На Евересті тануть льодовики. Під ними знаходять тіла загиблих людей

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Через танення льодовиків на Евересті знаходять дедалі більше тіл людей, що загинули під час спроб підкорити найвищу вершину Землі.

Від часів першої спроби підкорити гору там загинули близько 300 людей. Дві третини з них поховані під товстим шаром снігу та льоду. Так було донедавна.

"Через глобальне потепління лід швидко тане, а тіла, які були поховані під ним впродовж багатьох років, опиняються на поверхні", - каже Анг Цшерінг Шерпа, колишній президент Асоціації альпіністів Непалу.

"Ми прибрали тіла альпіністів, які померли впродовж кількох останніх років, але тепер маємо справу з тими, які довго перебували під льодовим покровом".

Місцевий чиновник, який раніше працював офіцером зв'язку, це підтверджує: "Один лише я за останні роки дістав близько 10 трупів на різних ділянках. І чим далі, тим більше їх виявляють".

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У 2017 році на території Табору 1, одного з опорних пунктів для тих, хто підкорює Еверест, виявили руку загиблого альпініста.

Того ж року на поверхні льодовика Кхумбу знайшли ще одне тіло. Саме тут впродовж останніх років загиблих виявляють найчастіше.

Ще одне місце, де нерідко знаходять замерзлі тіла, - Табір 4, також відомий під назвою Південне сідло. Це відносно рівнинна місцевість на кордоні Непалу і КНР.

"Руки і ноги мерців постійно з'являються з-під снігу. Ми помічаємо, що шар льоду на території табору стає дедалі меншим", - каже представник однієї з місцевих неурядових організацій, що займається темою альпінізму.

Тонкий лід

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Одразу кілька досліджень доводять, що льодовики в районі Евересту, як й в більшості частин Гімалаїв, швидко тануть.

У 2015 році вчені підтвердили, що озера на льодовику Кхумбу, які альпіністам треба перетнути, аби підкорити Еверест, "об'єднуються" і стають більшими через прискорене танення льоду.

У 2016-му непальській армії навіть довелося висушити одне з озер після того, як вода в ньому досягла небезпечного рівня.

Британські дослідники виявили, що температура в льодовику Кхумбу набагато вища, ніж вважалося. Його мінімальна температура становила всього -3,3 градуса. При цьому навіть найхолодніші ділянки люду на 2 градуси тепліші, ніж середньорічна температура повітря у цьому регіоні.

Однак не всі тіла загиблих знаходять через танення. Деякі опиняються на поверхні через поступове зміщення льодовика Кхумбу, кажуть альпіністи.

"Через зміщення Кхумбу ми час від часу виявляємо тіла", - підтверджує Цшерінг Пандей Боте, віце-президент Національної асоціації гірських гідів Непалу.

"Більшість альпіністів психологічно готові до такого "видовища".

Тіла як орієнтири

Деякі тіла загиблих є для альпіністів своєрідними орієнтирами.

Один з них - труп альпініста у яскраво зеленому взутті, який слугує відміткою висоти 8 500 метрів на південно-західному схилі Евересту.

Дістати тіла загиблих з-під льоду і спустити їх - справжня проблема, оскільки це дорого і дуже непросто.

Експерти кажуть, що спуск лише одного тіла може коштувати від 40 до 80 тисяч доларів.

"Одним з найскладніших завдань було спустити тіло з висоти 8 700 метрів", - розповідає Анг Цшерінг Шерпа.

"Воно було повністю замерзле і важило 150 кілограмів. Довелося діставати з дуже складного місця", - каже він.

Фахівці розповідають, що рішення про те, що саме потрібно робити з тілами загиблих альпіністів, - дуже непросте і точної відповіді на нього немає.

"Більшість хоче, щоб у разі смерті їхні тіла залишили в горах", - сказав відомий альпініст Алан Арнетт.

"Тому було б неправильно прибирати їх - якщо тільки це не потрібно для розчищення маршруту, чи про це не просять їхні родини".

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