Sony World Photography Awards оголосила короткий список премії

  • 26 березня 2019

Премія Sony World Photography Awards Professional 2019 року оголосила короткий список найкращих фотографій.

Всі ці світлини будуть представлені на виставці в Лондоні з 18 квітня по 6 травня цього року. Переможців оголосять 17 квітня.

Робота Девіда Бегара в категорії "Професійна архітектура" показує бунгало в Маямі-Біч. Копирайт изображения David Behar
Image caption Робота Девіда Бегара в категорії "Професійна архітектура" зображує бунгало в Маямі-Біч.
Батько та його дитина в Дакарі Копирайт изображения Marta Moreiras
Image caption Фото Марти Морейрас в категорії "Професійні портрети" зображує батька з Сенегалу, який займається вихованням і доглядом за дитиною.
37-річний Крейг Нікелс радіє зі своїми друзями в останні хвилини матчу. Копирайт изображения Thomas Nielsen
Image caption Це знімок Томаса Нільсена, зроблений на стадіоні Brentford в Західному Лондоні. На ньому 37-річний Крейг Нікелс радіє зі своїми друзями в останні хвилини матчу.
Фотографія Лянг Фу в категорії "Відкрита природа" та "Дика природа" Копирайт изображения Liang Fu
Image caption Фотографія Лянг Фу в категорії "Відкрита природа" та "Дика природа". На ній зображений морський окунь, шкіру якого очистила від омертвілих клітин, бактерій і паразитів креветка.
Жінка серед яскравих кульок Копирайт изображения Pol Kurucz
Image caption Фото Пола Куруча про сучасних ексцентриків, яке увійшло до категорії "Відкриті люди", показує жінку серед яскравих кульок.
Розбитий автомобіль, який попереджає водіїв про небезпеку Копирайт изображения BOYUAN ZHANG
Image caption Це фото Бойуань Чжан увійшло до категорії "Діскавері". На ньому зображений розбитий автомобіль, як попередження для водіїв на північному заході Китаю.
Глазурована булочка, вкрита розплавленим воском свічки Копирайт изображения Nicolas Gaspardel
Image caption Фото Ніколаса Гаспарделя потрапило до категорії "Професійний натюрморт". Глазурований еклер, вкритий розплавленим воском свічки.
Палестинські протести на кордоні з Ізраїлем Копирайт изображения Mustafa Hassona
Image caption Робота Мустафи Хассона, яка детально описує щотижневі палестинські протести на кордоні з Ізраїлем. Її включили до категорії "Документальні фото".
Літієва шахта в пустелі Атакама Копирайт изображения Catherine Hyland
Image caption Фото Кетрін Хайленд увійшло до категорії "Ландшафт". На ньому зображені літієві шахти в пустелі Атакама.
Жінка з Англії Копирайт изображения Ed Thompson
Image caption Ціла серія Еда Томпсона містить світлини з південного сходу Англії. Тут є багато сюжетів, які охоплюють ностальгію та незвичайне повсякденне англійське життя.

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