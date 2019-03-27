Копирайт изображения UNIAN Image caption Голова ЦВК Тетяна Сліпачук презентувала найдовший в історії України виборчий бюлетень виборів президента 2019

315 тисяч громадян України на виборах президента 2019 року змінили місце голосування і підуть на виборчі дільниці не там, де офіційно зареєстровані.

Такі дані наводить Державний реєстр виборців після закінчення кампанії зміни місця голосування 25 березня 2019 року.

Майже третина - це люди, які зареєстровані в тимчасово окупованих Криму та Севастополі або ж на території Донецької чи Луганської областей.

Загалом на цих виборах до списків включили близько 30 мільйонів громадян. Місце голосування змінили майже 1% виборців.

За даними керівника служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександра Стельмаха, близько 25% тих, хто змінив місце голосування - це люди, які працюють не в тому місті, де офіційно зареєстровані.

Змінити місце голосування можна було з 2 січня до 25 березня 2019 року в найближчому відділі ведення реєстру виборців.

Найбільше охочих прийшли сюди в останні дні - вишикувались величезні черги.

У січні та лютому цю процедуру можна було пройти за 10-30 хвилин. В останні тижні люди проводили у чергах по 3-7 годин.

Рекордним став понеділок, 25 березня, коли одразу 46,6 тисячі українців змінили місце голосування.

Для того, щоб проголосувати у другому турі виборів 21 квітня, потрібно буде повторно змінити місце голосування.

ВВС News Україна детально писала, як і де це можна зробити та які документи для цього потрібні.

Де голосуватимуть люди з Донбасу та Криму

Загалом перед першим туром виборів президента змінили місце голосування 315 тисяч українців (на минулих виборах президента у 2014 році таких було 170 тисяч. - Ред.)

Найбільше серед них, як і очікувалось, мешканців Донецької області - 63 тисяч, та Луганської області - 28 тисяч виборців. Ще понад 5 тисяч - з Криму та Севастополя.

Тимчасово переміщених осіб в Україні офіційно близько 1,3 мільйона. З них проголосувати хочуть менш ніж 10%.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Майже третина людей, які змінили місце голосування - мешканці Донбасу та Криму

Реєстр виборців окремо не розділяє громадян на тих, хто має реєстрацію в непідконтрольних чи підконтрольних уряду районах Донбасу.

Найбільше мешканців Донецької області захотіли голосувати на території підконтрольних районів своєї області - понад 23 тисячі, а також у Києві - 11,6 тисячі громадян.

Схожа ситуація і серед зареєстрованих у Луганській області. Серед них майже 6,5 тисячі обрали місцем голосування підконтрольні райони своєї ж області, а понад 5 тисяч - Київ.

Загалом 4,4 тисячі громадян України з кримською "пропискою" та 1,1 тисячі з севастопольською захотіли голосувати в материковій Україні.

Лідери зміни місця голосування регіони, тисяч виборців Київ 42 Київська область 23,500 Донецька область 21,200 Дніпропетровська область 20,000 Харківська область 19,500

Серед кримчан найпопулярнішим був Київ - 1,4 тисячі громадян, так само як і серед севастопольців - 333 виборців.

Загалом понад 400 кримчан та севастопольців планують голосувати у найближчій до них Херсонській області. Але скільки з них у день виборів насправді приїде, сказати важко.

Де найбільше змінили місце голосування

Найбільше охочих проголосувати не вдома станом на 24 березня виявилось у Києві - понад 48 тисяч.

Окрім мешканців Донецької і Луганської областей та Криму, найбільше голосуватимуть у Києві мешканці Дніпропетровської, Запорізької, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Вінницької, Львівської та Хмельницької областей - по 1-2 тисячі громадян з кожної.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Найбільше охочих голосувати не вдома у Києві

Серед лідерів регіонів, де змінили місце голосування найбільше громадян, також Київська область - 26,7 тисячі, Донецька - 25,3 тисячі, Дніпропетровська - 23,9 тисячі, Харківська 23,3 та Львівська - 20 тисяч.

Левову частку охочих голосувати в областях-лідерах складають мешканці Луганщини та Донеччини.

Скільки українців захотіли голосувати за кордоном

Близько 400 тисяч українців включені у списки виборців для голосування на закордонних виборчих дільницях.

До списків виборців на закордонних дільницях автоматично потрапляють громадяни України, які стоять на консульському обліку.

Люди, які на день виборів перебуватимуть за кордоном, могли також змінити місце голосування за стандартною процедурою, як і в Україні. Але для цього за кордоном їм треба було сходити до найближчого посольства чи консульства.

Таким правом, як свідчить державний реєстр виборців, скористались 2,8 тисячі громадян України.

Як проголосувати у другому турі

Представники Державного реєстру виборців прогнозують, що перед другим туром виникнуть проблеми зі зміною місця голосування.

По правилах, треба заново подавати увесь пакет документів.

Проте для цього буде не три місяці, як перед першим туром, а не більше тижня.

ЦВК має встановити результати першого туру і оголосили другий до 10 квітня.

Змінювати місце голосування можна з моменту призначення ЦВК другого туру голосування і до 15 квітня включно - за п'ять днів до дня повторного голосування 21 квітня.

Як органи ведення реєстру впораються зі 300 тисячами охочих всього за тиждень там поки що не уявляють.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Керівник Служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах прогнозує проблеми для зміни місця голосування перед другим туром

"Це може бути катастрофа і можна не встигнути", - розповідає Керівник служби розпорядника Державного реєстру виборців Олександр Стельмах.

Він зауважує, що досвіду зміни місця голосування між першим та другим туром ще не було. Від часу, як система запрацювала, президентські вибори були лише раз у 2014 році. Тоді другого туру не було.

Пан Стельмах має кілька пропозицій, як можна пришвидшити процедуру.

Перший варіант - щоб люди, які змінили місце голосування на перший тур і бажають там же голосувати на другому, не подавали заново весь пакет документів, а просто підтверджували свій намір.

Але для цього потрібне спеціальне рішення Центральної виборчої комісії.

Другий варіант - відкрити зміну місця голосування не після остаточно встановлення результатів першого туру, а вже за кілька днів після виборів, коли попередні дані свідчитимуть, що другий тур буде.

На думку пана Стельмаха, це дало б додатковий тиждень часу для охочих змінити місце голосування.

Але для цих змін потрібне спеціальне рішення Центральної виборчої комісії.

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