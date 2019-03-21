"Анти-Трамп" з Нової Зеландії: за що люблять і лають прем'єрку Джасінду Ардерн

Копирайт изображения Getty Images Image caption На зустріч з родичами загиблих в мечетях Крайстчерча Джасінда Ардерн одягла хіджаб

Популярність прем'єр-міністра Нової Зеландії у світі вже отримала назву "Джасіндаманія". Чесність, співчуття та політичне бачення, які Джасінда Ардерн виявила після трагедії в Крайстчерчі, де нападник-австралієць з ультраправими поглядами вбив 50 мусульман в мечетях, не залишилися непоміченими.

Прем'єр-міністр країни висловила співчуття постраждалим, сказавши, що вони - частина суспільства, і навіть одягла хіджаб, зустрічаючись з тими, хто вижив під час масового розстрілу, в результаті якого загинули щонайменше 50 осіб і десятки отримали поранення.

Газета Guardian назвала її звернення до нації "демонстрацією істинного лідерства", а Washington Post зазначила, що у світі її високо оцінили як керівника.

В ексклюзивному інтерв'ю BBC пані Ардерн наголосила, що правий екстремізм - це глобальна проблема, і країнам світу варто спільно боротися з цією ідеологією.

"На нас все одно лежить відповідальність: боротися з цією ідеологією там, де вона є, і не створювати такого середовища, де така ідеологія може процвітати", - наголосила вона

"Я б звернулася з таким закликом до всього світу. Нова Зеландія пережила насильство з боку людини, яка виросла та увібрала цю ідеологію в інших країнах. Якщо ми хочемо, щоб наш світ став безпечнішим, толерантним та відкритим, ми не можемо підходити до цієї проблеми в категоріях кордонів та розділових ліній", - зазначила вона.

Хто ж ця 38-річна жінка, яку за її погляди називають анти-Трампом?

Шлях на політичний Олімп

Ардерн народилася в 1980 році в родині поліцейського. З молодих років вона симпатизувала лівим і вступила в Лейбористську партію Нової Зеландії у 17 років.

"Головна причина, через яку я пішла в політику, полягає в тому, що я відчувала покликання піклуватися про інших людей", - сказала вона в інтерв'ю ВВС.

Після закінчення університету за спеціальністю "комунікації та зв'язку з громадськістю" вона влаштувалася в канцелярію тодішнього прем'єра Гелен Кларк, а потім переїхала до Британії, де працювала радником прем'єр-міністра Тоні Блера з питань політики.

У 2008 році Ардерн була обрана президентом Міжнародного союзу соціалістичної молоді, і в тому ж році вона стала наймолодшим депутатом парламенту Нової Зеландії.

У 2017 Ардерн очолила Лейбористську партію, а за кілька місяців стала прем'єр-міністром країни.

Копирайт изображения Getty Images Image caption У 2017 році Джасінда Ардерн стала наймолодшим в історії Нової Зеландії лідером країни, обійнявши цю посаду в 37 років

Таким чином вона стала наймолодшим в історії Нової Зеландії лідером країни, обійнявши цю посаду в 37 років.

Молодшою за неї на посаді прем'єра в світовій історії з жінок була тільки Беназір Бхутто, яка очолила уряд Пакистану, коли їй було 35 років.

Ардерн відносять до прогресивних лівих. Вона відома політикою щодо збереження навколишнього середовища, боротьбою за гендерну рівність і проявом теплих почуттів до своїх виборців.

"Потрібно багато сміливості і сил, щоб проявляти співчуття, і я дуже пишаюся тим, що є політиком, який керується співчуттям. Це може викликати критику, але мені потрібно бути чесною лише з собою і з тим стилем управління, в який я вірю", - розповіла вона BBC.

Копирайт изображения AFP Image caption Ардерн зробила усе, аби мусульманська громада країна відчула підтримку держави після масового вбивства в Крайстчерчі

У 2018 році Ардерн стала першим прем'єр-міністром Нової Зеландії, яка виступила на гей-параді, і висловилася за легалізацію абортів і марихуани.

В економіці вона відзначилася запровадженням протекціоністських заходів та заборони на купівлю нерухомості в Новій Зеландії іноземцями, у яких немає дозволу на проживання, аби зробити житло більш доступним для мешканців країни.

Крім того, Ардерн проводить політику підвищення мінімальної заробітної плати та економічної підтримки для знедолених.

Діяльність Джасінда Ардерн на посаді прем'єра Нової Зеландії принесла їй велику популярність в світі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Популярність Ардерн в світі зростає, а в Новій Зеландії збільшується критика з боку її опонентів

Ардерн відносять до нової хвилі молодих лідерів, серед яких французький президент Еммануель Макрон та канадський прем'єр Джастін Трюдо.

Її вагітність на посаді прем'єра і дуже коротка, шеститижнева відпустка після пологів, поява на засіданні Генасамблеї ООН з дитиною лише зміцнили її авторитет.

Журнал Vogue публікує її фотографії та інтерв'ю з Ардерн, Time включив її в список 100 найвпливовіших людей планети, вона з'явилася в відомих телепрограмах і ток-шоу в Європі і США.

Водночас багато її опонентів вважають, що політичний злет Ардерн і стрімке зростання її популярності приховують ознаки недосвідченості та слабкості.

Копирайт изображения AFP Image caption У 2018 році Ардерн прийшла на засідання Генеральної Асамблеї ООН зі своєю дитиною

Невдоволення бізнесу

Якщо популярність Ардерн у світі останні два роки неухильно зростає, в Новій Зеландії її критикують дедалі більше. Найчастіше її дорікають у недостатній твердості.

У жовтні минулого року, коли вона святкувала першу річницю перебування при владі, опоненти вказали на повільний прогрес, який нібито продемонструвала країна за час її правління.

Зазвучали також сумніви в ефективності підходу Ардерн до управління економікою. Зазначалося, що показники довіри ділових кіл Нової Зеландії до влади впали до найнижчого рівня за десятиліття.

Причиною стали якраз обмеження іноземців в праві купувати власність і збільшення мінімальної заробітної плати.

Її уряд також зіткнувся з масовими страйками вчителів початкової школи, медсестер і водіїв автобусів, які вимагають підвищення зарплати, і виправити цю ситуацію поки не вдалося.

Крім того, ще до подій в Крайстчерчі вона почала кампанію щодо скорочення рівня імміграції, пояснюючи це тим, що в країні немає інфраструктури для прийняття більшої кількості людей. І багато хто сумнівається, що трагедія змусить її змінити ці плани.

Копирайт изображения AFP Image caption Внаслідок нападу на мечеті в Крайстчерчі загинули 50 мусульман, десятки людей дістали поранення

Проте за реакцію на те, що трапилося Ардерн отримала високу оцінку в усьому світі, оскільки зуміла донести до новозеландців думку про те, що держава відстоюватиме основоположні принципи новозеландської демократії.

У своїй промові, яку вона виголосила незабаром після стрілянини, Ардерн сказала: "Нашу країну обрали для проведення цього акту насильства не тому, що ми підтримуємо расизм, і не тому що ми є плацдармом екстремізму".

"Нас обрали саме через те, що ми не підтримуємо це. Через те, що ми виступаємо за різноманіття, доброту, співчуття, відкриваємо наш будинок для тих, хто розділяє наші принципи, даємо притулок тим, хто цього потребує. Дозвольте запевнити вас, що всі ці принципи залишаться непорушними", - наголосила вона.

Стежте за нами в Telegram! Ми щодня надсилаємо добірку найкращих статей.