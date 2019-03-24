Скільки яєць можна їсти?

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Вже багато років експерти дискутують - добре чи погано для здоров'я їсти яйця.

Виявилося, що відповідь криється в тому, скільки цього продукту ми вживаємо щотижня. До такого висновку дійшли науковці після нового медичного дослідження, опублікованого в медичному журналі JAMA.

Вчені дійшли висновку, що вживання навіть двох яєць на день може призвести до серцево-судинних захворювань та передчасної смерті.

Це пов'язано з великою кількістю холестерину, який міститься в жовтках. За даними аграрного міністерства США, велике яйце має близько 185 міліграмів холестерину - це більш ніж половина добового максимуму, рекомендованого Всесвітньою організацією охорони здоров'я (300 міліграмів на день). .

Які ризики

Науковці проаналізували результати шести експериментів за участю понад 30 тис. людей, яким понад 17 років.

Вони прийшли до висновку, що вживання 300 мг холестерину на добу збільшує ризик серцево-судинних захворювань на 17%, а передчасної смерті - на 18%.

У випадку конкретно яєць вони виявили, що вживання двох на день призводить до підвищення ризику серцево-судинних захворювань на 27% та передчасної смерті на 34%.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Якщо ви любите яйця - просто їжте більше білків та менше жовтків

Ця залежність, за даними дослідження, не пов'язана з віком, фізичною підготовкою, палінням або вже існуючими проблемами, такими як високий кров'яний тиск.

"Наше дослідження показало, що якщо дві людини слідують однаковій дієті, при цьому єдиною відмінністю є споживання яєць, то одна з них матиме більшу ймовірність страждати від серцевих захворювань", - каже одна з авторів дослідження та доцент кафедри профілактичної медицини у Північно-західному медичному університеті Норріна Аллен.

Суперечливі попередні дослідження

Нове дослідження суперечить попередньому, яке встановила відсутність зв'язку між споживанням яєць та ризиком серцевих захворювань.

Пані Аллен каже, що воно не було таким ретельним, спостереження проводилися не так довго. Та при цьому науковці визнають, що в новому аналізі теж можуть бути помилки.

Дані про споживання яєць були зібрані за допомогою анкет, в яких респонденти мали вказати дані про своє харчування в попередні місяці та роки.

Інші експерти вказують, що результати дослідження не доводять причинно-наслідковий зв'язок між вживанням яєць та захворюваннями.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Помірне споживання може бути ключем до уникнення хвороб

"Плюс цього дослідження полягає в тому, що воно було більш репрезентативним з точки зору етнічної різноманітності населення США та раціонів, яких дотримуються звичайні американці", - говорить Том Сандерс, професор харчування та дієтології в Лондонському королівському коледжі.

"Його мінус - це залежність від єдиного показника вживання їжі", - додає він.

Рекомендована кількість

Отже, скільки яєць можна їсти?

Дослідження рекомендує не більше трьох на тиждень.

Вчені також дають кілька порад для любителів яєць, наприклад, їсти переважно білки.

"Я не закликаю повністю виключити яйця з раціону", - сказала пані Аллен. "Я пропоную, аби люди їли їх в міру".

Том Сандерс також зауважує, що дослідження проводили в США, а це теж має свою специфіку.

Країни, які найбільше споживають яєць (Джерело: Міжнародна яєчна комісія, 2015 рік) Країна Кількість яєць на людину Мексика 352 Малайзія 342 Японія 329 Росія 285 Аргентина 256 Китай 254.8 США 252 Данія 245

"Середній рівень споживання холестерину в США може становити близько 600 мг, що набагато вище, ніж середній показник у Великобританії, який становить близько 225 мг на день", - зауважує Том Сандерс.

Насправді, за останніми статистичними даними Міжнародної яєчної комісії, американці не є лідерами серед тих, хто їсть найбільше яєць - в рік вони споживають близько 252 на людину. Але в США 20% смертей від серцево-судинних захворювань.

А от Японія, яка щорічно споживає 329 яєць на душу населення, має показник лише 11%.

"Споживання яєць у помірній кількості - від 3 до 4 на тиждень - це добре", - додає британський експерт.

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