"Сіре" небо Криму. Хто регулює польоти цивільної авіації над півостровом?

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Через п'ять років після анексії Криму Росія марно намагається домогтися від України і Європи можливості самостійно контролювати польоти цивільної авіації над півостровом і Чорним морем. Виходить, що польоти регулюють російські диспетчери, а Україна вважає цю територію своєю.

На карті авіаційних маршрутів у Криму та північній частині Чорного моря нічим не заповнений простір - три-чотири літаки на весь великий регіон, у небі над яким ще п'ять років тому проходила активна повітряна траса.

Після того як Росія анексувала півострів 2014 року, встановивши повний контроль над колишнім українським регіоном і частиною Чорного моря, Крим відключили від багатьох міжнародних сервісів. У Криму немає відділень великих російських й іноземних банків, офіційно не працюють Visa і Masterсard, немає McDonald's і Burger King.

І що особливо важливо для півострова, він опинився у "сірій зоні" повітряного сполучення.

Копирайт изображения Flightradar24.com Image caption Скріншот FlightRadar24.com - над Кримом видно лише два літаки, обидва - російські

Диспетчерський центр, який обслуговував Сімферопольський район польотної інформації (РПІ - зона, де всі польоти цивільної авіації регулюють диспетчери певного регіонального центру) до анексії був у будівлі аеропорту Сімферополя.

Аеропорт був серед головних стратегічних об'єктів, його захопили одним з перших. У березні 2014 року, коли російські війська взяли півострів під свій контроль, Україна оголосила про закриття всіх аеропортів в Криму і регіонального центру РПІ в Сімферополі. Управління РПІ взяли на себе диспетчери українських центрів у сусідніх Одесі і Дніпропетровську.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Навесні 2014 року аеропорт в Криму захопили одним з перших

Незабаром сімферопольський диспетчерський центр відновив свою роботу - тепер уже під російським контролем. На роботу вийшли переважно колишні працівники. Тоді ж в Криму створили російську структуру "Кримаеронавігація".

Україна ж продовжувала вважати, що Сімферопольський РПІ є українським повітряним простором, і після захоплення диспетчерського центру в Сімферополі за нього відповідають одеський і дніпровський центри.

З цим погодилась Eurocontrol - Європейська організація з безпеки повітряної навігації. Згодом приналежність Сімферопольського РПІ Україні підтвердило у своєму бюлетені і Європейське агентство з безпеки польотів (EASA).

В ІКАО також підтримали Україну. 2 квітня 2014 року керівник Європейського та Північноатлантичного офісу організації Луїс Фонсека де Альмейда поширив лист, в якому попереджав про небезпеку польотів у сімферопольському РПІ над Кримом і Чорним морем, оскільки Росія намагається регулювати цю зону. А вона, йшлося в листі посадовця, належить Україні.

В результаті склалася ситуація, при якій повітряний простір над Кримом і Чорним морем намагалися незалежно один від одного регулювати дві країни.

Два неба

П'ять років потому ситуація практично не змінилася. Міжнародні організації продовжують вважати небо над Кримським півостровом українським. Росія - що там мають керувати диспетчери Сімферопольського РПІ, які отримують зарплатню з російського бюджету.

Державна авіаційна служба України у відповідь на запит ВВС відповіла, що позиція Києва щодо цього питання тверда - небо в РПІ Сімферополь контролюється Україною.

В українській державній авіаслужбі ВВС пояснили, що "наразі над територією Кримського півострова територіальними водами Україною у повітряному просторі без вертикальних обмежень встановлена заборонена для польотів зона".

"Обслуговування повітряного руху в Сімферопольському РПІ було розподілене "Украерорухом" між Дніпровським та Одеським РСП "Украероруху" відповідно до меж, зазначених у Збірнику аеронавігаційної інформації України", - йдеться в офіційній відповіді на запит ВВС.

Російська влада переконана у зворотному.

У доповіді Росавіації про підсумки роботи 2018 року зазначається, що агентство на постійній основі надсилає через МЗС Росії дипломатичні ноти на адресу посольства України в Росії "з вимогами до України припинити в односторонньому порядку встановлювати тимчасові небезпечні зони над акваторіями Азовського і Чорного морів на всіх висотах в певні часові періоди". Обгрунтування, як випливає з документа, таке: "вищезазначені тимчасові небезпечні зони потрапляють в район польотної інформації (РПІ) Сімферополь, де відповідальність за обслуговування повітряного руху покладено на Російську Федерацію".

При цьому, з матеріалів доповіді видно, Росія намагається відстоювати свою позицію в дискусії з європейським агентством аеронавігаційної безпеки Eurocontrol.

У доповіді в розділі "Розвиток міжнародного співробітництва" йдеться про те, що російським агентством були "відхилені поправки і висловлено незгоду з поточним веденням Європейського аеронавігаційного плану, що не відображає реалії теперішнього часу, пов'язані з істотними змінами в системі Європейського аеронавігаційного планування в районі Чорноморського морського басейну після вступу Республіки Крим та міста федерального значення Севастополь до складу Російської Федерації".

Російська служба Бі-бі-сі звернулася до Росавіації з проханням роз'яснити зміст її поправок і точку зору щодо Європейського аеронавігаційного плану і чекає на відповідь.

Як літають над Кримом?

Над Кримом і прилеглої до нього частини Чорного моря немає транснаціональних повітряних трас. Туди літають лише ті літаки, яким цілком комфортно заходити до Симферопольского РПІ з Ростовського і користуватися послугами російських диспетчерів.

До Криму зараз, судячи з онлайн-табло Сімферопольського аеропорту, регулярно літають лише кілька російських компаній: Аерофлот, S7, Nordwind, "Уральські авіалінії", "Нордавіа" (SmartAvia), Росія і Globus.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Сьогодні до Криму літають лише російські авіакомпанії, які отримують за це великі субсидії

Як розповіли в інтерв'ю ВВС пілот, який регулярно здійснює польоти до Криму, і диспетчер, який працює в одному з центрів, що обслуговують ці польоти, під час польоту екіпаж літака супроводжують російські аеронавігаційні служби, українські диспетчери не беруть участі в їхньому обслуговуванні.

Під час перетину межі району польотної інформації спілкування здійснюють на одній частоті, і якби українські диспетчери брали участь в обслуговуванні, їхню розмову можна було б почути, уточнює співрозмовник ВВС.

Аеропорт Сімферополя - єдиний на півострові бере на себе цивільні літаки. Його пасажиропотік порівняно з 2013 роком (до анексії) збільшився майже в п'ять разів - до 5,15 млн осіб. Російська влада виділяє гроші на субсидування авіаперевезень до Криму (також субсидуються перевезення до Калінінграда і Далекогосходу). 2018 року на це виділили спочатку 3,8 млрд рублів (58,7 млн доларів), потім ще 400 млн рублів (6,17 млн доларів) - на авіаперевезення на Далекий схід. Цього року передбачено 3,8 млрд рублів.

Україна неодноразово виписувала штрафи російським авіакомпаніям, які літають над територією Криму. У березні 2018 року агентство УНІАН повідомляло, що Державіаслужба України з 2015 року наклала штрафи на чотири десятки російських компаній майже на 209 млн доларів (5,44 млрд гривень) за те, що вони порушили повітряний простір України, зокрема, літаючи до анексованого Криму.

Щоправда, як стверджує в інтерв'ю виданню Тиждень.ua керівник українського держпідприємства обслуговування повітряного руху України "Украерорух" Дмитро Бабейчук, польоти над відкритим морем у Сімферопольському РПІ ведуть все ж таки українські диспетчери, і там виникає доволі багато складнощів.

"Час від часу із захопленого диспетчерського центру в Сімферополі на частотах, які до моменту тимчасової окупації півострова належали Україні, виходять в ефір підконтрольні Російській Федерації служби і намагаються надавати інформацію та диспетчерські вказівки повітряним судам, які перебувають під управлінням органів обслуговування "Украероруху". Фактично з боку РФ відбувається порушення міжнародних норм у повітряному просторі, який делегований Україні Міжнародною організацією цивільної авіації ІКАО", - пояснив він.

Дві системи

Російські компаній мають певні проблеми з польотами до Криму. Так, пілоти і авіакомпанії під час підготовки і здійснення польотів користуються послугами міжнародних аеронавігаційних компаній, які, зокрема, надають навігаційні карти, допомагають складати і надавати план польоту, вносять зміни до нього, тощо.

Фактично це бази даних різної аеронавігаційної інформації зі зручним і швидким інтерфейсом. Інформацію ці компанії отримують від національних аеронавігаційних служб.

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На світовому ринку аеронавігаційних послуг працюють такі великі гравці - Jeppesen (підрозділ корпорації Boeing) і Lido (входить до Lufthansa group). У Росії діють системи обох компаній, частина авіаперевізників користується однією, частина - іншою.

Судячи з інформації, яку ВВС надали діючі пілоти цивільної авіації, російські компанії, які літають до Криму, користуються системою Lido, а не Jeppesen.

Річ у тім, що система Jeppesen не дозволяє користувачеві скласти план польоту в РПІ Сімферополь. Про це ВВС розповіли двоє користувачів цієї системи.

У Lufthansa Systems, яка розробила і підтримує систему Lido, ВВС пояснили, що під час її розробки вони чітко дотримувались положень додатку 15 Конвенції про міжнародну цивільну авіацію. Цей додаток регулює питання служб аеронавігаційної інформації. У ньому дійсно жодним чином не відрегульована ситуація, подібна до тієї, що склалася в Криму і над Чорним морем.

Крім того, в Lufthansa Systems пояснили, що пілоти можуть подавати польотні плани до будь-якої аеронавігаційної служби. За словами представника компанії, користувач може змінювати перелік аеронавігаційних центрів, аеропортів та інших учасників повітряного руху, додаючи до нього свої власні за тим принципом, за яким змінюється телефонна книга в смартфоні.

ВВС надіслала запити до ІКАО, Eurocontrol і чекає на відповідь.

У ФДУП "Державна корпорація з організації повітряного руху в Російській Федерації" відмовилися від коментарів.

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