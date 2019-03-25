Перший тур виборів президента України відбудеться вже 31 березня, і в бюлетені буде 39 кандидатів. Однак вже зараз соцопитування дозволяють визначити вузьке коло осіб, чиї рейтинги помітно випереджають інших учасників перегонів.

ВВС розповідає все, що слід знати про топ-п'ятірку кандидатів у президенти України: їхні програми, переваги і недоліки, а також про ставлення до Росії. Максимально коротко.

Володимир Зеленський, 41 рік, комік

Актор, який зіграв Наполеона і президента України в кінокомедіях, може стати справжнім президентом України, і це не жарт.

Народився у Кривому Розі, здобув юридичну освіту, але жодного дня не працював за фахом. Грав у КВН, але посварився з Олександром Масляковим і перетворив свою команду "95-й квартал" на успішну студію, що випускає гумористичні шоу, комедійні фільми і серіали. В одному з них - "Слуга народу" - Зеленський грає вчителя, який став президентом України.

Я йду в президенти на один термін. Перший законопроект - "Про народовладдя", щоб народ ставив завдання владі через референдуми. Кожен бізнесмен зможе за 5% легалізувати свої доходи. Кожна дитина зможе накопичувати на своєму рахунку доходи від реалізації державою природних благ. Монетизація пільг і субсидій. Україна повинна стати світовим екологічним продовольчим супермаркетом.

"Я не можу туди поїхати виступати, мені просто погано".

Що допомагає:

Імідж "нового, незаплямованого обличчя" в українській політиці

Виборці ототожнюють його з чесним і безкомпромісним героєм серіалу "Слуга народу"

Агітація у вигляді концертів кандидата по всій Україні

Що заважає:

Відсутність будь-якого досвіду політичної або громадської діяльності

Підозри у зв'язках з олігархом Ігорем Коломойським

Інформація про бізнес у Росії

Гасло кампанії: "Зробимо це разом!"

Форма участі: висування від партії "Слуга народу".

Досвід участі у президентських виборах: відсутній.

Петро Порошенко, 53 роки, президент України

Називає себе найнебажанішим для Путіна кандидатом в президенти. Рейтинги не дуже, але каже, що не програв жодних виборів у житті.

Один з найбагатших українців, був секретарем Радбезу і головою МЗС за часів Ющенка, міністром економіки за Януковича. Президентом став несподівано: після Євромайдану його сватали радше в мери Києва. Обіцяв продати свій бізнес і закінчити АТО за кілька годин. Не зробив ні того, ні іншого, але за останню обіцянку вибачився.

Наша місія - членство у ЄС і НАТО, подамо заявку в 2023 році, вступимо як регіональний лідер. Завершимо розпочаті реформи, країна-окупант відшкодує збитки. Ми захистили від російської агресії не тільки себе, але і всю європейську цивілізацію. Стратегічні пріоритети економіки: аграрний сектор, ІТ-сектор, індустріальний розвиток, транспорт і туризм. Україна - це Європа.

"Путін чудово розуміє, що втрата України означає крах його планів відновити імперію і повернути Росії статус наддержави".

Що допомагає:

Підтримка з боку губернаторської вертикалі і мерів найбільших міст

Імідж державника-патріота, ворога Путіна, що відновив українську армію

Отримання безвізового режиму з ЄС і автокефалії для Православної церкви України

Що заважає:

Величезне розчарування українців у чинній владі

Звинувачення в недостатній боротьбі з корупцією, зокрема у найближчому оточенні президента

Звинувачення у нездатності закінчити війну на сході України

Гасло кампанії: "Ми йдемо своїм шляхом!"

Форма участі: самовисування.

Досвід участі у президентських виборах: 2014 рік - 54,7% (1-е місце).

Юлія Тимошенко, 58 років, депутат Верховної Ради

Її називають найсильнішим опозиціонером в історії України. Двічі балотувалася у президенти, двічі фінішувала другою. Під ці вибори розплела косу.

У політику прийшла 1997 року з газового бізнесу - її досі називають "газовою принцесою". Двічі була прем'єром, двічі потрапляла за ґрати за економічними звинуваченням, сама називає ці ув'язнення політичними. Воювала з усіма президентами: ініціювала імпічменти Кучмі, Ющенку, Януковичу, а за місяць до виборів - і Порошенкові.

Над Новим Курсом України чотири роки працювали сотні експертів. Росія компенсує завдану Україні шкоду. Громадяни зможуть у будь-який момент змінювати владу за допомогою референдумів, а не революцій. За місяць після інавгурації газ подешевшає вдвічі. За п'ять років зарплати досягнуть рівня польських. Ставка за іпотечними кредитами буде не більше 3% річних.

"Кремль зацікавлений у тому, щоб в Україні була розруха і хаос, корупція і бідність, одним словом - руїна. І сьогоднішня українська влада все для цього робить. Тому саме чинна влада сьогодні - і рука Кремля, і слуга Москви".

Що допомагає:

Мобілізований "ядерний електорат", який голосує за "нашу Юлю" вже не перше десятиліття

Багаторічний політичний досвід

Розгалужена мережа партійних організацій партії "Батьківщина"

Що заважає:

Асоціації зі "старим поколінням" політиків

Критика через "газові угоди", підписані з Володимиром Путіним у 2009 році

Звинувачення у популізмі - обіцянки радикально знизити тарифи або повернути українцям вклади Ощадбанку СРСР

Гасло кампанії: "ВірЮ в Україну!"

Форма участі: висування від партії "Батьківщина".

Досвід участі в президентських виборах: 2010 рік: перший тур - 25% (2-е місце), другий тур - 45,5% (2-е місце). 2014 рік: 12,8% (2-е місце).

Юрій Бойко, 60 років, депутат Верховної Ради

Висуванець найбільшого уламка Партії регіонів, бажаний суперник для будь-якого з "великих" кандидатів у другому турі виборів. Але навряд чи туди потрапить.

Народився у Горлівці, прописаний в Рубіжному - обидва міста підконтрольні самопроголошеним "народним республікам" Донбасу. Закінчив московський хімтех, працював на виробництві, був головою Мінпаливенерго і віце-прем'єром в урядах Януковича і Азарова. Входив до верхівки Партії регіонів, пізніше - став лідером однієї з груп впливу всередині створеного на її руїнах "Опозиційного блоку".

Київ піде на переговори з усіма сторонами конфлікту на Донбасі, конфлікт буде зупинений виключно мирним шляхом. Повернення доступу громадян до заблокованих російських соцмереж. Забезпечимо економічну самостійність регіонів України. Скасування пенсійної і медичної реформ. Повернення 10-річної школи та права громадян на навчання рідною мовою. Україна буде нейтральною та позаблоковою державою.

"Те, що у нас російський слід шукають всюди - це зрозуміло. Навіть зниження народжуваності телят в Миколаївській або Херсонській області скоро будуть вважати російським слідом".

Що допомагає:

Звертається до виборців, незадоволених внутрішньою політикою чинної влади

Обіцяє відновити стосунки з Росією: за десять днів до виборів злітав до Москви і зустрівся з Дмитром Медведєвим

Імідж "міцного господарника"

Що заважає:

На виборчому полі Бойка грають і інші сильні кандидати - насамперед Олександр Вілкул, якого підтримує олігарх Рінат Ахметов

Звинувачення у причетності до корупційного скандалу - "вишок Бойка".

Асоціації з "колишньою владою"

Гасло кампанії: "Повернемо українцям гідне життя!"

Форма участі: самовисування.

Досвід участі у президентських виборах: 2014 рік - 0,2% (14-е місце).

Анатолій Гриценко, 61 рік, голова партії "Громадянська позиція"

Екс-міністр оборони "обробляє" прозахідних виборців, не готових підтримати ані Тимошенко, яку вважає акторкою, ані Порошенка, якого обіцяє посадити.

Колишній кадровий військовий, навчався у США, очолював один з найбільших українських аналітичних центрів. За президентства Ющенка два роки був міністром оборони, тісно співпрацював із НАТО. Пізніше - створив власну партію. Після її несподіваної поразки на парламентських виборах 2014 року пішов у Могилянку викладати авторський курс з нацбезпеки України за символічну зарплату.

Чесний президент задає стандарт: роби як я. Донбас буде повернутий без будь-яких "особливих статусів". Кількість чиновників буде скорочено, але їхні зарплати збільшать. Їх перевірятимуть на поліграфі і провокуватимуть на хабарі. Ціни на ліки будуть знижені вдвічі. Держава гарантує молоді перше робоче місце. Для виконання цих завдань вистачить п'яти років.

"Найбільша загроза для миру на планеті, найбільший фактор дестабілізації у світі - це Російська Федерація".

Що допомагає:

Непричетність до влади протягом останніх років

Підтримка з боку інших "опозиційно-демократичних" кандидатів, які знялися з виборів на його користь, - Андрія Садового і Дмитра Гнапа

Імідж справжнього полковника

Що заважає:

Звинувачення у розпродажі військового майна під час роботи міністром оборони

Закиди у неучасті в бойових діях на Донбасі

Велика кількість кандидатів, що претендують на потенційний електорат Гриценка

Гасло кампанії: "Чесних більше!"

Форма участі: висування від партії "Громадянська позиція".

Досвід участі у президентських виборах: 2010 рік - 1,2% (9-е місце). 2014 рік - 5,5% (4-е місце).

Дані рейтингів:

1. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

Особисті інтерв'ю. Опитування проводилося з 14 по 22 березня 2019 року. Опитано 2004 респондентів, які проживають у 126 населених пунктах усіх регіонів України (крім АР Крим). У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, контрольованій українською владою.

Статистична похибка вибірки не перевищує 3,3% для показників близьких до 50%, 2,8% - для показників близьких до 25%, 2,0% - для показників близьких до 10%, 1,4% - для показників близьких до 5 %.

2. Центр "Соціальний моніторинг" і Український інститут соціальних досліджень ім. О.Яременка.

Особисті інтерв'ю. Опитування проведене з 11 по 18 березня 2019 року. Опитано 2047 респондентів. Статистична похибка - 2,2%;

Використані фотографії УНІАН, Getty Images

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