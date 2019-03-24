Чому жінки показують своє тіло після пологів

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Позитивне ставлення до свого тіла навчило нас робити зі зрощених брів б'юті-тренд, не соромитись зайвих складок на талії та показувати "приховану красу" розтяжок, підкреслюючи їх за допомогою блиску.

Американська співачка і двічі мама Керрі Андервуд запустила ще один популярний тренд "бодіпозитиву", який сколихнув світові медіа, - про труднощі відновлення після пологів.

#bodyafterbaby (#тілопіслямалюка) - тег, який лише в Instagram має майже півмільйона дописів. Жінки використовують його, щоб розповісти, як повернути собі струнку фігуру, та підтримати одна одну.

36-річна Керрі народила другого сина в січні цього року і вже готується до світового турне. Вражає, чи не так? Але повернення тіла в допологову форму не було легким - і вона залюбки ділиться свої досвідом в Instagram.

"Буду відвертою, відновитися після народження Джейкоба було набагато важче, ніж після Ісаї. І я останнім часом не потурала собі, - написала вона на своїй сторінці. - Я йду в тренажерний зал і не витримую звичного навантаження. Не можу бігати так швидко і далеко, як раніше, не можу підняти вагу або зробити стільки повторень, як рік тому".

І хоч спочатку Керрі зосередилась на обмеженнях свого тіла після пологів, головна ідея її допису - запропонувати людям подивитися на своє тіло по-іншому, більш позитивно.

"Готуючись до життя на гастролях і появи на червоних доріжках, я обіцяю собі почати цінувати те, що МОЖЕ робити моє тіло, і припинити зациклюватись на тому, чого воно робити не може", - написала вона.

Звичайним жінкам ці слова прийшлися до душі. Особливо на тлі того, що здебільшого зірки (наприклад, Кайлі Дженнер) демонструють, як вони легко відновлюються після пологів.

Одна користувачка написала: "Цілий день сьогодні (серйозно ЦІЛИЙ день) я скаржилась на кожен сантиметр свого тіла. І це гнітить, тож іноді просто приємно знати, що я не одна, особливо коли у групі підтримки є Керрі Андервуд!"

Інші користувачки написали, що це "надихаюче повідомлення" і подякували їй "за те, що поділилася своїм баченням, бо я знаю, що мені це потрібно!"

Керрі - не єдина мама, яка говорить про "післяпологову боротьбу".

На сторінці @takebackpostpartum розповідають про те, що може відбутися з тілом після народження дитини. Одна з жінок поділилась своїм важким досвідом розриву між м'язами черевної порожнини після пологів (діастаз прямих м'язів живота).

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"Багато жінок після вагітності спостерігають на своєму тілі кілька розтяжок. Це нормально. Однак, якщо їх стільки, що ви збилися з рахунку, будьте готові до важкого післяпологового періоду, - пояснила вона. - Це може бути ознакою діастазу. Я знаю, що ви у нестямі від радості, що стали мамою, але не забувайте про себе".

Інша жінка розповіла, як раніше вага впливала на її психічний стан, однак зміни, які відбулися з тілом після пологів, навчили її полюбити себе.

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"Раніше кожен ранок я починала зі зважування, - розповіла вона. - І не дай боже, щоб стрілка на вагах колихнулась ... Це мене руйнувало". Однак після народження доньки все змінилося.

"Вперше я відчула вдячність за своє тіло", - пояснила вона.

Минулого року Марія Норде Йорстад, мати чотирьох дітей з Данії, виклала фото свого тіла після кесаревого розтину під час народження трійні.

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Вона також зізналася, що звикнути до свого тіла після пологів було важко: "У мене досі звисає живіт, який виглядає доволі дивно. Мушу визнати, що трохи розчарована, і ділюся цією світлиною без особливої радості".

Деяким жінкам важко повернути тіло у допологову форму. Британська національна служба охорони здоров'я на своїй офіційній сторінці написала: "Народження дитини змінює ваше тіло. Деякі речі, можливо, ніколи не будуть такими, як раніше, але інші зміни не повинні бути постійними". Вони пояснюють, що при фізичному навантаженні і здоровому харчуванні вага, ймовірно, знизиться природним шляхом, хоча це потребує певного часу.

Цей допис вийшов за межі соціальних мереж.

Фотограф Софі Майанн зобразила мам, які відкрито демонструють свої деформовані пологами тіла. Її роботи розмістили у лондонському метро в рамках рекламної кампанії для майбутніх батьків і роздрібної торгівлі дитячими товарами.

Проект за участі 10 жінок, які показали свої ґулі, шрами та розтяжки, високо оцінили, зокрема, за таку історію, як у Луїзи. У неї виникли ускладнення під час пологів, які призвели до печінкової недостатності, неочікуваної пересадки печінки та, зрештою, до появи рубця.

Позитивне ставлення до свого тіла прийшлося до душі багатьом жінкам.

Шкода, що, коли я народжувала, таких фото не робили. Чудовий проект. На фото - Нарді, яка народила п'ять місяців тому. Вона чудово виглядає зі своїм малюком", - написала користувачка Ян Гудінг.

Копирайт изображения TWITTER.COM/JAN_GOODING

Деякі горді татусі також виявили вдячність.

"Як батько двох дорослих дітей і, що значно важливіше, як чоловік прекрасної дружини, дякую за цей проект", - написав користувач Марк Севен.

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Такі жінки, як Луїза і Керрі, які продовжують відкрито говорити про проблеми відновлення після пологів, демонструють, що таке справжня любов до себе, якої ми всі прагнемо.

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