Чарівне оленятко і нахабна білка: найкрасивіші фото природи Шотландії
У Шотландії визначили переможців конкурсу "Фотограф шотландської природи-2018".
Головний приз отримав мешканець Единбурга, який провів літо, фотографуючи родину сарн.
Філ Джонстон зробив переможну світлину малюка сарни з квітами біля свого будинку.
Він розповів: "Того вечора на початку липня я вже кілька годин провів з родиною сарн, але помітив там лисицю".
Фотограф вирішив спробувати зняти руду хижачку, але на нього чекав дехто інший.
"Десь через годину я почув шурхіт у високій траві, але звідки виринула не лисиця, а маленька сарна. Вона відкусила квіти бугили і одразу почала жувати", - згадує пан Джонстон.
Він встиг зробити три-чотири знімки, а потім малюк так само раптово зник. "Це була чарівна мить", - каже фотограф.
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У дев'ятому щорічному конкурсі найкращої фотографії шотландської природи взяли участь професіональні фотографи та аматори з усього світу.
Журі обрало переможців у кількох категоріях: довкілля, ботаніка, абстракція, дика природа та пейзаж.
Про власника головної нагороди представник журі оператор Реймонд Безант сказав: "У цьому фото було дещо більше, те, що завжди хочеться побачити на фотографії дикої природи. Там є все, що я шукав: фото різке, з гарною витримкою та чудовою композицією".
Він додав: "Така зустріч - це привілей, але ще краще - побачити цю мить та атмосферу, яку так ідеально передано в цій світлині".
Восьмирічна Кейтлін Кларк з Інвернесса здобула нагороду фотографа року серед юніорів.
Вона стала наймолодшим переможцем за всю історію нагороди завдяки своїй світлині рудої білки в лісі біля міста Лоссімут.
Кейтлін розповіла, що дуже раділа, коли їй вдалося сфотографувати білку.
"Я назвала фото "Ку-ку!", тому що хитра білка гралася зі мною у схованки поміж гілок", - каже дівчинка.
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Суддя Найл Ірвін відзначив чудову композицію світлини, яку зробила Кейтлін.
"На фото є хороше бокове світло і відчуття спонтанності та руху", - додав представник журі.
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