Копирайт изображения unian Image caption Після медреформи зарплата лікарів в Україні різниться в рази

Лікар, який має близько тисячі пацієнтів у Києві, показує зарплатну платіжку на 2600 грн. і запитує, як за ці гроші можна прожити.

Чим більше пацієнтів, тим вищі зарплати. Так обіцяли медикам автори реформи, яка рік тому стартувала в Україні та повністю перекроїла фінансування поліклінік.

Проте, як з'ясувала ВВС News Україна, за одну і ту саму кількість пацієнтів в одному місці лікарі отримують по 15-20 тисяч гривень, а в іншому - 4-5 тисяч гривень. Ця різниця є як в регіонах, так і у межах одного міста, наприклад, Києва.

Поліклініки перетворилися на володіння головних лікарів, які на власний розсуд нараховують зарплати, скаржаться одні медики. "Ми відстояли свої права і високі зарплати", - радіють інші.

Чому у лікарів така різна платня, дізнавалась ВВС News Україна.

"Поліклініка - це її вотчина"

Поліклініка у Ковелі шукала сімейного лікаря. Рекламу розмістили у соцмережах - американський актор на фото посміхається, поруч зазначена платня - 15 тисяч гривень.

Сімейний лікар Фелікс Ілясевич, що працює на Оболоні у Києві, теж радіє. Після початку медреформи він отримує 18 тисяч гривень зарплатні, що у кілька разів вище, ніж було у нього до цього.

Таким зарплатам можуть тільки позаздрити лікарі з Шевченківського району Києва. У них вона значно менша.

Кілька лікарів з цього району показали ВВС News Україна свої зарплатні платіжки за останні місяці, з яких видно, що з усіма доплатами їхній дохід за місяць складає 4-6 тис. гривень.

При цьому пацієнтів у них так само багато, як і в пана Ілясевича з Оболоні.

"У нас всі плачуть і виють, коли приходить зарплата. Хіба за ці гроші можна прожити у Києві", - каже лікар з Шевченківського району Києва і просить не називати імені. Боїться звільнення.

Копирайт изображения unian Image caption Реформа торкнулась первинної ланки медицини - сімейних лікарів, педіатрів, терапевтів

"Нам погрожують, що далі буде ще гірше, а всім, хто не згоден і ставить питання, кажуть звільнятися. А чому я маю звільнятись? Це ж не чийсь приватний заклад, це міська поліклініка. Ми пропрацювали тут багато років, - обурюється лікар і додає. - Пацієнти, які живуть в цьому районі і яким зручно тут лікуватися, навряд чи підуть в інший кінець міста".

У несправедливих рішеннях щодо зарплат і тиску лікарі звинувачують керівника поліклініки ("ЦПМСД №1 у Шевченківському районі") Наталю Гурську.

"Це її одноосібне рішення, поліклініка - ніби її вотчина. Вона сама вирішує, як і скільки платити, комусь премію, а комусь - нічого. Ми тут не маємо жодних прав", - каже лікар.

Пані Гурська у коментарі ВВС News Україні всі звинувачення відкинула і заявила, що зарплату в її закладі нараховують справедливо, на її рівень впливають "складність та умови роботи" і "професійно-ділові якості працівника". Але за якими критеріями ці якості оцінюють, не уточнила.

Якщо лікар має тисячу і більше пацієнтів, його посадовий оклад мають збільшувати у 2-3 рази.

Такий висновок можна зробити з листа головного лікаря, який вона надіслала ВВС News Україна.

Проте у платіжках, які показують лікарі, таких збільшень немає. За останні чотири місяці там є суми від 4 до 6 тисяч гривень.

Копирайт изображения Лист керівника ЦПМСД №1 у Шевченківському р-ні Image caption Надбавки, які, за словами Гурської, можуть отримувати лікарі за своїх пацієнтів (декларації): за 900 делкарацій педіатр має отримувати 300% до свого посадового окладу, а сімейний лікар за тисячу - 200%. Лікарі кажуть, що таких грошей не отримували

"Хто що хоче, те й робить", - скаржаться на керівництво та низькі зарплати й медики з Кам'янець-Подільського району, що на Хмельниччині.

Поки у Мукачевому отримували зарплатню у 18 тис. грн і більше, 12-20 тис. грн у Кривому Розі, 13 тисяч на Львівщині, зарплати лікарів у Кам'янець-Подільському районі були на рівні 5-6 тисяч гривень. І це попри велику кількість пацієнтів.

Наступного місяця їм обіцяли незначне підвищення.

Копирайт изображения facebook.com/nszu.ukr Image caption Частина лікарів каже, що зарплати їм дійсно підвищили. Сімейний лікар з смт Добротвір, що на Львівщині, Михайло Незнановський розповів, що з початком медреформи отримує втричі більше, ніж раніше - близько 13 тисяч гривень

"Знаю, що за моїх пацієнтів у медзаклад щомісяця йдуть величезні гроші - від 80 і більше тисяч гривень, але з них я отримуватиму лише 7%. Нівелюється те, що я лікую таку велику кількість людей", - каже лікар, яка також попросила не називати її імені.

Історії про те, що зарплати в Україні дуже різні, підтверджує і опитування Інституту економічних досліджень та політичних консультацій. Лише 69% опитаних в Україні лікарів розповіли, що їхня платня зросла після медреформи.

Хто нараховує зарплату?

Хто і як нараховує зарплату лікарям по-новому і від чого вона залежить?

З цим питанням ВВС News Україна звернулась до Національної служби здоров'я України. НСЗУ перераховує з бюджету кошти за пацієнтів. Відомство вже перевело на рахунки медзакладів по всій Україні близько 6 млрд гривень.

"Фіксованої суми немає. Різні заклади застосовують різні принципи нарахування", - відповіли у НСЗУ.

Після медреформи поліклініки отримали не лише складну назву, тепер це центри первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД), а також автономію.

Зараз ні департаменти охорони здоров'я, ні МОЗ, ні НСЗУ не вказують цим підприємствам, як і що їм робити з грошима.

Хоча, в ідеалі, формула нарахування зарплат - чітка та прозора. Зафіксовано це має бути у колективному договорі, який складають за участі колективу і підписують всі члени. На рівень зарплати, як пояснили у НСЗУ, можуть вливати стаж роботи лікаря, його категорія, кількість пацієнтів і їхній вік (за пацієнтів різного віку платять по-різному, найбільше - за дітей і літніх людей).

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У Кривому Розі, наприклад, колективний договір написали таким чином, що навіть молодий спеціаліст з невеликим стажем роботи може отримувати 12-13 тис. грн на місяць за свої декларації, а лікар зі стажем до 20 тис. грн, розповідає головний лікар Наталя Косяк (ЦПМСД №1).

У Мукачевому домовились про мінімальну суму, яку отримуватимуть всі. Це 5 тис грн для лікарів і 3 тис. грн для медсестер. Решта - це доплата за стаж, категорію і кількість пацієнтів (декларацій), розповідає Євген Мешко, головний лікар поліклініки у Мукачевому, де середня зарплата 18 тисяч гривень.

Гроші, які держава платить за пацієнтів різного віку у гривнях Діти до 5 років - 1480 6-17 років - 814 18-39 - 370 40-64 - 444 65+ - 740

"Раніше було, що лікарям говорили, скільки вони отримують, були субвенції, тарифна сітка. Тепер лікарі можуть самі впливати на свої зарплати. Є випадки, коли пацієнти мігрують між лікарями, йдуть від одних до інших. Це впливає на рівень платні. Так і має бути - конкуренція", - каже Євген Мешко.

"Бій за зарплати"

"Ми ні на що тут не впливаємо, нам не давали читати колективний договір", - говорять і лікарі з Шевченківського району Києва, і з Кам'янець-Подільського.

"Є колективи, де договори - це формальність, де співробітників не залучають. Є випадки, коли за колективний договір голосують, не читаючи", - розповідає про ситуацію адвокат Олена Хитрова. Юрист супроводжувала укладання кількох десятків колективних угод у медзакладах.

"Головне, щоб лікарі розуміли, на що саме вони погоджуються, бо йдеться про їхні умови праці", - вважає адвокат, яка проводить тренінги щодо укладання колективних договорів та управління в нових умовах.

За її словами, дуже важливо, щоб лікарі розуміли свої права, зокрема право взяти участь в обговоренні колективного договору, висловити свої побажання, можливість не підписати договір, якщо вони з ним не згодні, право ініціювати нові переговори, змінити договір.

Експерт розповідає про медзаклад на Дніпропетровщині, де три місяці тривав "бій" між лікарями і керівництвом про зарплати, але врешті компроміс знайшли.

Керівництво поліклініки у Шевченківському районі Києва запевнило ВВС News Україна, що через зарплати і договори у них жодного такого "бою" не було, зауважень лікарі не мали, а колективний договір ухвалили одностайно.

Грошей не вистачає

Навіть якщо у лікаря багато декларацій, то грошей на великі зарплати не завжди вистачає. Так на закиди підлеглих відповідає Станіслав Ростецький, керівник поліклініки у Кам'янець-Подільському районі (Кам'янець-Подільський районний ЦПМСД), куди входить кілька десятків сіл.

За його словами, колективний договір у закладі ухвалювали разом, проте завжди знайдуться ті, кому щось не подобається.

Причини нестачі грошей на високі зарплати він наводить такі: лікарі в містах і селах знаходяться не в однакових умовах, бо по селах населення, а відповідно і пацієнтів, за яких приходять гроші, менше. А відстані і витрати на бензин - більші.

Крім того, зазначає лікар, за ці гроші, які у містах йдуть на кілька амбулаторій, йому потрібно утримувати і амбулаторії, і 64 фельдшерсько-амбулаторних пункти.

"Постараємось якось преміювати тих лікарів, які підписали багато декларацій, якщо вистачатиме грошей", - каже пан Ростецький.

Двоє лікарів з цього району, з якими спілкувалась ВВС News Україна, говорять, що в такі обіцянки не вірять. Вони писали листи до місцевих органів влади, до МОЗ і навіть до президента з проханням допомогти добитися справедливості і нарахування зарплат відповідно до кількості декларацій, але, кажуть медики, відповіді досі не отримали.

Ефективність і прозорість

Медзаклади по Україні мають різний рівень оснащення, мережу і стан ремонту, кількість персоналу, по-різному розпоряджаються грошима, отриманими від НСЗУ за пацієнтів.

Комусь вистачає і на високі зарплати, і на ремонт та комп'ютери, як у поліклініці у Кривому Розі (ЦПМСД №1), комусь лише на виплату зарплат і закупівлю ліків, як у Києві (ЦПМСД №1 у Шевченківському районі).

"Річ у тому, наскільки ефективним є підприємство. Можуть бути дві однакових лікарні, та сама кількість пацієнтів, але в одній - 200, а в іншій - 400 працівників. Грошей у другій лікарні ледь вистачатиме на зарплати, бо лікарні по-різному розпоряджаються коштами", - каже Євген Мешко, головний лікар з Мукачевого.

У його закладі, де лікарі отримують в середньому по 18 тисяч гривень зарплати, нещодавно купили дві машини, а також провели ремонт.

Копирайт изображения facebook.com/cpmsd.mukachevo Image caption Фото поліклініки у Мукачевому, де працює директором пан Мешко (КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги м. Мукачева")

"Головне - прозорість, - каже адвокат Олена Хитрова. - Лікарі мають розуміти і бачити, які суми отримує їхній медзаклад і на що їх витрачають. Працівники можуть просити надати фінансову звітність підприємства, вона має публікуватися на сайті".

На сайті НСЗУ зараз є звіти про всі перераховані гроші на медзаклади, імена всіх лікарів первинної ланки і кількість їхній пацієнтів.

Лікар з Шевченківського району Києва знає, що за деклараціями його пацієнти приносять закладу понад 70 тисяч гривень щомісяця.

Проте, каже медик, на його зарплату в 4-5 тисяч гривень це ніяк не впливає.

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