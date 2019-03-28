Скільки цигарок у пляшці вина?

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Вживання пляшки вина об'ємом 750 мл на тиждень є еквівалентом десяти цигарок на тиждень для жінок і п'яти - для чоловіків, якщо мова йде про збільшення ризику розвитку раку, як з'ясувало дослідження.

Британські вчені кажуть, що таке порівняння дозволяє належним чином повідомити про ризики помірного вживання алкоголю для здоров'я.

Але фахівці зауважують, що куріння створює набагато більший ризик виникнення раку, ніж алкоголь.

Єдиний спосіб зменшити ризик від куріння - це повністю кинути палити.

Згідно з рекомендаціями національної служби охорони здоров'я Великої Британії, чоловікам та жінкам рекомендують вживати не більше 14 одиниць алкоголю на тиждень (одна одиниця - 10 мл або 8 г етанолу) - це близько 3,5 л пива середньої міцності або сім келихів (півтори пляшки) вина.

У рекомендаціях також вказано, що не існує "безпечної" дози алкоголю, коли йдеться про ризик для здоров'я.

У дослідженні, результати якого опублікували у BMC Public Health, зазначено, що навіть помірне вживання алкоголю може становити ризик виникнення раку, зокрема раку молочної залози - цей вид раку є найбільш поширеним серед жінок як у Британії, так і в Україні.

Як алкоголь впливає на виникнення раку?

У дослідженні науковці підрахували, що якщо 1000 чоловіків-некурців і 1000 жінок-некурців щотижня випиватимуть одну пляшку вина, то близько 10 чоловіків і 14 жінок додатково захворіють на рак протягом життя.

У жінок вживання алкоголю пов'язують зі збільшенням ризику виникнення раку молочної залози, а у чоловіків - з раком шлунково-кишкового тракту та печінки.

Скільки одиниць алкоголю містять різні напої?

Стопка спиртного (25 мл) - 1 одиниця.

Стандартний келих вина (175 мл) - 2,1 одиниці.

Великий (250 мл) келих вина - 3 одиниці.

Пінта 4%-го пива (0,57 л) - 2,3 одиниці.

Для підрахунку дослідники з Саусгемптонського та Бангорського університетів використали дані щодо ризику виникнення раку організації Cancer Research UK, а також дані про злоякісні пухлини серед населення, виникнення яких змогли пов'язати із вживанням алкоголю та тютюнопалінням.

Однак фахівці застерігають від спрощеного погляду на результати.

"Загальна картина ризику виникнення раку надзвичайно складна і має багато нюансів, тож важливо пам'ятати про те, що в цьому новому дослідженні міститься багато припущень", - каже Мінук Шумейкер з лондонського Інституту дослідження раку.

"Наприклад, важко повністю розрізнити вплив алкоголю та цигарок, і дослідження не брало до уваги тривалість куріння або час, який минув відтоді, як людина кинула палити", - додає вчена.

У дослідженні розглядали лише рак, а не інші захворювання, такі як серцево-судинні або легеневі хвороби, які часто зустрічаються у курців.

Дослідники використали дані за 2004 рік і не взяли до уваги інші фактори, які могли спричинити рак, зокрема вік, сімейну спадковість, дієту або інші аспекти образу життя.

Кількість цигарок, які зазначили еквівалентом до алкоголю, є невеликою в порівнянні з кількістю, яку зазвичай викурюють курці на день.

Таким чином деякі фахівці висловлюють сумніви в користі такого дослідження.

"Куріння більш шкідливе"

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Професор Джон Бріттон, директор британського Центру досліджень тютюну та алкоголю в Ноттінгемському університеті, каже: "Я не впевнений, що багато людей думають, курити їм чи пити, зважаючи на порівняння ризиків".

"Дослідження свідчить про те, що якщо ми говоримо про ризик виникнення раку, куріння є значно шкідливішим, ніж вживання алкоголю. Куріння також є значно шкідливішим за алкоголь стосовно низки інших хвороб", - каже фахівець.

"Якщо курці непокояться про своє здоров'я, найкраще, що вони можуть зробити - це кинути палити. Люди, які вживають алкоголь, мають дотримуватися рекомендованої норми у 14 одиниць на тиждень", - додає професор Бріттон.

Утім, Боб Паттон, викладач клінічної психології Університету Суррея каже, що дослідження може вплинути на громадську думку.

"Результати цього простого дослідження матимуть великий вплив на те, як ті, хто п'є, особливо жінки, оцінюють ризики вживання алкоголю", - каже пан Паттон.

"Якщо дивитися на алкоголь так само як на куріння, це може призвести до зменшення його вживання, а відповідно й ризиків, які з ним пов'язані", - підсумовує фахівець.

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