Брекзит: Тереза Мей обіцяє піти у відставку, якщо парламент підтримає її версію угоди
Тереза Мей заявила, що залишить посаду перед наступним раундом переговорів з Євросоюзом щодо брекзиту, якщо парламент підтримає її угоду про вихід з ЄС.
Про це вона заявила на закритій зустрічі з депутатами своєї партії.
"Наскільки я пам'ятаю, вона сказала, що не залишиться на посаді на наступну фазу переговорів, тобто щойно її угоду про вихід з ЄС схвалять, вона поступиться місцем комусь іншому", - розповів BBC учасник зустрічі депутат Джеймс Карлідж.
Точна дати відставки не називається, але вибори лідера Консервативної партії можна очікувати до травня.
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Парламент відтіснив Терезу Мей від процесу "розлучення" з ЄС і намагається знайти вихід з ситуації.
У середу, 27 березня, в британському парламенті проходить голосування, що має вирішити який з варіантів брекзиту може підтримати більшість.
У парламенті вже двічі відхилили угоду про вихід з ЄС, про умови якої Тереза Мей домовилася з Євросоюзом.
Британія мала вийти з ЄС 29 березня, але попросила про відтермінування.
Лідери ЄС запропонували відкласти брекзит до 22 травня, якщо депутати цього тижня схвалять угоду пані Мей.
Якщо цього не станеться, затримка буде коротшою - до 12 квітня - і тоді Велика Британія повинна буде оприлюднити свої наступні кроки або вийти без угоди.
Які варіанти виходу з ЄС у Британії зараз?
Спікер палати громад Джон Беркоу відібрав вісім варіантів, які мають розглянути депутати.
- Вихід з ЄС без угоди 12 квітня. За нього виступають "жорсткі брекзитери", серед яких кілька десятків депутатів-консерваторів.
- "Норвегія +", також відомий як "Єдиний ринок 2.0". Цей варіант має на меті зберегти членство в єдиному європейському ринку та митному союзі, доки не буде знайдено альтернативних варіантів облаштування ірландського кордону без повернення постів та перевірок.
- Те саме, але без митного союзу. В цьому випадку Британія зберігає членство в Європейському економічному просторі (ЕЕА) і приєднується до Європейської асоціації вільної торгівлі (EFTA), але виходить з митного союзу.
- Митний союз. Пропозиція ветерана Палати громад і прибічника єдиної Європи Кена Кларка - закріпити на законодавчому рівні митний союз з Європою за будь-якого варіанту брекзиту.
- Опція опозиції - варіант головної опозиційної партії лейбористів, що передбачає, передусім, збереження митного союзу.
- Відмова від брекзиту без угоди - варіант шотландців, які відкрито виступають за скасування брекзиту. Якщо до дати виходу з ЄС не ухвалять угоду про умови брекзиту, уряд має отримати згоду парламенту на вихід без угоди. Якщо парламент відмовиться від такого варіанту, уряд повинен буде скасувати брекзит, тобто відкликати заяву про вихід з Євросоюзу.
- Другий референдум. Цей варіант забороняє уряду ратифікувати або виконувати угоду про вихід з ЄС, поки його не схвалить населення на референдумі.
- Pay as you go. Варіант, що передбачає вихід з ЄС без угоди та перехідний період у два роки зі збереженням внесків до Євросоюзу та вільного доступу товарів на європейський ринок.
Орієнтовне голосування має визначити, чи може один з альтернативних сценаріїв брекзиту набрати більшість у парламенті, якщо уряд узгодить його з ЄС і винесе на голосування.
Якщо такий варіант знайдеться, уряду доведеться дослухатися до думки парламенту, попри те, що таке голосування не є зобов'язуючим.
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