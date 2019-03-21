"Черв'ячний" супермісяць у фото: останній цього року

  • 21 березня 2019

Цієї ночі по всьому світуможна було спостерігати "черв'ячний" супермісяць. Це останній супермісяць 2019 року.

Супермісяць Копирайт изображения AFP
Presentational white space

Феномен назвали "черв'ячним", оскільки дата події збіглася з весняним рівноденням, коли тривалість дня і ночі майже однакова.

Вважається, що саме у цей день черв'яки вилазять з ґрунту.

Супермісяць над Мехіко Копирайт изображения Reuters
Presentational white space

Збіг повного місяця із весняним рівноденням трапляється рідко.

Цьогорічний черв'ячний супермісяць - найближчий до весняного рівнодення з 2000 року.

На зображенні вище, Місяць сходить над пам'ятником Янголу незалежності в Мехіко.

Супермісяць над Будапештом Копирайт изображения EPA
Presentational white space

А ось, як виглядає супермісяць у Будапешті, Угорщина.

Попередній супермісяць можна було спостерігати в лютому. Тоді його назвали "сніговим супермісяцем".

A woman looks at the supermoon in New York Копирайт изображения Reuters
Presentational white space

Супермісяць трапляється, коли Місяць розташований найближче до Землі, через що він виглядає більшим і яскравішим, ніж звичайно.

На зображенні видно горизонт Нью-Йорка в освітленні супермісяця.

Супермісяць в Іспанії Копирайт изображения EPA
Presentational white space

Вид на черв'ячний супермісяць над собором Сантьяго-де-Компостела в Іспанії.

Супермісяць Копирайт изображения EPA
Presentational white space

А ось, як він "завис" над горою Піко Сакро в Іспанії.

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