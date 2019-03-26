Премія Sony World Photography Awards Professional 2019 року оголосила короткий список найкращих фотографій.

Всі ці світлини будуть представлені на виставці в Лондоні з 18 квітня по 6 травня цього року. Переможців оголосять 17 квітня.

Копирайт изображения David Behar Image caption Робота Девіда Бегара в категорії "Професійна архітектура" зображує бунгало в Маямі-Біч.

Копирайт изображения Marta Moreiras Image caption Фото Марти Морейрас в категорії "Професійні портрети" зображує батька з Сенегалу, який займається вихованням і доглядом за дитиною.

Копирайт изображения Thomas Nielsen Image caption Це знімок Томаса Нільсена, зроблений на стадіоні Brentford в Західному Лондоні. На ньому 37-річний Крейг Нікелс радіє зі своїми друзями в останні хвилини матчу.

Копирайт изображения Liang Fu Image caption Фотографія Лянг Фу в категорії "Відкрита природа" та "Дика природа". На ній зображений морський окунь, шкіру якого очистила від омертвілих клітин, бактерій і паразитів креветка.

Копирайт изображения Pol Kurucz Image caption Фото Пола Куруча про сучасних ексцентриків, яке увійшло до категорії "Відкриті люди", показує жінку серед яскравих кульок.

Копирайт изображения BOYUAN ZHANG Image caption Це фото Бойуань Чжан увійшло до категорії "Діскавері". На ньому зображений розбитий автомобіль, як попередження для водіїв на північному заході Китаю.

Копирайт изображения Nicolas Gaspardel Image caption Фото Ніколаса Гаспарделя потрапило до категорії "Професійний натюрморт". Глазурований еклер, вкритий розплавленим воском свічки.

Копирайт изображения Mustafa Hassona Image caption Робота Мустафи Хассона, яка детально описує щотижневі палестинські протести на кордоні з Ізраїлем. Її включили до категорії "Документальні фото".

Копирайт изображения Catherine Hyland Image caption Фото Кетрін Хайленд увійшло до категорії "Ландшафт". На ньому зображені літієві шахти в пустелі Атакама.

Копирайт изображения Ed Thompson Image caption Ціла серія Еда Томпсона містить світлини з південного сходу Англії. Тут є багато сюжетів, які охоплюють ностальгію та незвичайне повсякденне англійське життя.

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