Забруднення повітря в містах може викликати психоз у підлітків - вчені

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Психотичні прояви, як от голоси в голові або сильна параноя, частіше зустрічаються серед підлітків, які мешкають у містах з сильним забрудненням, ніж серед тих, які живуть у сільській місцевості, як свідчить дослідження, проведене у Великій Британії.

Науковці кажуть, що їхнє дослідження може прояснити, чому у дітей в містах частіше розвиваються психотичні розлади.

Однак вчені застерігають, що потрібні подальші дослідження, щоб підтвердити зв'язок.

Дослідження опублікували у журналі JAMA Psychiatry.

Науковці з Королівського коледжу Лондона спостерігали за 2000 підлітками, які проживають у містах, містечках та сільській місцевості.

Майже третина (623) з них повідомили, що в них був принаймні один психотичний епізод у віці 12-18 років. Наприклад, їм здавалося, що за ними стежать або чули голоси, які ніхто більше не чув.

Що з'ясувало дослідження?

Дослідники порівняли відповіді респондентів з детальними вимірами забруднення повітря, з яким стикався кожен із підлітків протягом року.

У місцевостях з найвищим рівнем забруднюючих газів (наприклад, райони в місті поблизу вулиць з великим рухом транспорту), на кожних 20 підлітків, які не мали психотичних епізодів, припадало 12, які мали такий досвід.

У місцевостях з нижчим рівнем двоокису азоту на кожних 20 підлітків, які не мали психотичних епізодів, було лише семеро підлітків, які повідомили, що мали такі епізоди.

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Науковці зазначають, що результати не змінилися, коли вони взяли до уваги й інші речі, які могли вплинути на розвиток психотичних епізодів, як от психічні розлади в родині, соціальна депривація або вживання алкоголю та наркотиків.

"Наші результати свідчать про те, що забруднення повітря може бути одним з факторів у зв'язку між життям у місті та психотичними епізодами", - каже головна дослідниця Джоанн Ньюбері з Інституту психіатрії, психології та неврології.

Як забруднення повітря пов'язане з психічним здоров'ям?

Учені кажуть, що хоча дослідження не доводить, що забруднення повітря викликає психотичні епізоди, результати свідчать, що воно може впливати не лише на серце та легені.

На думку вчених, крихітні часточки забрудненого повітря можуть потрапляти через легені у кров, а далі до мозку. Там це може викликати запалення і таким чином призвести до погіршення психічного здоров'я.

Згідно із ще однією теорією, хімікати, що вкривають ці часточки, можуть розчинятися у крові, а далі переноситися до мозку, де, знову ж таки, викликати запалення.

Дослідники кажуть, що причиною зв'язку може також бути "шумове забруднення" в містах - наприклад, рух транспорту може заважати спати і ставати ще одним фактором стресу міського життя. Але виміряти це напряму вчені поки що не змогли.

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Психоз чи психотичні епізоди?

Учені кажуть, що досліджували саме підлітків, оскільки їхній мозок більш вразливий до психотичних епізодів.

У підлітків, які через це проходять, частіше - хоча й зовсім не обов'язково - розвиваються психотичні розлади пізніше в житті.

Тож науковці кажуть, що визначення проблем на цій стадії може допомогти вчасно втрутитися і запобігти розвитку розладів.

Однак вчені запевняють батьків, що довготривалі психотичні розлади розвиваються нечасто, і більшість підлітків, які проходять через психотичні епізоди, не страждають на такі розлади в дорослому житті.

За даними британської служби охорони здоров'я, причинами проявів психозу можуть стати травматичний досвід, стрес або зловживання алкоголем та наркотиками.

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