Копирайт изображения UNIAN Image caption Посол США Марі Йованович та Юрій Луценко

Заява генерального прокурора Юрія Луценка, які можуть компрометувати посла США в Україні Марі Йованович, не матимуть впливу на вибори в Україні, проте можуть позначитися на україно-американських відносинах у майбутньому.

Юрій Луценко в інтерв'ю американському виданню HillTv, зокрема, заявив, що посол просила його не проводити розслідування стосовно певних осіб і навіть передала йому перелік цих людей.

Державний департамент США назвав заяви Юрія Луценка "відвертою вигадкою".

"Посол Марі Йованович представляє президента Сполучених Штатів в Україні, й Америка підтримує посла та його заяви. Твердження генерального прокурора України не відповідають дійсності і мають на меті заплямувати репутацію посла Йованович. Такі звинувачення на руку лише корумпованим діячам", - ідеться у відповіді представника Держепартаменту США на запит агентства "Інтерфакс-Україна".

ВВС News Україна поспілкувалася з експертами, аби з'ясувати, що можуть означати такі заяви і якими можуть бути наслідки дипломатичного скандалу із ключовим партнером України у світі.

Юрій Щербак, колишній посол України у США

Я чомусь вірю Юрію Луценку. Так, він спонтанна людина, але я не можу уявити ситуацію, щоби він пішов на свідому провокацію і казав неправду. Він прекрасно розуміє важливість україно-американських відносин.

У неофіційних розмовах на такому рівні можна багато чого говорити, якщо вони не фіксуються документами, протоколами. Дипломатія і політика не завжди є публічними. Так само не завжди можна перевірити, на чиєму боці істина. Що спонукало Юрія Луценка це говорити - можна тільки висувати різні версії. Але ще раз повторю - я не вірю, що він це вигадав.

Інша справа, чи треба було це говорити журналістам, особливо перед виборами. Але це вже інша площина - політичної, дипломатичної тактики. Треба бути обережнішим і не робити заяв, які можуть завдати шкоди стосункам України та США і можуть бути використані ворогами України. Я глибоко переконаний, що Америка є і має лишатися головним зовнішньополітичним партнером України.

Володимир Фесенко, директор Центру політичного аналізу "Пента"

Це ще одна спроба усунути Марі Йованович з посади посла США в Україні.

Хоча у неї каденція закінчується, але, наскільки я знаю, в оточенні президента Порошенка вже понад рік вкрай невдоволені діяльністю Йованович. Зокрема, її тиском на Петра Порошенка і БПП через ситуацію навколо Антикорупційного суду, НАБУ та з інших питань. З різних джерел я чув, що вони передавали інформацію у Вашингтон, щоб поміняли посла.

(Марі Йованович стала послом у серпні 2016 року, каденція послів США зазвичай триває три роки. - Ред.)

Копирайт изображения UNIAN Image caption Політолог Володимир Фесенко твердить, що адміністрація президента України воліла б бачити на посаді посла США іншу людину

А зараз це ще й піар перед виборами, щоб продемонструвати, що американці тиснуть, що Порошенко не іграшка в руках американців, що він самостійний політик, що американці не хочуть розслідувань щодо деяких українців...

З одного боку, вони хочуть дискредитувати Марі Йованович перед американцями, а з іншого - віддзеркалити інформацію в Україну та використати її в інтересах Порошенка, мовляв, американці тиснуть і заважають розслідуванню деяких справ.

Але тоді вже треба було прізвища називати...

Вважаю, що вся ця гра також спрямована на те, щоби виправити репутацію Петра Порошенка в очах Дональда Трампа. Ці спроби спостерігаються ще з часу обрання президента США. Багато писали про те, що у Трампа склалося дуже негативне враження про Порошенка і його оточення через те, що вони нібито підтримували його суперницю, Гілларі Клінтон.

Прямих наслідків від цієї ситуації не буде. Володимир Фесенко, політолог

Це і досі заважає Порошенку будувати партнерські і дружні стосунки з Трампом. Ще два роки тому були спроби почати кримінальну справу проти тих українських політиків і керівництва НАБУ, які нібито намагалися розкручувати справу Манафорта і тим самим працювати проти Трампа. Це був перший такий жест, але він не дуже спрацював.

Прямих наслідків від цієї ситуації не буде. Юрій Луценко піде зі своєї посади, але вже після виборів. Він і сам заявляв про те, що хоче повернутися у публічну політику. Але так він ще більше дискредитує себе як політика. Він іде на прямий конфлікт з американцями. Для людини, яка позиціює себе як проєвропейського політика, це серйозна помилка.

Марі Йованович теж виходила за межі класичної дипломатії, коли робила деякі публічні заяви. Але мова про різні статуси.

Коли генпрокурор України собі дозволяє такі публічні висловлювання щодо посла, які вона потім спростовує - це конфліктна ситуація.

Думаю, тут Луценко недооцінив, у яку гру він грає… Тому, він дуже погіршив свою репутацію перед американським істеблішментом та ускладнив контакти з американцями на майбутнє.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівник НАБУ Артем Ситник міг стати причиною, через яку Юрій Луценко зробив заяви проти Марі Йованович, вважає Тарас Чорновіл

Йованович також піде, але після завершення своєї каденції. Швидше за все, десь восени буде новий посол США в Україні. Можливо, це станеться після парламентських виборів - у деяких послів каденція продовжена до завершення виборів нової Верховної Ради.

Але це буде планова заміна, а не тому, що цього прагнуть Петро Порошенко чи Юрій Луценко.

Тарас Чорновіл, екс-депутат Верховної Ради

За змістом сказаного, то, як на мене, там все правильно. Інша справа, чи треба було це говорити американському виданню. Але, знаючи імпульсивність і емоційність Юрія Луценка, а також те, як він постійно захищає корпоративні інтереси і має пієтет до ГПУ, я можу зрозуміти, чому він це сказав.

Я припускаю, що останньою краплею, через яку Юрій Луценко зробив заяву стосовно Марі Йованович, стала ситуація навколо Артема Ситника у скандалі навколо "Укроборонпрому" Тарас Чорновіл, екс-депутат Верховної Ради України

Всім відомо, що Марі Йованович - людина, призначена на посаду в останній рік президентства Барака Обами, яка робила публічні заяви, спрямовані проти Дональда Трампа. Я припускаю, що представники української влади неодноразово зверталися до Держдепу щодо заміни посла.

Також відомо, що саме Марі Йованович стояла за появою матеріалів про роботу політтехнолога Дональда Трампа Пола Манафорта в Україні за часів президентства Віктора Януковича.

(Пола Манафорта минулого року звинуватили у приховуванні мільйонів доларів своїх заробітків від політичного консалтингу в Україні. - Ред.)

Я був перший, хто проговорився про те, що Манафорт був оплачуваним політтехнологом штабу Януковича. Я це казав в інтерв'ю New York Times тоді, коли справи про "чорну касу" Партії регіонів ще не існувало. Наскільки мені відомо, Марі Йованович сприяла контактам керівника НАБУ Артема Ситника з американцями для того, щоби вони отримали матеріали про діяльність Манафорта.

(У тому ж інтерв'ю журналісту Hill.TV генпрокурор України Юрій Луценко повідомив, що він відкрив розслідування щодо спроб деяких українських громадян втрутитися в президентські вибори у США 2016 року. За його словами, ГПУ розслідує заяву депутата Верховної Ради про те, що директор Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник начебто намагався сприяти Гілларі Клінтон на виборах 2016 року. - Ред.)

Я припускаю, що останньою краплею, через яку Юрій Луценко зробив заяву стосовно Марі Йованович, стала ситуація навколо "Укроборонпрому" і появи у цьому скандалі імені одного із заступників керівника НАБУ.

Марі Йованович була добре поінформована у цій темі і робила заяви з цього приводу. Фактично, вона включилася у скандал. Можливо, у цій ситуації у Луценка не витримали нерви.

Я впевнений, що на вибори президента в Україні це не матиме жодного впливу. НАБУ вже не має тієї сонцесяйності і незаплямованості, як це було на початку.

На рейтингах кандидатів у президенти заяви Луценка навряд чи позначаться. Але я не виключаю, що заяви генерального прокурора можуть бути частиною з'ясування стосунків з огляду на президентські вибори у США. Ми не знаємо, що ще може виринути у справі, яка стосується діяльності Пола Манафорта в Україні.

Альона Гетьманчук, директор центру "Нова Європа"

Думаю, подібні публічні звинувачення є безсенсовними і контрпродуктивними.

Думаю, подібні публічні звинувачення є безсенсовними і контрпродуктивними. Альона Гетьманчук, центр "Нова Європа"

Все, до чого вони можуть призвести - це лише ускладнити україно-американський діалог напередодні президентських виборів і особливо після них, якщо раптом Петро Порошенко буде переобраний.

На перший погляд, все це виглядає як своєрідна помста за виступ Марі Йованович 5 березня.

(Ідеться про виступ в Українському кризовому медіа-центрі, де вона зробила низку жорстких заяв щодо неефективності боротьби з корупцією в Україні. - Ред.)

Але як засвідчила заява заступника держсекретаря США Девіда Хейла на підтримку виступу Марі Йованович, Державний департамент у будь-якому випадку підтримає свого посла.

Тим паче, не забуваймо, що помічником заступника держсекретаря США з питань Європи та Євразії є Джордж Кент, який донедавна працював заступником дипмісії (тобто, заступником Марі Йованович) у Києві і чудово володіє ситуацією.

Взагалі, стратегія Києва розмежувати позицію американського посольства в Києві (київську американську) і позицію Вашингтона (вашингтонську американську) не є ефективною.

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