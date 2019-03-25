"Шалений обстріл фейками": Порошенко відповів на компромат на ТБ

Копирайт изображения UNIAN, колаж ВВС

Президент Петро Порошенко назвав "шаленим обстрілом фейками" показ на телеканалі "1+1", власником якого є бізнесмен Ігор Коломойський, годинної програми "Українські сенсації" під назвою "50 відтінків Порошенка".

Ця програма побудована виключно на звинуваченнях чинного президента у корупції.

Головним викривачем у програмі є депутат парламенту Олександр Онищенко, якого підозрюють в особливо тяжких економічних злочинах, і який зараз переховується від українських правоохоронців за межами України.

Ще у 2016 році Олександр Онищенко обіцяв компромат на представників влади, включно із президентом Порошенком.

У квітні минулого року він оприлюднив у ЗМІ фрагменти аудіозапису із голосом, схожим на голос Петра Порошенка. Депутат твердив, що записав розмову у президентському кабінеті, і заявив, що "далі буде цікавіше".

У телепрограмі, що з'явилася за тиждень до виборів, Олександр Онищенко розповів, що мав на увазі. Він твердить, що має докази корупційних дій Петра Порошенка, а саме: скуповування голосів депутатів під час важливих голосувань у парламенті, фінансові оборудки на користь власного бізнесу, спроби перекупити телеканал "112.Україна".

Пан Онищенко зізнається, що і він був учасником схеми продажу депутатських голосів за певні голосування і демонструє нібито телефонне листування із представниками фракції БПП.

Але до телепрограми включені також звинувачення і стосовно останніх скандалів, зокрема, в "Укроборонпромі". Про це говорить не Олександр Онищенко, а автори фільму.

У телепрограмі також пролунало звинувачення на адресу президента нібито про можливу причетність до загибелі його рідного брата багато років тому. Подібні версії вперше з'являлися раніше на російських телеканалах.

Окрім того, в "Українських сенсаціях" Олександр Онищенко розповідає про нібито значні доходи Петра Порошенка від ведення бізнесу в Росії.

"Усе це взяли з російських каналів"

Сам Петро Порошенко наступного дня після показу телепрограми сказав, що "шалений обстріл фейками з олігархічних каналів" насправді є неповагою до держави, народу і спробою підірвати імідж України у світі.

Президент сказав, що ці фейки - такі ж самі, що їх поширюють російські телеканали.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Президент України бачить за появою фільму про себе власника телеканалу, Ігоря Коломойського

"Ми разом відіб'ємо інформаційні атаки, незважаючи на шалений обстріл фейками з олігархічних каналів. Один із найбільших каналів, який належить олігархові, який ховається від українського правосуддя в Ізраїлі, у п'ятницю чи суботу за одну годину: "Порошенко убив свого брата", "Порошенко отруїв своїх родичів", "Порошенко створив сотню головорізів, які вбивають українців", "Проти Порошенка порушили в ЄС і США кримінальні справи". Усе це взяли з російського каналу "НТВ", - сказав президент.

Ще одразу ж після перших заяв Олександра Онищенка про компромат на Петра Порошенка у 2016-му та наступних роках Генеральна прокуратура і адміністрація президента України називали оприлюднені матеріали "фейком" і "самопіаром" людини, яка переховується від слідства за скоєння тяжких злочинів.

У чому НАБУ звинувачує Онищенка?

5 липня 2016 року парламент дав згоду на затримання та притягнення Олександра Онищенка до кримінальної відповідальності. На той час він входив до фракції "Воля народу".

Його звинувачують у "привласненні державного майна в особливо великих розмірах, вчиненому у складі злочинної організації з залученням низки фіктивних підприємств".

Голова НАБУ Артем Ситник називав злочинну схему, у створенні якої звинувачують Олександра Онищенка, "досить простою".

За його словами, підконтрольні йому підприємства видобували газ за договорами спільної діяльності з державною компанією "Укргазвидобування".

Видобутий газ на фіктивних біржах вони продавали фірмам-посередникам за значно заниженою ціною. Ці фірми збували його на ринку вже за значно вищою ціною. Різницю у вартості, кажуть у НАБУ, переводили в готівку та привласнювали ініціатори схеми.

Генпрокурор Юрій Луценко твердив, що внаслідок "злочинних дій пана Онищенка та підконтрольної йому злочинної організації" державі було завдано збитків на суму понад 1,6 млрд гривень.

Правоохоронці кажуть, що загальна сума збитків є навіть більшою: разом з несплаченими рентними платежами вона становить майже три мільярди гривень.

Слідчі НАБУ твердять, що встановили причетність до незаконних газових оборудок близько 30 осіб.

Олександр Онищенко усі звинувачення відкидає. Він каже, що причиною переслідування є намагання відібрати у нього бізнес.

У лютому 2019 року керівник НАБУ Артем Ситник повідомив, що розслідування справи Олександра Онищенка завершене і передане до суду.

Перше судове засідання у цій справі, згідно із повідомленням прес-служби НАБУ, заплановане на червень 2019 року. Справу розглядатиме Печерський районний суд Києва.

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