Коломойський про Порошенка: хочу зробити "приємне" шановному Петру Олексійовичу

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Один з найвпливовіших українських олігархів Ігор Коломойський вже кілька років не з'являвся в Україні через проблеми з владою, проте на цих президентських виборах він як ніколи близький до реваншу.

Бізнесмен з інтересами у нафтовому, гірничо-металургійному, фінансовому секторах та власник найбільших в країні банку та авіакомпанії став губернатором Дніпропетровської області навесні 2014 року й співпрацював з Петром Порошенком у протистоянні проросійським бойовикам на Сході.

Проте згодом у нього виникли глибокі конфлікти з урядом та президентом Порошенком.

Олігарх покинув Україну після болісного силового протистояння з владою через контроль над державними компаніями "Укрнафта" та "Укртранснафта", звільнення з посади губернатора Дніпропетровської області та націоналізації найбільшого банку України - "ПриватБанку".

В історії з "ПриватБанком" його екс-власника пана Коломойського звинувачують у виведенні з нього мільярдів доларів українських вкладників на користь своїх фірм.

Зараз бізнесмен судиться з Національним банком і "ПриватБанком" у міжнародних судах щодо націоналізації.

Нещодавно про підтримку націоналізації "ПриватБанку" напряму заявили США.

Жити за кордоном йому просто, адже Ігор Коломойський, окрім українського, має ще паспорти Ізраїлю та Кіпру.

Після всього цього Коломойський відкрито каже про головну мету цих виборів для себе - поразку Петра Порошенка. І в нього для цього є вагомі інструменти.

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Олігарх розповів ВВС про "Приватбанк", Зеленського і Порошенка

Один з найвпливовіших і найрейтинговіших телеканалів України "1+1" належить пану Коломойському.

Саме на цьому каналі виходять шоу та програми студії "Квартал 95", директор і фронтмен якої - шоумен Володимир Зеленський - наразі має найбільші шанси виграти президентські вибори.

Друге та третє місце у президентських перегонах наразі ділять Петро Порошенко та екс-прем'єр Юлія Тимошенко, яка, судячи з інформаційної політики "1+1" та позиції Ігоря Коломойського, також налагодила непогані стосунки з опальним бізнесменом.

Кілька тижнів тому кореспондент ВВС Джона Фішер поспілкувався з Ігорем Коломойським щодо його можливої підтримки Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко.

За цей час відомий шоумен ще більше посилив електоральні позиції, тож ставлення до нього пана Коломойського і формат їхніх стосунків буде корисним для розуміння розвитку країни після виборів.

Під час розмови пан Коломойський був дуже привітним та ввічливим. На відміну від спілкування з журналістами у 2015 році під час суперечок з владою за контроль над "Укртранснафтою", коли він нецензурно облаяв журналістів "Радіо Свободи".

Телебачення і вибори

Ігор Коломойський відверто визнає, що один з найпопулярніших телеканалів України - це важливий інструмент політичного впливу.

На моє глибоке переконання, телебачення чи журналістика - перша влада за своїм впливом та можливостями. Але я не можу вирішити, хто буде президентом

Він каже, що не відчуває себе "могутнім", але "певний вплив" в Україні має.

На питання ВВС, чи має він вплив на політику і чи вирішує, хто буде наступним президентом України, пан Коломойський відповів так:

"Якщо телебачення можна назвати політикою, то так. Я вважаю, що телебачення - це четверта влада, така ж рівноцінна, як і законодавча, виконавча чи судова. На моє глибоке переконання, телебачення чи журналістика - перша влада за своїм впливом та можливостями. Але я не можу вирішити, хто буде президентом".

Ігор Коломойський відверто каже, що дуже важливим для нього є поразка на цих виборах президента Петра Порошенка.

"Я не хочу, аби він отримав ще один термін. Я вважаю, що перший термін - це п'ять років розчарувань через його правління", - наполягає Ігор Коломойський.

При цьому у розмові олігарх намагається списати на президента всі проблеми країни - "війну, розруху, падіння ВВП, еміграцію з України та зменшення кількості населення".

Копирайт изображения President.gov.ua Image caption Березень 2015 року - день відставки Ігоря Коломойського

Моніторинг інформаційної політики українських телеканалів показує, що новини на "1+1" відверто симпатизують пану Зеленському і критикують президента.

Сам олігарх медійну підтримку кандидата відповів просто - усі мають рівний доступ до політичної реклами.

Програми студії "95 квартал" становлять левову частку гумористичного контенту на "1+1". Це - щотижневі або щоденні програми "ЧистоNews", "Вечірній квартал" та "Ліга сміху", де пан Зеленський є фронтменом, "Розсміши коміка", де він сидить в журі, та серіал "Слуга народу", де Зеленський грає роль президента України. Однак всі вони політичною рекламою не вважаються.

З іншого боку, виборчої кампанії в класичному розумінні Володимир Зеленський практично не веде, а їздить по Україні з безкоштовними та платними концертами "95 кварталу".

Однак поміж тим встигає зустрічатися з західними дипломатами, журналістами і бізнесменами.

Тимошенко і Зеленський

Під час розмови бізнесмен намагався однозначно не акцентувати підтримку одного кандидата.

Але, звичайно, найтепліші відгуки у Коломойського - щодо Володимира Зеленського, а також Юлії Тимошенко.

"Я вважаю, хоч вона (Тимошенко. - Ред.) і не належить до молодого покоління політиків, але це людина, яка, як кажуть, пройшла і Крим, і Рим, злети й падіння… Вона однозначно буде кращою, але треба давати дорогу молодим", - відповідає Коломойський на питання, чи буде пані Тимошенко хорошим президентом.

Але головні сподівання він покладає таки на Володимира Зеленського.

"Для мене Зеленський - не персоналія, а певний символ. Символ зміни поколінь, як закінчується зима і приходить весна. Хочеться жити у країні, якою керують молоді й симпатичні люди", - вважає Ігор Коломойський.

ВВС запитала, чи правда, що Володимир Зеленський є креатурою Ігоря Коломойського й чи він його контролює.

"У нас із Зеленським є контрактні відносини: між телеканалом, де я є акціонером, і його продакшн-студією. Я вважаю, що телевізійна група "1+1" дуже зацікавлена у контракті з "Кварталом" Зеленського, де він є фронтменом. Це - всі наші стосунки. У нас немає спільного бізнесу", - наполягає Коломойський.

Бізнесмен натякає, що швидкість реакції, гумор та ерудиція в Зеленського навіть краща за його власну, а тому і говорити про креатуру недоречно.

"Не може людина з нижчим інтелектом і нижчою ерудицією впливати на більш розумного і талановитого. Тому я можу сказати, що він достатньо самостійний, навіть повністю самостійний", - наполягає Ігор Коломойський.

Відсутність жодного політичного досвіду у Зеленського, про що нагадав у питанні кореспондент ВВС, не є проблемою для Ігоря Коломойського.

Копирайт изображения ФЕЙСБУК ВОЛОДИМИРА ЗЕЛЕНСЬКОГО Image caption Володимир Зеленський одне з облич головних шоу на каналі "1+1"

"Зміна поколінь - це завжди болючий процес. Завжди здається, як же ми дамо "рулити" молодим, вони ж без досвіду і нічого не зможуть зробити і варто залишити досвідчених політиків. Але результату немає", - наполягає Коломойський.

А на питання журналіста ВВС, чи може він уявити, як комедіант Зеленський протистоятиме Путіну, бізнесмен знову "переводить стрілки" на Порошенка - мовляв, і у нього таке протистояння виходить не дуже вдало.

Пряму грошову підтримку Володимира Зеленського та Юлії Тимошенко на цих виборах Коломойський заперечує.

"Фінансову підтримку можете відразу відкидати. Навіть якби я хотів фінансово підтримати, то не зміг би, бо обмежений через заморозку активів Високим судом Лондона", - наполягає бізнесмен у відповідь на питання про фінансову допомогу цим політикам.

Про Порошенка

Колишній губернатор Дніпропетровщини Ігор Коломойський нині дуже різко критикує чинного президента Петра Порошенка, проте водночас наполягає, що між ними "персональної війни немає".

Бізнесмен погоджується, що потрібно враховувати чинник війни, агресії Росії, Донбасу та втрати Криму, але за час президентства в Україні "краще не стало", а тому Порошенку варто звільнити дорогу комусь більш здібному.

Також пан Коломойський вважає, що зараз на ЗМІ чиниться великий тиск.

"Таких ганебних спроб узурпувати телепростір, які відбуваються за Порошенка, такого навіть при Януковичі та Кучмі не було. Щоб дзвонили журналістам, давали "темники" з адміністрації, про що говорити, про що не говорити, як показувати", - наполягає Ігор Коломойський.

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Щоправда, організації із захисту прав журналістів про подібну практику в Україні офіційно не звітували.

Ігор Валерійович не згадав, що про "темники" як явище тиску влади на редакційну політику було відомо ще в 2001 році. А під час президентських виборів 2004 року журналісти скаржились на це явище, заявляли про політичний тиск і навіть відмовлялись виконувати "темники".

Серед них 2004 року були і журналісти каналу "1+1".

У розмові з паном Коломойським кореспондент ВВС припустив, що ці вибори виглядають як боротьба між олігархом Порошенком і групою кандидатів, яку підтримує олігарх Коломойським.

Реакція була негативною.

"Я не вважаю, що я олігарх", - відповів пан Коломойський, бо, на його думку, він не впливає на виконавчу владу, а тільки має стосунок до телебізнесу.

Про мільярди "ПриватБанку"

Одна з найбільших претензій Ігоря Коломойського до влади - це націоналізація "Приватбанку", який частково належав бізнесмену.

У грудні 2016 року влада націоналізувала "ПриватБанк" з левовою часткою вкладів українців, пояснюючи це необхідністю його порятунку від банкрутства та фінансової катастрофи.

Я не вважаю, що я олігарх

Голова НБУ Валерія Гонтарєва тоді заявила, що проблеми "ПриватБанку" виникли через непродуману політику його керівництва. За її словами, 97% кредитів банку були видані "пов'язаним особам", а нестача капіталу банку на момент націоналізації нібито склала 148 мільярдів гривень.

Тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк, який зараз є членом команди Володимира Зеленського, називав приватизацію "ПриватБанку" однією з вимог Міжнародного валютного фонду через величезну кризу в системоутворюючому банку.

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Пан Данилюк вважає, що власники банку ставились до грошей вкладників як до своїх власних і "свинки-скарбнички".

21 березня 2019 року посольство США навіть зробило спеціальну заяву, нагадавши про підтримку націоналізації.

"Ми пильно стежимо за розвитком подій стосовно "ПриватБанку". Його націоналізація була важливим етапом економічної реформи та боротьби з корупцією", - заявило посольство США.

Національний банк найняв незалежну компанію Kroll, яка спеціалізується на фінансових розслідуваннях, щоб розібратись у можливих махінаціях в "ПриватБанку".

У січні 2018 року НБУ повідомив, що розслідування американської компанії Kroll підтвердило попередні висновки, що "ПриватБанк" був об'єктом шахрайських дій перед тим, як його націоналізували. За їхніми даними, з рахунків банку зникли 5,5 мільярда доларів.

Однак у Нацбанку не оприлюднили самого звіту незалежного розслідування, але заявили, що передадуть висновки правоохоронцям.

Пан Коломойський сумнівається, що Kroll мав законні підстави проводити в Україні слідчі дії, та наполягає, що у розслідуванні Kroll не змогли показати, куди забрали кошти і, на які рахунки, але мали б це зробити.

В інформації, наданій Національним банком на запит ВВС, регулятор пояснив, що проведення незалежного розслідування компанією Kroll було зобов'язанням перед Міжнародним валютним фондом для виявлення порушень у банку перед націоналізацією.

ВВС нагадала пану Коломойському про звинувачення у виведенні з банку 5,5 мільярдів доларів колишніми власниками та запитала, де ці гроші й чи збирається олігарх їх повертати?

"Якщо вони покажуть, куди й скільки ми забрали, ми готові це повернути. Але вони цього не зробили. Це все - один великий фейк", - наполягає Ігор Коломойський.

Він каже, що 5,5 мільярда нікуди не зникали.

Копирайт изображения Reuters Image caption "ПриватБанк" на момент націоналізації утримував найбільше депозитів українців серед усіх банків

"Вони не могли зникнути, тому що це дурість - самому у себе красти гроші, з власного ж банку. Крім того, ми навпаки завжди свої гроші тримали у "ПриватБанку" і давали йому можливість працювати із ними", - наполягає пан Коломойський.

Розслідування Kroll він загалом назвав "димовою завісою".

ВВС ще раз розповіла пану Коломойському про слова екс-міністра фінансів Олександра Данилюка про те, що олігарх використовував "ПриватБанк" як особистий - забирав гроші вкладників з нього і виводив з України у вигляді кредитів.

Коломойський наполягає, що це неправда, переходячи на особистість пана Данилюка.

"Не хотів би чіпати особисто цього міністра фінансів, але, виходячи з цих його слів, отакий він міністр і був", - вважає бізнесмен.

Коломойський наполягає, що за банком наглядали усі регулятори і, враховуючи розміри "ПриватБанку", він був під мікроскопом й звинувачення про фінансування власного бізнесу з нього "звучать смішно".

Зараз пан Данилюк є одним з головних радників у фінансовій сфері команди кандидата Зеленського, принаймні на публічних зустрічах.

Попри пояснення пана Коломойського, ВВС припустила, що, як досвідчений бізнесмен, той добре знає, що можна було створити фіктивні компанії, щоб вивести гроші з банку на Кіпр чи ще кудись, щоб гроші зникли.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Про націоналізацію "ПриватБанку" повідомили тодішній міністр фінансів Олександр Данилюк та голова НБУ Валерія Гонтарєва

На це пан Коломойський відповів, що грошей досі не знайшли.

"Ви ж розумієте, що при такому рівні розслідування, неможливо десь щось сховати. Складно шукати чорну кішку у темній кімнаті, особливо коли її там немає", - парирував бізнесмен.

Хоча і Міжнародний валютний фонт, і Нацбанк, і навіть США чітко вказують економічну необхідність націоналізації "ПриватБанку", Ігор Коломойський наполягає, що серед головних мотивів влади було отримати контроль над телеканалом "1+1".

Помста за ПриватБанк?

ВВС напряму запитала у пана Коломойського, чи можуть ці президентські вибори та боротьба з Порошенком бути шансом помститись за "ПриватБанк"?

"Ні, це не пов'язані речі", - наполягає олігарх, наполягаючи, що помста тут ні до чого.

На питання, чи сподівається бізнесмен у разі програшу Порошенка повернути "ПриватБанк" назад, пан Коломойський відповів, що очікує на правову оцінку та компенсацію.

"Для нас дуже важливі декілька аспектів цієї історії. Перший - це очистити своє ім'я, другий - покарати винних, а третій - отримати компенсацію у тому чи іншому вигляді", - каже він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Головна мета Ігоря Коломойського - програш Петра Порошенка

В НБУ у відповідь на запит ВВС заявили, що рішення про націоналізацію "ПриватБанку" не приймалось одноосібно, було схвалене Кабміном та РНБО і "підтримане міжнародними партнерами України задля забезпечення фінансової стабільності та збереження коштів громадян".

Нацбанк наполягає, що напередодні націоналізації у 2016 році "ПриватБанк" був неплатоспроможним і своєчасне обслуговування клієнтів банку було під загрозою. Там нагадали, що акціонери банку звертались до держави за допомогою, надіславши лист до Кабміну з проханням про входження держави у капітал "ПриватБанку".

Зараз же державний "ПриватБанк", за твердженням НБУ, є "найприбутковішим українським банком та частиною стабільної та прозорої банківської системи".

Я думаю про те, аби приїхати в Україну перед першим туром, або між першим та другим, аби зробити "приємне" нашому шанованому Петру Олексійовичу

На пряме запитання ВВС, чи у разі перемоги Володимира Зеленського на виборах пан Коломойський телефонуватиме президенту з проханням компенсувати збитки щодо "ПриватБанку", бізнесмен також відповів негативно.

"Зеленський, як і Порошенко, формально жодного стосунку до націоналізації "ПриватБанку" не мав, не має і не буде мати, тому що це не питання президента, це питання уряду і НБУ", - вважає бізнесмен.

Повернення в Україну

Ігор Коломойський приймає гостей та журналістів в Ізраїлі. Раніше він зізнався журналістам програми "Схеми", що має паспорти трьох країн - України, Ізраїлю та Кіпру. При цьому він віджартувався, що "в Конституції заборонено подвійне громадянство, а потрійне - не заборонено".

На питання, чи боїться, що у разі повернення його в Україну його арештують, він відповідає "ні".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Ігор Коломойський може повернутись до України перед другим туром виборів

"Я можу хоч завтра приїхати в Україну. Проти мене не висунули жодних обвинувачень. Але я занепокоєний, що, враховуючи кількість судових процесів між мною особисто і НБУ чи "ПриватБанком", мені через суд заборонять виїзд із країни", - пояснив пан Коломойський.

Він переживає, що може тут "застрягнути". Проте не виключає, що напередодні виборів може повернутись до України.

"Я думаю про те, аби приїхати в Україну перед першим туром або між першим та другим, аби зробити "приємне" нашому шановному Петру Олексійовичу", - припустив пан Коломойський.

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