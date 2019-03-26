"Богемну рапсодію" скоротили в Китаї. Що вирізали з фільму?

Копирайт изображения 20TH CENTURY FOX/NEW REGENCY

Фільм "Богемна рапсодія" вийшов у китайський прокат у скороченій версії. З нього вирізали шість епізодів, у яких мова йде про гомосексуальність Фредді Мерк'юрі.

Картина про лідера британської групи Queen з величезним успіхом пройшла в світовому прокаті та зібрала близько 890 млн доларів при бюджеті 52 млн.

За повідомленням ABC, у Китаї фільм потрапив до обмеженого прокату, але при цьому його скоротили на чотири хвилини.

З картини вирізали всі сцени, у яких згадується гомосексуалізм.

Китайські користувачі сприйняли таку "редакцію" фільму з подивом. Багато хто зізнається в соцмережах, що не зрозуміли найважливіших сюжетних поворотів картини через відсутність ключових епізодів.

При цьому ряд користувачів та ЛГБТ-активістів назвали сам факт виходу "Богемної рапсодії" в Китаї справжньою перемогою, оскільки такі фільми рідко доходять до китайського кіноглядача.

Які ж сцени популярного фільму потрапили "під ніж" китайських цензорів?

1. Крупний план таза Фредді Мерк'юрі

На початку фільму продюсер ВВС дратується, коли бачить, як на моніторі під час концерту крупним планом показують рухи тазом Фредді Мерк'юрі.

У китайській версії на моніторі в цей момент раптово починаються перешкоди.

2. Поцілунок Мерк'юрі та його менеджера

Незабаром після цього є епізод, де менеджер Мерк'юрі Пол Прентер раптово цілує взасос соліста Queen, коли вони залишаються наодинці під час репетиції.

Цієї сцени в китайській версії немає.

3. Мерк'юрі зізнається своїй подрузі в бісексуальності

Ближче до середини картини подруга Фредді Мерк'юрі Мері говорить з ним з приводу його сексуальної орієнтації. Співак зізнається їй, що він, можливо, бісексуал. "Ні, Фредді, ти гей", - говорить йому у відповідь Мері.

Ці дві фрази відсутні в китайській версії.

4. Роджер Тейлор сміється над зачіскою Мерк'юрі

В іншому епізоді барабанщик Queen Роджер Тейлор (його грає актор Бен Харді) коментує зачіску Фредді Мерк'юрі. "Гейська?" - іронічно запитує він.

У китайській версії Тейлор лише кидає скептичний погляд на зачіску Фредді й нічого не говорить.

5. Мерк'юрі закохується в Джима

У другій частині фільму соліст Queen влаштовує бурхливу вечірку, після якої закохується в чоловіка на ім'я Джим, який працював офіціантом.

В китайському прокаті цю сцену також видалили, як і наступний поцілунок між Джимом та Фредді.

6. Кліп до пісні "I Want To Break Free"

Ближче до кінця картини музиканти Queen одягають жіночі костюми, щоб знятися в легендарному музичному кліпі на пісню "I Want To Break Free."

Весь скандальний кліп виключили з китайської прокатної версії.

Гомосексуалізм вже понад 20 років не є злочином в Китаї, однак показ і згадка одностатевих відносин в ЗМІ заборонені.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Фільм "Богемна рапсодія" мав великий касовий успіх по всьому світу

У лютому китайський стрімінговий сервіс Mango TV під час трансляції церемонії вручення "Оскар" скорегував переклад промови Рамі Малека, який отримав нагороду за роль Мерк'юрі.

Малек говорив, що його герой був "геєм", однак китайською це переклали як "представник особливої групи".

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