Sony World Photography Awards оголосила короткий список премії
- 26 березня 2019
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Премія Sony World Photography Awards Professional 2019 року оголосила короткий список найкращих фотографій.
Всі ці світлини будуть представлені на виставці в Лондоні з 18 квітня по 6 травня цього року. Переможців оголосять 17 квітня.
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