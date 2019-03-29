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Останнім часом багато хто в Україні скаржився на засилля політики: реклама на телебаченні, в інтернеті, радіо та на вулицях, агітатори на кожному кроці й поїздки кандидатів регіонами. Проте вже завтра всього цього не стане.

У суботу в Україні настане так званий "день тиші" перед виборами.

Немов у казці, о 00:01 30 березня будь-яка політична агітація стане порушенням закону.

Кандидатам вже не треба буде організовувати мітинги чи ходити на ток-шоу. Буде час підготуватись до дня, якого вони чекали вже так давно.

BBC News Україна розбиралась, що ж у суботу робитимуть топові кандидати соцопитувань, які вже декілька місяців починають та закінчують свій день думкою про вибори.

Володимир Зеленський

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У штабі цього кандидата нам розповіли. що у п'ятницю пан Зеленський завершує свій тур концертом у Броварах Київської області.

За словами прес-служби, пан Зеленський планує тієї ж ночі повернутись до Києва, проте, оскільки початок концерту запланований на 20:00, він може й не встигнути.

У сам же "день тиші" кандидат публічних заходів не планує. Хоче попрацювати у штабі на Печерську.

Після "скороченого" робочого дня Володимир Зеленський поїде додому до родини "морально готуватись" до дня виборів.

У програмі телеканалу "1+1", який транслює проекти студії "Квартал 95", на суботу заплановані два покази шоу "Вечірній квартал" за участі Володимира Зеленського, один показ гумористичних новин "Чистоnews", де Зеленський зазвичай виступає одним із ведучих, та показ документального фільму "Рейган", у якому одну з ролей озвучив кандидат.

Прес-служба пана Зеленського на питання про це заявила, що не має стосунку до формування програми телеканалу і не вирішує, які шоу транслювати "у день тиші".

Петро Порошенко

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Попри "день тиші", діючий президент не відкладе роботу у суботу.

Як повідомили BBC News Україна в адміністрації президента, Петро Порошенко у суботу не буде кандидатом, а виконуватиме обов'язки голови держави.

Зранку на запрошення Всеукраїнської ради церков він візьме участь у "Молитві за Україну", яка цього разу буде присвячена чесному та мирному перебігу виборів.

Потім же президент має намір підписати указ про призначення суддів Антикорупційного суду та привести їх до присяги.

Юлія Тимошенко

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Лідерка "Батьківщини" у суботу повернеться в Київ, де планує відпочити перед напруженим днем виборів.

Проте, як розповіли нам у прес-службі пані Тимошенко, відпочинок не означає того, що вона не заїде у свій штаб на нараду.

У її потенційних планах на "день тиші" є й ділові зустрічі.

Анатолій Гриценко

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Зранку у суботу Анатолій Гриценко літаком повернеться з агітаційної поїздки до Дніпра та поїде додому відпочивати перед днем виборів.

Як розповіли у прес-службі, кандидат хоче провести з родиною увесь день і не планує їздити у свій штаб.

Хоча він може й провести кілька нарад у телефонному режимі.

Після ж "дня тиші", вже у неділю, він буде "вже з самого ранку на ногах".

Юрій Бойко

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Юрій Бойко єдиний з п'ятірки кандидатів, хто досі не сформував свій графік на п'ятницю.

У чому нас точно запевнила прес-служба кандидата - у цей день він не агітуватиме.

"День тиші" в світі

Концепція дня перед виборами, коли суспільство має час "охолонути" та підготуватись до дня голосування, існує не тільки в Україні.

Така ж схема діє, наприклад, у Польщі, Болгарії, Вірменії та Хорватії, а у Чорногорії та Парагваї заборона починається за два дні до голосування.

У інших же країнах заборона діє тільки у день голосування, як у Новій Зеландії чи Британії.

У 1992 році Верховний суд США визначив, що агітацію можна забороняти тільки у день виборів та на території виборчих дільниць. Інші ж заборони, постановив суд, порушують свободу слова.

У Канаді донедавна діяла заборона на публікацію перебігу і результатів виборів у східних регіонах країни до закриття дільниць на заході, оскільки різниця в часі між ними складає більше чотирьох годин.

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