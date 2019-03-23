Злет і падіння "Ісламської держави": розповідаємо у 100 і 500 словах

Image caption Головна мета "Ісламської держави" - створення халіфату, який має охоплювати весь мусульманський світ

Підтримувані США "Сирійські демократичні сили" заявили, що їм вдалося повністю витіснити з території країни бойовиків "Ісламської держави". Розповідаємо, як виникла "ІД" та чи можна говорити про повну перемогу над нею?

Максимально коротко

Екстремістське угруповання "Ісламська держава" стало відомим в усьому світі у 2014 році, коли захопило значні частини територій у Сирії та Іраку.

"ІД" відповідальна за величезну кількість жертв і знищення культурної спадщини регіонів, які контролювала.

Угруповання отримало мільярди доларів доходів від контрабанди нафти, пограбувань і викрадення людей.

Після п'яти років запеклих і кровопролитних боїв місцевим силам вдалося за підтримки інших країн - зокрема, західних - витіснили "Ісламську державу" з територій, якими вона колись керувала.

Проте варто розуміти: "ІД" в жодному разі не переможена. Експерти кажуть, що з часом вона може відновити сили і знову перетворитися на справжню загрозу для глобальної безпеки.

Трохи детальніше

Image caption Не так давно "Ісламська держава" контролювала територією площею 88 тисяч квадратних кілометрів

Чого хотіла "ІД"?

"Ісламська держава" - це джихадистське угруповання.

Джихадисти вважають, що насильницька боротьба необхідна, зокрема, для захисту мусульман від тих, кого вони вважають невірними чи відступниками, і для встановлення всесвітнього "царства Аллаха".

Головна мета "Ісламської держави" - створення халіфату, тобто держави, усі сфери життя якої базуються на ісламському праві. Така держава має охоплювати весь мусульманський світ.

"ІД" виправдовує свої дії, використовуючи при цьому дуже радикальне трактування окремих ісламських текстів.

Звідки взялася "Ісламська Держава"?

"Ісламська держава" виросла з "Аль-Каїди". Її створили бойовики-суніти незабаром після вторгнення США до Іраку у 2003 році.

У 2011 році угруповання, відоме на той момент під назвою "Ісламська держава Іраку", приєдналося до боротьби проти президента Сирії Башара Асада.

Копирайт изображения AFP Image caption Лідера "Ісламської держави" Абу Бакра аль-Багдаді востаннє бачили у 2014 році

У 2013 році "ІД" почала поступове захоплення сирійських територій і перейменувалася на "Ісламську державу Іраку і Леванта".

Вже наступного року "ІД" захопила більшу частину Іраку, проголосила свого лідера Абу Бакра аль-Багдаді халіфом (правителем) і стала широко відома в усьому світі.

Які території контролювала "ІД"?

У періоди своєї найбільшої сили "Ісламська держава" контролювала територією площею 88 тисяч квадратних кілометрів. Для порівняння, це трохи менше ніж площа Португалії і трохи більше ніж площа Австрії.

На території "ІД" проживали майже вісім мільйонів людей, яким доводилося дотримуватися суворих законів шаріату.

Жінки повинні були носити одяг, що покриває все тіло, дітей у школі навчали "правильним" поглядам, а публічні страти з обезголовленням стали для "ІД" звичною справою.

Копирайт изображения EPA Image caption На території "Ісламської держави" жінки мали носити одяг, що повністю покриває їхнє тіло

Численні лідери мусульманського світу критикували діяльність "ІД", але водночас чимало іноземців приїздили на Близький схід, аби воювати за угруповання.

"ІД" мала змогу фінансувати свою діяльність завдяки десяткам мільйонів доларів, які вона генерувала щомісяця від контрабанди нафти, пограбувань і викрадень людей.

Окреме обурення викликало те, що бойовики "Ісламської держави" знищувала культурні пам'ятки регіону, розцінюючи їх як місця ідолопоклонства.

Як "ІД" втратила свої території?

Боротьба з "Ісламською державою" і її поразка коштували багатьох тисяч життів.

В Іраку з "ІД" боролися місцеві сили безпеки, курдські воєнізовані формування, добровольці. Міжнародна коаліція на чолі з США, в яку входили 74 країни, забезпечила авіапідтримку і надала військових радників.

Копирайт изображения AFP Image caption Опозиційні Башару Асаду "Сирійські демократичні сили" користуються підтримкою США з 2012 року

У західних і центральних регіонах Сирії з "ІД" воювали війська, лояльні президентові Башару Асаду. Підтримку їм надавала, зокрема, Росія.

Водночас міжнародна коаліція стала на бік противників Асада - сирійських демократичних сил. Їм вдалося витіснити "ІД" з більшої частини північних і східних територій Сирії.

З "ІД" покінчено?

Ні. "Ісламська держава" - це все ще велика кількість досвідчених і добре дисциплінованих бойовиків, що пройшли не один бій. Говорити про остаточну поразку "ІД" не можна.

В Іраку угруповання вже пішло у підпілля. В ООН кажуть, що таємна діяльність "ІД" має на меті похитнути державну владу, створити в країні атмосферу страху і беззаконня.

Попри те, що "ІД" зазнала серйозних втрат, за даними ООН, в розпорядженні угруповання все ще є від 14 до 18 тисяч бойовиків лише в Іраку та Сирії.

Водночас чимала кількість бойовиків, що так чи інакше пов'язані з "ІД", перебувають в Афганістані, Єгипті, Лівії, Південно-Східній Азії і Західній Африці. Трохи менша їх кількість - у Сомалі та Ємені.

Окрім того, люди, що розділяють ідеологію "Ісламської держави" продовжують здійснювати терористичні атаки і в інших регіонах.

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