристрої, користувач зможе продовжити гру на іншому з того місця, на якому зупинився.

Ціну підписки на сервіс на презентації не назвали, але представники Google повідомили, що Stadia розпочне роботу вже цього року в США, Канаді, Великій Британії та країнах Європи.

Щоправда, Україна до цього переліку поки не увійшла.

Google вже експериментував з потоковою передачею ігор у 2018 році за допомогою Project Stream, коли технологічний гігант зробив гру Assassin's Creed: Odyssey від компанії Ubisoft доступною для гри через веб-браузер Chrome.

"Ми зрозуміли, що можемо перенести найкращі ігри на будь-який пристрій з браузером Chrome і підключенням до інтернету", - заявив виконавчий директор Google Сундар Пічай.

Google не перша компанія, яка береться за спробу реалізувати подібну ідею.

Багато сервісів потокової передачі ігор виявилися не такими ефективними. Гравці скаржилися на "лаги" - проблеми із затримками між дією, яку виконує гравець та реакцією гри на неї.

У іграх, де доля секунди може стати різницею між перемогою та поразкою, часті лаги є значною проблемою.

Аби уникнути цього, Google заявив, що їхній контролер Stadia підключатиметься не до пристрою, на якому йтиме трансляція гри, а безпосередньо до серверів компанії через інтернет.

Таким чином, дії користувача швидше потраплятимуть до центру обробки даних Google, звідки і йтиме трансляція гри.

Копирайт изображения BETHESDA Image caption Серед перших ігор сервісу — продовження класичної серії Doom від id Software

Компанія пообіцяла, що сервіс транслюватиме ігри із роздільною здатністю 4K, при 60 кадрах у секунду (fps), а у майбутньому і до 8К при 120 кадрах у секунду.

Найсучасніші ігрові консолі, Xbox One X і PlayStation 4 Pro, підтримують відеоігри у 4K і 60 кадрах у секунду, але лише для обмеженої кількості ігор.

Наскільки важлива ідея Google для індустрії?

Головний редактор ігрового сайту GameSpot Рендолф Ремсай вважає, що презентація стала дуже важливою новиною для геймерів.

"Минуло багато часу, відтоді як виходила нова ігрова платформа, яка могла б кинути виклик великим гравцям, таким як Microsoft і Sony", - сказав він кореспондентам BBC з питань технологій Зої Клейнман та Дейву Лі.

Пан Ремсай додав, що Google тепер повинен довести, що затримки картинки й лаги це вже минуле для Stadia.

Деякі розробники також висловлювались про сервіс з обережністю.

"Stadia виглядає дуже амбіційно, але скільки коштує контролер, скільки коштує сервіс, які ігри ми отримуємо, як працюватиме право власність, і скільки коштуватиме розробити, опублікувати й запустити гру на Stadia?", - написав у Twitter Серкан Кото, з токійської консалтингової фірми Kantan Games.

Google веде ігри небезпечним шляхом

Аналіз кореспондента з питань технологій BBC Дейва Лі

Майбутнє індустрії ігор, принаймні, як його бачить Google, знаходиться в потокових трансляціях (стрімінгу).

Копирайт изображения Getty Images Image caption Надпотужна інфраструктура Google може забезпечити компанії успіх у потокових іграх, де інші проекти не впоралися

Це тенденція, яка видається неминучою — запитайте будь-кого в музичному, телевізійному чи кінобізнесі. Потокове передавання даних — це майбутнє, і можливості того, що можна стрімити, обмежуються лише підключенням до інтернету.

Google вважає, що його технологія може зробити потокові ігри реальністю і, можливо, навіть приємною реальністю. Такою, де геймерів не доводить до божевілля, загальмований геймплей і повільні реакції персонажів.

Припустімо що це вдалося, до чого такий успіх призведе?

Ігрові консолі коштують дорого. Ігри (в основному) дорогі.

Google Stadia може скасувати обидва пункти витрат, замінивши їх щомісячною абонентською платою.

Базовий тариф може становити 15-30 доларів на місяць — хоча дехто вважає, що великі ігри можуть мати додаткову плату.

Середня швидкість інтернету в Україні у 2018 році складала 11,28 Мбіт/с. За даними консалтингової агенції Cable

Гарні новини? Це залежить від того, звідки ви.

Філ Харрісон, головна людина у Google, яка відповідає за Stadia, повідомив мені, що компанія тестувала трансляцію ігор у 4K за швидкості завантаження "близько 25 мегабітів на секунду (Мбіт/с)".

Для розуміння, Microsoft наразі вимагає мінімум 3 Мбіт/с, аби грати в "традиційні" ігри онлайн.

Яка різниця між 3 і 25 Мбіт/с? Сотні доларів на рік у рахунках від вашого інтернет-провайдера.

Або, різниця може полягати просто у неможливості грати. Необхідна швидкість інтернет з'єднання більш ніж удвічі перевищує середню швидкість по США, за даними досліджень, виконаних за підтримки самої Google.

У компанії на це поки сказали, що сподіваються на розвиток швидшого доступу до інтернету у світі.

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