Чарівне оленятко і нахабна білка: найкрасивіші фото природи Шотландії

  • 28 березня 2019
Сарна Копирайт изображения Phil Johnston
Image caption Фотографію маленької сарни, яку зробив Філ Джонстон, визнали найкращою

У Шотландії визначили переможців конкурсу "Фотограф шотландської природи-2018".

Головний приз отримав мешканець Единбурга, який провів літо, фотографуючи родину сарн.

Філ Джонстон зробив переможну світлину малюка сарни з квітами біля свого будинку.

Він розповів: "Того вечора на початку липня я вже кілька годин провів з родиною сарн, але помітив там лисицю".

Білка Копирайт изображения Kaitlyn Clark
Image caption Кейтлін Кларк отримала найкращий приз серед юніорів за фото рудої білки в лісі в районі міста Лоссімут

Фотограф вирішив спробувати зняти руду хижачку, але на нього чекав дехто інший.

"Десь через годину я почув шурхіт у високій траві, але звідки виринула не лисиця, а маленька сарна. Вона відкусила квіти бугили і одразу почала жувати", - згадує пан Джонстон.

Він встиг зробити три-чотири знімки, а потім малюк так само раптово зник. "Це була чарівна мить", - каже фотограф.

Великий кульон з крабом Копирайт изображения Toby Houlton
Image caption Тобі Холтон отримав нагороду в категорії "Поведінка тварин"
Ділянки в Единбурзі Копирайт изображения Andras Sandor
Image caption Фото земельних ділянок, яке зробив Андрас Сандор з Единбурга, також отримало приз

У дев'ятому щорічному конкурсі найкращої фотографії шотландської природи взяли участь професіональні фотографи та аматори з усього світу.

Журі обрало переможців у кількох категоріях: довкілля, ботаніка, абстракція, дика природа та пейзаж.

Про власника головної нагороди представник журі оператор Реймонд Безант сказав: "У цьому фото було дещо більше, те, що завжди хочеться побачити на фотографії дикої природи. Там є все, що я шукав: фото різке, з гарною витримкою та чудовою композицією".

Маяк Раттрай-Хед Копирайт изображения Wojciech Kruczynski
Image caption Войцех Крушинські з Польщі отримав нагороду за найкращий морський пейзаж за це фото маяка Раттрай-Хед
Presentational white space
Гриб Копирайт изображения Jean Robson
Image caption Джин Робсон, найкраще фото в категорії "Ботаніка"
Presentational white space

Він додав: "Така зустріч - це привілей, але ще краще - побачити цю мить та атмосферу, яку так ідеально передано в цій світлині".

Восьмирічна Кейтлін Кларк з Інвернесса здобула нагороду фотографа року серед юніорів.

Вона стала наймолодшим переможцем за всю історію нагороди завдяки своїй світлині рудої білки в лісі біля міста Лоссімут.

Каміння Копирайт изображения Charly Schleder
Image caption Чарлі Шледер з Німеччини отримав нагороду в категорії "Абстрактне фото"
Схід сонця на озері Копирайт изображения Roger Lever
Image caption Світлина Роджера Левера здобула приз в категорії "Довкілля"
Гори в Шотландії Копирайт изображения Colin Campbell
Image caption Колін Кемпбелл отримав приз за найкращий пейзаж

Кейтлін розповіла, що дуже раділа, коли їй вдалося сфотографувати білку.

"Я назвала фото "Ку-ку!", тому що хитра білка гралася зі мною у схованки поміж гілок", - каже дівчинка.

Суддя Найл Ірвін відзначив чудову композицію світлини, яку зробила Кейтлін.

"На фото є хороше бокове світло і відчуття спонтанності та руху", - додав представник журі.

Глухар Копирайт изображения David Perpiñán
Image caption Стоп-кадр з фільму іспанця Давида Перпіньяна, який здобув відеонагороду
Скелі над морем Копирайт изображения Martin Gibb
Image caption Мартін Гібб отримав студентську нагороду за цю світлину

Усі фотографії захищено авторським правом.

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