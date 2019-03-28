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Герой України - найвища відзнака, яку можна отримати в Україні. Станом на сьогодні 444 людини нагородили цим званням за трудові досягнення або ж за геройський вчинок.

Серед Героїв є промисловці, державні діячі, освітяни, шахтарі, комбайнер та доярка. Усі ці люди живуть серед нас, й події в Україні впливають на них так само, як і на решту суспільства.

Після 2014 року частина Героїв України опинилася на непідконтрольній території Донбасу й Криму. Дехто виїхав, проте інші залишились й почали будувати своє життя й кар'єру на службі місцевим "владам".

BBC News Україна вирішила дізнатися, як живуть Герої на території, яку Україна зараз не контролює.

Герої Криму

Після 2014 року дехто з Героїв України не просто залишився на непідконтрольній Києву території, але й став активним діячем "місцевої влади".

Проти деяких Київ навіть запровадив санкції.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Микола Бойко на дегустації власних вин у Києві, грудень 2017 року

Наприклад, відомий винороб, екс-генеральний директор підприємства "Масандра" Микола Бойко після анексії Криму залишився керувати заводом.

У 2014 році підприємство "націоналізували", відібравши в України, а потім передали Управлінню справами президента Росії.

Пана Бойка звільнили у 2015 році, й відкрили проти нього кримінальну справу за підозрою у зловживаннях.

Зараз Микола Бойко живе у Києві, де у 2015 році заснував "Міжнародний дім вина "Микола Бойко". До статутного фонду компанії він вніс 10 мільйонів гривень.

Також Герой України інколи проводить дегустації в одному із винних магазинів Києва.

Хоча він і живе у Києві, проте Рада нацбезпеки і оборони України у травні 2018 року ввела проти пана Бойка санкції на три роки та позбавила всіх нагород.

Інші Герої України в Криму уникнули кримінального переслідування з боку нової "влади".

Так, колишній депутат Верховної ради АР Крим Олександр Баталін залишився на півострові й після анексії.

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Олександр Баталін із "головою Криму" Сергієм Аксьоновим

Пан Баталін досяг значних успіхів і став діячем нового "режиму".

Баталін продовжив керувати заводом "Фіолент", який виготовляє для широкого загалу електронні прилади, а для оборонного комплексу - автоматику для кораблів й навігаційні системи. Зараз підприємство продовжує працювати на військових, але вже російських, й пишається цим.

На сайті компанії повідомляється, що "ділова філософія АТ "Завод "Фіолент" говорить: "Бути корисним Росії! Бути корисним людям!"

Після анексії Криму Баталін став головою "Кримського регіонального відділення Російського союзу промисловців і підприємців", а також вступив у партію "Єдина Росія".

З 2014 року він також став членом "Громадської палати Криму".

Нова "влада" нагородила пана Баталіна медаллю "За захист Криму" (2014 рік) та орденом "За відданість обов'язку" (2016 рік).

Щодо Олександра Баталіна Україна ввела безстрокові санкції, а прокуратура АР Крим підозрює його у державній зраді.

Як повідомили BBC News Україна, справа колишнього депутата Криму скерована до суду.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Февзі Якубов лауреат численних нагород від нової "влади" Криму і навіть просив за неї перед Путіним

Активним після анексії Криму залишався і 81-річний ректор Кримського державного інженерно-педагогічного університету Февзі Якубов (у 2016 році на посаді його замінив син).

У 2018 році він отримав звання "Почесний громадянин Республіки Крим" за сприяння розвитку "республіки".

Того ж року він став довіреною особою Володимира Путіна на виборах президента Росії у Криму. Ці вибори міжнародна спільнота не визнала.

У березні 2019 року під час поїздки Путіна до Криму Якубов публічно попросив його залишити на посаді "голову Криму" Сергія Аксьонова.

"Заради Бога, не забирайте у нас Сергія Валерійовича", - сказав Февзі Якубов, на що Путін пообіцяв: "Заради Бога, не будемо забирати".

Копирайт изображения UKRINFORM Image caption Микола Багров після анексії продовжив керувати Таврійським національним університетом, частина якого переїхала до Києва, де він існує й досі.

Важливим діячем за "нового режиму" став і ректор Таврійського національного університету ім. Вернадського Микола Багров.

Свого часу він був депутатом Верховної Ради України та першим головою Верховної Ради АР Крим.

У 2015 році він став ректором "Кримського федерального університету ім. В.І. Вернадського", до створення якого доклав багато зусиль.

На посаду ж голови наглядової ради університету пан Багров запропонував "голову Криму" Сергія Аксьонова.

За даними "Крим.Реалії", Багров за декілька тижнів до своєї смерті, у квітні 2015 року, публічно подякував Володимиру Путіну за "блискуче повернення Криму".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Народний депутат Борис Дейч був у числі останніх, кому звання Героя надав Віктор Янукович

Активно підтримував прихід Росії до Криму й на той час народний депутат України від Партії регіонів Борис Дейч. Один з останніх, кому Віктор Янукович дав звання Героя України.

Навесні 2014 року депутат взяв участь у "референдумі" про приєднання Криму до Росії.

Він відкрито агітував жителів півострова голосувати за "об'єднання" з Росією. Він і сам не приховував того, що взяв участь у голосуванні.

Попри таку активну проросійську позицію, пан Дейч ще майже півроку ходив до Верховної Ради України. Востаннє його картка спрацювала в українському парламенті 3 липня 2014 року.

Депутати намагались позбавити Бориса Дейча повноважень, згідно з його ж власною заявою, проте на це не вистачило голосів.

Герої Донбасу

25 серпня 2011 року Віктор Янукович надав звання Героїв відразу трьом шахтарям за їхні трудові заслуги.

Серед них був і Олександр Однораленко з Макіївки, який працював на державній шахті "Холодна Балка".

Копирайт изображения Reuters Image caption Герой України Олександр Однораленко балотувався у депутати "парламенту ДНР" від партії Дениса Пушиліна, який зараз керує "республікою"

48-річний шахтар залишився на непідконтрольній території й восени 2018 року навіть балотувався у так званий парламент "ДНР".

Він йшов по списку громадського руху "Донецька Республіка", головою якого є нинішній керівник "ДНР" Денис Пушилін.

Щоправда, виборча кампанія пана Однораленка не була успішною - в переліку депутатів "Народних зборів ДНР" його немає.

Суперечливою є й постать поета Бориса Білаша із Донецька, який отримав звання Героя також рішенням Віктора Януковича.

У мережі можна знайти інформацію про те, що пан Білаш у 2014 році писав вірші, спрямовані проти України й навіть брав участь у створенні збірки "Поети за Новоросію!".

Крім того, його вірші опубліковані у літературному інтернет-виданні "Донбас", який випускають на непідконтрольній території за підтримки "Земляцтва донбасівців у Москві"

Саме там у 2018 році опублікували його вірш "Пам'ятник", який викликав певне збурення користувачів соцмереж. У вірші поет закликає встановити "пам'ятник Хрюші у вишиванці", аби вона "представляла Україну з її найкращого боку".

За даними Спілки письменників України, членом якої Борис Білаш є досі, поет живе поперемінно у квартирі в Донецьку та у будинку на підконтрольній території.

Там підтвердили, що у збірнику "Донбас" дійсно опубліковані вірші поета, проте зазначили, що вони взяли ті твори, які вже публікувались у періодиці.

Герої назавжди

Копирайт изображения UNIAN Image caption Звання Героя України надає президент і позбавити його має теж він, проте виключно на основі відповідного рішення суду.

Усі без виключення Герої України досі мають це звання, розповіли BBC News Україна у департаменті державних нагород Адміністрації президента.

За їхніми словами, позбавити даної державної нагороди може лише президент і тільки "у разі засудження нагородженого за тяжкий злочин".

Хоча він і нагороджує цим званням, проте забрати його не може без рішення суду.

Ще у 2015 році низка депутатів Верховної Ради пропонувала змінити цю процедуру та дати можливість застосовувати позбавлення нагород як санкцію проти певних людей.

Колишній представник президента України у Криму Борис Бабін розповів BBC News Україна, що чинний порядок дає необхідні можливості для позбавлення звання Героя за злочин, але прокуратура та суди поки не довели жодної такої справи до завершення.

Він вважає, що можливість рішенням органів влади позбавляти звання Героя України відкриє "шлях для зловживань".

Він пропонує прибрати із закону формулювання "тяжкий злочин" і залишити суду можливість самостійно вирішувати у яких випадках позбавляти нагород.

Ще декілька цікавих фактів про Героїв України:

Серед Героїв є значний гендерний дисбаланс — 411 чоловіків і 33 жінки.

чоловіків і жінки. Військові не дуже часто отримували це звання - тільки 19 армійців отримали звання Герой України до 2014 року. Конфлікт на Сході змінив картину. З 2014 року ще 48 військових отримали звання Героя, серед них і єдина жінка - Надія Савченко.

армійців отримали звання Герой України до 2014 року. Конфлікт на Сході змінив картину. З 2014 року ще військових отримали звання Героя, серед них і єдина жінка - Надія Савченко. 46 працівників сільського господарства удостоєні найвищої державної нагороди: від керівників великих господарств до простої доярки та комбайнера.

Катерина Гордійчук — все життя пропрацювала дояркою та надоювала 6 000 літрів молока з однієї корови на рік, або 16,4 літра на день. Зараз такі показники не стали б рекордом. Завдяки сучасним методикам корови у середньому дають 20 літрів молока на день.

Image caption У 2015 році пенсіонерка, яка живе тихим життям неподалік Сімферополя, розповідала BBC, що після анексії отримала від нової "влади" велику пенсію та безкоштовні ліки.

Анатолій Лавриненко — комбайнер з Херсонщини, у радянський час тричі поспіль ставав ударником п'ятирічок. Його рекордний намолот склав 3 200 тонн за сезон, сучасні технології дозволяють досягти рівня у 4 000 тонн.

30 гірників стали Героями, як бригадири й керівники ділянок, так і просто забійники

гірників стали Героями, як бригадири й керівники ділянок, так і просто забійники 17 освітян, серед яких один директор школи та три вчительки

освітян, серед яких один директор школи та три вчительки 2 журналістів мають звання Героя України — засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе та головний редактор видання "Сільські вісті", народний депутат Іван Сподаренко

журналістів мають звання Героя України — засновник "Української правди" Георгій Гонгадзе та головний редактор видання "Сільські вісті", народний депутат Іван Сподаренко Серед Героїв є 1 донор. Володимир Ніколаєв із Дніпра регулярно здавав кров протягом більше ніж 35 років.

Копирайт изображения Ukrinform Image caption Надія Савченко - єдина українська жінка-військова, яка отримала зірку Героя

Героями України досі є й командир УПА Роман Шухевич і провідник ОУН Степан Бандера. Суди скасували рішення про їхнє нагородження, проте жоден президент не видав указу про позбавлення їх цього звання.

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