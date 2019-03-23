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Юрій Луценко заявив про "список Йованович", Олег Ляшко ледь не зірвав засідання уряду, а Ігор Коломойський чекає поразки Петра Порошенка на виборах. Про ці та інші скандали тижня - в нашому огляді.

"Список Йованович"

Минулого тижня американський ресурс HillTv оприлюднив гучну заяву генпрокурора Юрія Луценка про те, що нібито посол США в Україні Марі Йованович передала йому перелік людей, який не можна переслідувати.

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"На жаль, з першої зустрічі з послом США в Києві [Йованович] дала мені список людей, яких ми не маємо притягати до відповідальності, - сказав він. - Моя відповідь - неприпустимо. Ніхто в цій країні, ані наш президент, ані наш парламент, ані наш посол не перешкодять мені розслідувати, чи має місце злочин", - додав Луценко.

В Україні ця заява спричинила справжній переполох. А в Сполучених Штатах обговорювали іншу озвучену Луценком інформацію - про сприяння окремих українських високопосадовців Гілларі Клінтон на американських виборах 2016 року. Про це навіть згадав у Twitter Дональд Трамп.

Держдепартамент назвав "відвертою вигадкою" твердження Луценка про отримання "списку Йованович", спростували це і в самому американському посольстві.

А президент Петро Порошенко публічно висловив підтримку Марі Йованович після цього скнадалу.

Ми опитали експертів, з чим пов'язана така заява генпрокурора та до чого вона може призвести.

Коломойський проти Порошенка

Копирайт изображения PRESIDENT.GOV.UA Image caption Березень 2015 року - день відставки Ігоря Коломойського з посади глави Дніпропетровської ОДА

Один з найвпливовіших українських олігархів Ігор Коломойський дав інтерв'ю ВВС та розповів, чого очікує від президентських виборів в Україні.

Ігор Коломойський відверто каже, що дуже важливою для нього є поразка на цих виборах президента Петра Порошенка.

"Я не хочу, аби він отримав ще один термін. Я вважаю, що перший термін - це п'ять років розчарувань через його правління", - наполягає Ігор Коломойський.

Під час інтерв'ю бізнесмен намагався прямо не акцентувати на підтримці одного кандидата. Але, звичайно, найтепліші відгуки у Коломойського - про Володимира Зеленського та Юлію Тимошенко.

Він каже, що не боїться приїхати в Україну і не виключає, що це може статися напередодні виборів. "Я думаю про те, аби приїхати в Україну перед першим туром або між першим та другим, аби зробити "приємне" нашому шановному Петру Олексійовичу", - припустив пан Коломойський.

Також минулого тижня ми запитали голову партії "Слуга народу" Івана Баканова про зв'язки Володимира Зеленського з Ігорем Коломойським. У штабі кандидата в президенти все спростовують.

Ляшко і контракт Коболєва

Попри попередні сумніви, Кабмін погодився продовжити контракт із правлінням НАК "Нафтогаз України" та його головою Андрієм Коболєвим ще на рік. Це викликало неабиякий спротив з боку окремих політсил.

Копирайт изображения УРЯД УКРАЇНИ Image caption Олег Ляшко був традиційно емоційним, говорив на підвищених тонах. Прем'єр спочатку нервував, проте швидко опанував ситуацію.

У середу прямо на засідання уряду, де розглядали це питання, увірвалися депутати Радикальної партії на чолі з Олегом Ляшком. Він відібрав у прем'єра мікрофон та почав вимагати скасувати рішення про продовження контракту з Андрієм Коболєвим.

Пан Ляшко почав вимагати, аби уряд не продовжував контракт із головою правління "Нафтогазу", доки той не поверне "1,5 мільярди гривень". Заодно він почав вимагати і зниження тарифів на газ для населення.

Прем'єр Володимр Гройсман терпляче вислухав лідера радикалів, а після того, як депутати залишили приміщення, продовжив засідання уряду.

Що за кордоном?

Минулого тижня президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв оголосив про те, що відмовляється від повноважень голови держави. Він був президентом майже 30 років.

Ми розповіли, як готувалася відставка Назарбаєва і чому в його наступника буде менше влади. А також підібрали найцікавіші його фото з українськими президентами.

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Наступного дня після заяви про відставку парламент Казахстану проголосував за перейменування столиці, міста Астана, на Нурсултан.

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А Тереза Мей спробує переконати членів британського парламенту підтримати її варіант угоди про вихід з ЄС після того, як там погодилися відкласти брекзит на дати після 29 березня.

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