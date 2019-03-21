"Контрольований хаос": як це - народити і виховати одразу шістьох дітей

Копирайт изображения Lauren Perkins Image caption У 2012 році Лорен Перкінс народила одразу шістьох немовлят

Кажуть, що виховати дитину - справжній подвиг. Втім, ніхто не каже, чим є виховання одразу шістьох дітей.

BBC поговорила з двома родинами, які добре знають, як це - жити в контрольованому хаосі.

Лорен Перкінс розповідає, що пережила "відвертий шок", коли дізналася, що дасть життя шістьом дітям.

"Я знала, що нам не обійтися без підтримки, оскільки було зрозуміло: немає жодного шансу, що ми впораємося з цим самотужки", - каже жінка.

На щастя для Лорен, знайшлися ті, хто був готовий їй допомогти.

"Без цієї підтримки ми б не протягнули й року", - каже вона.

Копирайт изображения Lauren Perkins

Немовлят привозили з лікарні до неї додому по одному - Лорен каже, що це допомогло їй краще усвідомити, що відбулося.

"Шостою і останньою привезли Лею, в якої до цього спостерігалися певні проблеми з розвитком. Це було неймовірно".

Щоб встигати годувати, купати і одягати одразу шістьох дітей, Лорен довелося розробити щільний графік.

"Щоночі я готувала пляшки на наступну добу - ставила їх у холодильник, на кожній писала ім'я, щоб всі знали, для якої дитини яка пляшка".

Через різні потреби кожного з малюків, Лорен довелося використовувати одразу чотири типи молочної суміші.

Копирайт изображения Lauren Perkins

Лорен також розробила розклад "робочих змін" - аби добровольці, які готові були їй допомогти, могли робити це найбільш ефективно.

"Друзі записувалися до цього розкладу і приходили прямо посеред ночі, щоб годувати їх і прати їхні речі. Без допомоги ми б просто не впоралися", - розповідає жінка.

Водночас із тим, як одні люди жертвували Лорен і її дітям свій час, інші дарували різноманітні речі - від молочних сумішей до одягу і підгузок.

Разом із тим, як діти подорослішали, змінилися і проблеми: "Привчити їх усіх до горщика - було справжнім жахом", - каже жінка, але додає: "Зрештою ми все ж впоралися".

Копирайт изображения Lisa Holloway

З роками діти ставали більш самостійними - маса проблем зникли, а підтримка друзів стала меншою.

"Все перетворилося на своєрідний контрольований хаос. Тут завжди шумно, тут купа людей і різного мотлоху. Це дуже дивна система, але все-таки вона працює".

Наразі усім шістьом дітлахам майже по сім років. Лорен розповідає, що вона проходить через "звичайні стадії батьківства" - так само як будь-яка мама.

Емі та Чед Кемпел свідомо не готувалися до народження дітей - не фарбували стіни в дитячій кімнаті і не поспішали обладнати дитячий душ.

До цього в Емі стався викидень, і пара була морально не готова пережити щось подібне ще раз.

Минулого року жінка народила одразу п'ятьох малюків.

Копирайт изображения Amy Kempel Image caption Емі та Чед Кемпел

Одна з головних проблем - процес годування: "Аби скоротити кількість часу, яку ми на це витрачаємо, ми вирішили годувати всіх одночасно", - розповідає Емі.

Батьки вигадали власну систему годування: підкладають під дітей кілька подушок, і тримають поруч із ними одразу кілька пляшок з молоком.

Усі малюки сплять в одній кімнаті, а на шостому місяці життя припинили прокидатися посеред ночі.

Копирайт изображения Chad Kempel

В Емі та Чеда Кемпелів є двоє старших дочок, але, каже жінка, - вирощувати одразу п'ятьох, до того ж недоношених малюків, це зовсім інша історія.

Після пологів вони тривалий час перебували у лікарні. "Я не мала можливості ані обійянти їх, ані забрати додому - це дуже важко", - згадує Емі.

Вона розповідає, що спочатку готувалася до того, що в дітей можуть виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям, але наразі "справи йдуть добре".

Копирайт изображения Amy Kempel

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