"Тролінг Порошенка" і "маразм міцнішає": що пишуть в соцмережах про "Слугу народу-3"

Копирайт изображения facebook.com/sluga95 Image caption Кадр з серіалу

27 березня відбулася прем'єра 3-го сезону телесеріалу "Слуга народу", в якому головну роль - колишнього вчителя історії Василя Голобородька, що став лідером країни, а потім опинився у в'язниці - грає кандидат в президенти Володимир Зеленський.

Згідно з останніми рейтингами, Володимир Зеленський є найбільш популярним кандидатом в цій передвиборчій кампанії, тому до прем'єри нового сезону серіалу було прикуто навіть більше уваги, ніж до попередніх.

Вона відбулася за три дні до першого туру президентських виборів в Україні.

У нових епізодах дехто побачив приховані політичні послання та алюзії.

Перша серія нагадала деяким користувачам соцмереж реальні політичні події в Україні 2013-2014 років, коли відбувалися масові акції протесту проти тодішнього президента Віктора Януковича, опозиціонерка Юлія Тимошенко перебувала в ув'язненні, а її прихильники вимагали її звільнення.

У серіалі ж вимагають визволити Василя Голобородька, який сидить у в'язниці, а протести відбуваються проти президента, який відпочиває на Мальдівах і якого звинувачують в оборудках з вугіллям.

Єлизавета Богуцька, кримська активістка, яка змушена була залишити півострів, вважає, що у героях серіалу легко вгадати відомих українських політиків. Найбільше уваги у новому сезоні приділили президенту Порошенку, вважає вона.

У деяких користувачів викликало невдоволення зображення в серіалі розпаду України на 28 "республік" - "бурштинову", "галицьку", "СРСР" та інші.

Колумніст кількох українських ЗМІ Олексій Мінаков звертає увагу на сцену з терактом в парламенті та перевороту, після яких країна, за сюжетом, опиняється у хаосі. Він вважає, що в серіалі пропагується насильницький сценарій.

Дехто з користувачів залишився невдоволений зображенням представників націоналістичних організацій та російсько-українського конфлікту в серіалі, і вважає, що незабаром портрети Володимира Зеленського спалюватимуть на Західній Україні.

Іншим, навпаки, сподобалася ідея "тролінгу" Петра Порошенка, Юлії Тимошенко та націоналістів.

А дехто передрікає велике політичне майбутнє для Володимира Зеленського після виходу серіалу.

Принаймні в самому серіалі обличчя артиста з'являється навіть на національній валюті.

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