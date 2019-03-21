"Черв'ячний" супермісяць у фото: останній цього року
Цієї ночі по всьому світуможна було спостерігати "черв'ячний" супермісяць. Це останній супермісяць 2019 року.
Феномен назвали "черв'ячним", оскільки дата події збіглася з весняним рівноденням, коли тривалість дня і ночі майже однакова.
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Вважається, що саме у цей день черв'яки вилазять з ґрунту.
Збіг повного місяця із весняним рівноденням трапляється рідко.
Цьогорічний черв'ячний супермісяць - найближчий до весняного рівнодення з 2000 року.
На зображенні вище, Місяць сходить над пам'ятником Янголу незалежності в Мехіко.
А ось, як виглядає супермісяць у Будапешті, Угорщина.
Попередній супермісяць можна було спостерігати в лютому. Тоді його назвали "сніговим супермісяцем".
Супермісяць трапляється, коли Місяць розташований найближче до Землі, через що він виглядає більшим і яскравішим, ніж звичайно.
На зображенні видно горизонт Нью-Йорка в освітленні супермісяця.
Вид на черв'ячний супермісяць над собором Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.
А ось, як він "завис" над горою Піко Сакро в Іспанії.
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