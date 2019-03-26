Копирайт изображения Getty Images Image caption Деяких дівчат також змушують носити дуже щільну пов'язку на грудях

У Британії існує практика "прасування" грудей дівчатам, і Національний освітній союз Британії закликає до того, щоб інформування щодо неї було складовою частиною обов'язкової шкільної програми з метою захисту молодих дівчат від знущань.

Дівчатам "прасують" груди гарячими предметами для затримки їхнього росту, щоб вони не привертали увагу чоловіків.

Член парламенту від консерваторів Нікі Морган вважає, що про такі практики варто інформувати вчителів, оскільки вони можуть зіграти дуже важливу роль у їхньому виявленні і припиненні.

У міністерстві внутрішніх справ кажуть, що вчителі зобов'язані повідомляти про свої підозри щодо подібних випадків.

"Не можна кричати"

Кіная (ім'я змінене) живе у Великій Британії.

Її родина походить із Західної Африки, де бере початок звичай "прасування" грудей. Дівчина стала його жертвою у 10 років.

"Якщо груди не прасувати, до тебе почнуть приходити чоловіки, щоб займатися з тобою сексом", - переповідає Кіная слова своєї матері.

Найчастіше "прасують" груди свої дочкам саме матері - для цього вони нагрівають на вогні камінь або ложку, а потім притискають їх до дівочих грудей, намагаючись їх таким чином "вирівняти".

Такі практики можуть тривати місяцями.

"Цей біль не здатний знищити навіть час", - каже Кіная.

"Тобі навіть не дозволяють кричати. ​​Якщо ти закричиш, то ти зганьбиш свою родину, значить ти - не "сильна дівчина", - додає вона.

Image caption Кіная з дочкою

Кіная вже доросла жінка і має власних дочок.

Коли її старшій виповнилося 10 років, мати Кінаї запропонувала, щоб вона "попрасувала" їй груди.

Кіная відповіла, що ніхто з її дітей не пройде через те, через що довелося пройти їй, адже вона і досі живе з цією травмою.

Відтоді вона переїхала від своєї сім'ї, побоюючись, що родичі могли б "прасувати" груди її дочок без її згоди.

Вважається, що у Британії жертвами "прасування" грудей стали близько тисячі дівчат.

Але в той час, коли поінформованість щодо жіночого обрізання зростає, існують побоювання, що про "прасування" грудей мало хто знає взагалі.

Одна жінка у програмі Вікторії Дербішир розповіла, що зрозуміла, що "прасування" грудей не є нормальним лише тоді, коли під час фізкультури у британській школі побачила, що її тіло виглядає інакше, ніж в однокласниць.

Її сестрі "прасували" груди з восьми років, але ніхто з учителів не помітив цього, навіть коли вона перестала ходити на уроки фізкультури.

"Якби мій вчитель фізкультури знав, якби він пройшов відповідні тренінги, я могла б отримати допомогу, яка була мені потрібна, коли я дорослішала", - розповіла вона.

Кірі Тункс, віце-президент Національного освітнього союзу, закликає, щоб працівників шкіл - зокрема, вчителів фізичного виховання - вчили розпізнавати ознаки таких практик.

Вона також вважає за потрібне, щоб про цю тему розповідали у школах так само, як з 2020 року будуть розказувати про жіноче обрізання - на обов'язкових уроках статевого виховання у середній школі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Для "прасування" грудей часто використовують розжарене каміння

За словами Нікі Морган, такі питання як "прасування" грудей потребують обговорення і вирішення.

Ті, хто працює з дівчатами і молодими жінками, мають усвідомлювати, що "прасування" грудей відбувається зокрема і у Британії, і вони повинні бути в змозі дати його жертвам пораду щодо того, як поводитись у подібній ситуації.

Жінка на ім'я Сімона (ім'я змінене) розповіла у програмі Вікторії Дербішир, що мати "прасувала" їй груди у 13 років, коли дізналася, що вона лесбійка.

"За її словами, я могла бути привабливою через мої груди, і якщо їх "попрасувати", я, можливо, стала б потворною, і ніхто би мною не захоплювався", - згадує вона.

Їй "прасували" груди упродовж кількох місяців.

Як і багатьох інших молодих дівчат, її також змушували носити дуже щільну пов'язку на грудях, щоб ще більше пригнітити їхній ріст, через яку їй навіть було важко дихати.

Через кілька років, коли вона народила дитину від чоловіка, за якого її силоміць видали заміж, стала очевидною шкода, якої їй завдало "прасування".

"Коли я намагаюсь годувати грудьми, це дуже важко робити, ніби є якийсь вузол всередині, - пояснює вона.

"Прихований злочин"

"Прасування" грудей не є якимось окремим злочином, проте Міністерство внутрішніх справ описує це як один з випадків жорстокого поводження з дітьми і стверджує, що за нього слід судити за загальними законами щодо насильства.

Енджі Маріотт, колишня медсестра гінекологічного відділення, яка зараз працює лектором з безпеки у Чеширській поліції, каже, що справжні масштаби "прасування" грудей у ​​Британії розмиті через те, що про такі випадки зазвичай не повідомляють.

Image caption Енджі Марріотт каже, що багато дівчат бояться зізнатися у тому, що їм "прасували" груди

Вона назвала це "чутливим, прихованим злочином", про який жінки бояться розповідати через страх бути "вигнаними зі своїх громад".

"Я знаю, що це відбувається тому, що люди розповідають мені про це", - каже вона.

"І вони кажуть, що вперше відкрито розповідають про те, що з ними сталося, і що їм було соромно", - додає пані Маріотт.

У Сімони залишились шрами від пережитого насильства, і тепер вона хоче підвищити рівень обізнаності про цей злочин.

"Щонайменше - це жорстоке ставлення. Це боляче, і це дегуманізує, - каже вона. - Ніби ти взагалі не людина".

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