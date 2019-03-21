Жінка визначає хворобу Паркінсона за запахом. Вчені пояснили, яким чином

Image caption Джой працювала разом із дослідниками з Манчестерського університету протягом трьох років

Шотландка, яка здивувала лікарів своєю здатністю виявляти хворобу Паркінсона за запахом, допомогла вченим дізнатися, що саме викликає цей запах.

Науковці з Манчестера заявили, що виявили на шкірі молекули, пов'язані з запахом, і сподіваються, що це може допомогти діагностувати хворобу на більш ранній стадії.

На дослідження їх надихнула Джой Мілн, 68-річна колишня медсестра з Перту.

Вперше вона відчула "мускусний" запах у свого чоловіка Леса, якому за кілька років діагностували хворобу Паркінсона.

Джой працювала разом із дослідниками з Манчестерського університету протягом трьох років, а також стала його почесним викладачем.

Image caption Професор Пердіта Берран розробила експериментальний спосіб перевірки "таланту" пані Мілн

Дослідження показало, що на шкірі пацієнтів із хворобою Паркінсона спостерігається підвищена концентрація низки сполук, зокрема гіппурової кислоти, ейкозану і октадеканалу.

Вони містяться в шкірному салі, яке у людей із хворобою Паркінсона часто виробляється у більшій кількості, що робить їх більш схильними до розвитку себорейного дерматиту.

Керівниця дослідження професор Пердіта Берран із школи хімії в Манчестерському університеті розповіла BBC Scotland: "Ми виявили деякі сполуки, які у людей з хворобою Паркінсона присутні у більшій кількості. А змогли ми їх відкрити тому, що Джой Мілн могла відчувати цю різницю за запахом".

"Тож ми розробили деякі експерименти, використали мас-спектрометр, щоб імітувати те, що робить Джой, коли відчуває запах людей з хворобою Паркінсона", - пояснила вчена.

У Великій Британії на цю хворобу страждає одна людина з 500, і цей показник збільшується приблизно до 1 зі 100 серед людей, старших за 60 років.

Image caption Джой відчула специфічний запах у свого чоловіка ще до того, як йому діагностували хворобу

Через хворобу Паркінсона людям важко ходити і говорити, а також вони мають проблеми зі сном.

Наразі не існує ані лікування, ані діагностики цього захворювання, і лікарі ставлять діагноз виключно на основі симптомів.

Професор Берран сподівається, що "нестабільні біомаркери", які вони виявили, можуть допомогти створити прості тести для ранньої діагностики хвороби - наприклад, брати зішкріб з шиї і перевіряти наявність у ньому відповідних молекул.

"Ми сподіваємося, що зможемо діагностувати хворобу раніше, ніж з'являться перші моторні симптоми, і що буде лікування, яке зможе запобігти розвитку хвороби", - каже дослідниця.

Image caption Лес помер у 2015 році - через 20 років після діагностування хвороби

Чоловікові Джо, який помер у 2015 році, діагностували хворобу Паркінсона у віці 45 років, але Джой каже, що вона відчула незвичний мускусний запах на десять років раніше.

Медсестра на пенсії пов'язала цей запах із хворобою лише після того, як зустріла людей з таким самим характерним запахом у групі підтримки для хворих на Паркінсона.

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