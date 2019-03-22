Копирайт изображения Oregon Health and Science University Image caption Грейді у віці 12 тижнів

Науковці заявили, що зробили значний крок у розробці методу, який допоможе хлопчикам, хворим на рак, зберегти можливість мати дітей. Усе завдяки дитинчаті мавпи на ім'я Грейді.

Лікування раку може пошкодити нерозвинені яєчка у хлопчиків. Третина з тих, хто виживає, стають безплідними.

Малюк Грейді — перший примат, який народився із використанням заморожених зразків яєчок, які вилучили ще до того, як його батько досяг статевого дозрівання.

Експерти кажуть, що методику, яка детально викладена в журналі Science, можуть достатньо скоро почати використовувати в клініках.

Хіміо- і радіотерапія можуть зробити людину безплідною.

Жінки та дівчата можуть заморозити яйцеклітини або яєчники, аби мати дітей після закінчення терапії.

Дорослі чоловіки можуть заморозити зразок сперми, але це неможливо для хлопчиків, які ще не досягли статевого дозрівання.

Як же народився Грейді?

Вчені з Університету Піттсбурга та Національного інституту здоров'я дітей і людського розвитку почали працювати з п'ятьма макаками-резусами чоловічої статі.

Тварини на той момент не досягли статевого дозрівання, тому їхні яєчка ще не виробляли сперми.

Потім дослідники взяли яєчко у кожної мавпи, порізали на дрібні шматочки й поклали ці фрагменти на лід, аби зберегти їх.

Через близько півроку мавп зробили безплідними.

Тоді науковці розморозили фрагменти їхніх яєчок і вживили під шкіру.

Коли тварини проходили через статеве дозрівання, то тканина яєчка дозрівала і зростала.

Розрізавши шкіру й заглянувши всередину тканини "ми виявили, що є сперма", - сказав професор Кайл Орвіг з медичної школи університету Піттсбурга.

Цю сперму використали для запліднення яйцеклітини, в результаті чого й народився малюк Грейді.

Копирайт изображения Oregon Health and Science University Image caption Грейді у віці 11 місяців

Наскільки це ефективно?

Вісім із кожних десяти трансплантатів тканини яєчка почали виробляти сперму після того, як макаки досягли статевого дозрівання.

Потім дослідники запліднили 138 яйцеклітин, використавши методику інтрацитоплазматичної ін'єкції сперми.

Чотири із кожних десяти запліднених яйцеклітин розвинулись в ембріони ранньої стадії.

Макакам жіночої статі вживили всього 11 ембріонів, що привело до однієї вагітності та народження однієї здорової дитини.

Чи можна цю методику застосовувати на людях?

Науковці вважають, що скоро можна буде.

Професор Орвіг сказав: "Після того, як нам вдалося досягти народження живої та здорової дитини, ми вважаємо, що ця технологія підходить для клінічного використання на людях".

Інші ж дослідники кажуть, що хотіли б побачити більше доказів, перш ніж методику вперше випробують на людині.

Деякі хлопчики, які хворіли на рак, вже заморозили тканину яєчок, сподіваючись, що в один прекрасний день наука дасть їм можливість мати дітей.

Що думають експерти?

Доктор Сьюзан Тайманс із Національного інституту здоров'я дітей і людського розвитку розповіла BBC: "Я думаю, що це дуже важливий крок".

"Це дійсно може спрацювати, але є ще кілька речей, які я хотіла б побачити."

"Існує одна жива й здорова дитина, і це фантастично, але я думаю, що нам би хотілось побачити ще пару".

Вона також сказала: "Я сподіваюся, що хлопці, чию тканину заморозили, зможуть її використати протягом свого життя".

Професор андрології в Університеті Шеффілда Алан Пейсі сказав: "Це дійсно чудове дослідження, яке є великим кроком вперед, але важливо пам'ятати, що перш, ніж ми могли б спробувати його використати на людях, нам будуть потрібні подальші дослідження, які б показали що ця методика безпечна".

"Гадаю, що на це знадобиться ще кілька років."

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