Юпітер: захопливе фото штормів на планеті

Копирайт изображения NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Kevin M. Gill

Це прекрасне фото Юпітера науковці сформували на основі трьох окремих фотографій, зроблених космічним апаратом "Юнона" від NASA, коли той пролітав повз газового гіганта.

Зонд має на борту кольорову камеру, завдяки чому вчені мають можливість створювати власні комбіновані зображення планети.

Цей знімок із підсиленим кольором створив науковець Кевін Ґілл.

Американське космічне агентство назвало його "Мармуровий Юпітер".

Зображення Юпітера створили на основі фото, зроблених на відстані між 26 900 і 95 400 кілометрів від планети.

На зображенні відкривається прекрасний вид на шторми південної півкулі та знамениту Велику червону пляму.

Секрети цього дивовижного антициклону, який існує вже сотні років, поступово розгадує "Юнона".

Зонд вже встановив, що його рукава простягаються щонайменше на 350 кілометрів в атмосферу.

Вчені сподіваються, що їхні дослідження покажуть ключові механізми, які спричинили це явище та не дозволяють шторму розсіятись.

Копирайт изображения NASA Image caption Художнє зображення: "Юнона" прибула до Юпітера в липні 2016 року

Місія "Юнона" має сайт з оригінальними фото, які можуть брати для обробки усі охочі.

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