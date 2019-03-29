"Мужики, я вас чую": як Зеленський, Порошенко і Тимошенко виходять у народ

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Перед кожними виборами топ-політики України виїжджають у всеукраїнські тури.

Зустрічі з виборцями - на майданах і на підприємствах, в будинках культури та на стадіонах, - вважаються простим і надійним способом донести інформацію про себе і свою програму прихильникам (та й опонентам), мобілізувати свій електорат, переконати піти голосувати тих, хто ще не визначився.

Нинішні вибори не стали винятком, і лідери українських президентських перегонів багато часу проводять за межами Києва.

На фінішній прямій кампанії журналісти BBC поїхали слідом за кандидатами-лідерами соцопитувань - Юлією Тимошенко, Володимиром Зеленським і Петром Порошенком - в українські містечка і спостерігали, як топові політики спілкувалися з простими виборцями.

10 днів до виборів. Тимошенко

Холодний і сірий ранок буднього дня. Над центральною площею Коростеня, 60-тисячного містечка за дві годинах їзди від Києва, лунає чоловічий голос. Енергійний хлопець зі сцени, прикрашеної написами "ВірЮ в Україну!", жваво розповідає про жахливе життя простого українця за чинної влади.

"Влада говорить про європейську країну. Але з європейського у нас є тільки безвіз. Та тільки що він нам дає? Лише відтік наших працьовитих людей з країни", - дає вирок оратор безвізовому режиму з Євросоюзом, одному з головних досягнень Петра Порошенка.

На площу ось-ось має під'їхати головна надія простого українця на те, що його життя хоч трохи покращиться - це якщо вірити енергійному хлопцеві.

В очікуванні побачити Юлію Тимошенко - а йдеться саме про неї - біля сцени зібралося близько тисячі людей. Багато бабусь, які привели з собою онуків. Хтось приїхав на мітинг на велосипеді - здається, тут можна побачити весь асортимент радянського велопрому: "Орленки", "Аисты", "України".

Кілька людей прийшли на площу з саморобними плакатами: від банальних "Юля - наш президент" і "Коростень - за Новий курс" до ексцентричних на кшталт "Мама сказали - мама зробили".

Обабіч площі стоїть агітаційний намет. У ньому баба Свєта роздає листівки із зображенням Тимошенко і короткий переказ "Нового курсу" - програми реформ, яку та збирається запустити після обрання президентом.

Image caption Збиратися на центральній площі Коростеня люди почали задовго до приїзду Юлії Тимошенко

"Я знаю: Юля наведе порядок. І війну закінчить, домовиться з усіма, ось побачите", - переконано каже вона.

Петра Порошенка баба Свєта, як і більшість прихильників Тимошенко, не любить.

І ось - Тимошенко на сцені. Народ пожвавлюється і підтягується практично впритул до подіуму. Бабуся з чорним пакетом у руці піднімає над головою маленький кнопковий телефон: вона транслює те, що відбувається, для когось і час від часу кричить у слухавку: "Добре чути? Тому що я ближче до сцени підійти не можу".

Тимошенко ж починає без розкачки. Вона звинувачує Петра Порошенка в нездатності закінчити війну на Донбасі, в доведенні народу до крайньої бідності, у провалі реформ, у всепоглинаючій корупції.

"Пам'ятайте, президент України обіцяв, що він, як лідер Сінгапуру Лі Кван Ю, посадить трьох своїх друзів, якщо вони будуть замішані в корупції? Так ось перше, що я зроблю, - я виконаю зобов'язання, яке взяв на себе Порошенко, і посаджу трьох його друзів, причому негайно й швидко ", - каже вона, і площа вибухає сміхом та оплесками.

Image caption Чимало жителів Коростеня одразу після мітингу поїхали по своїх справах

"Причому трьома тут не обійдешся", - продовжує Тимошенко, відчуваючи настрій натовпу.

Над центральною площею Коростеня літає квадрокоптер. Схоже, що присутні бачать його вперше і боязко поглядають на нього.

У певний момент дрон опускається на висоту кількох метрів над натовпом і надокучливо дзижчить. Люди на цій ділянці площі звертають на нього увагу більше, ніж на саму Тимошенко. Вона це помічає і перериває свою викривальну промову.

"Дорогі друзі, що це там у небі? Ви не хвилюйтеся, це Служба безпеки України нас постійно супроводжує, в кожному куточку України. Вони хочуть побачити наші обличчя, послухати, про що ми тут спілкуємося. Давайте не звертати на них уваги. Я сподіваюся, вони незабаром стануть нашими, українськими, рідними", - каже вона.

Дрон різко злітає вгору, народ трохи розслабляється, а Юля критикує соцопитування, які припускають, що вона може не пройти до другого туру виборів, звинувачує владу в підготовці фальсифікацій і нарешті обіцяє, що вже через п'ять років люди в Україні житимуть, як в Європі. Але це якщо всі разом будуть правильно і професійно працювати.

"Ви готові до такої роботи?" - питає вона.

"Так!" - дружно відповідає їй площа.

Копирайт изображения Batkivshchyna Image caption Допомагати Тимошенко готовий увесь коростенський "майдан"

"Так ось я хочу попросити вас про допомогу, - каже Тимошенко. - Підніміть ваших друзів, сусідів, колег з роботи, об'єднайте всіх, увімкніть "сарафанне радіо" на повну потужність, і нехай кожен з вас переконає десятки рідних людей не припуститися фатальної помилки, проголосувавши за чинну владу".

"До зустрічі після перемоги!" - прощається Тимошенко і проривається до припаркованої за сценою чорної "Тойоти" крізь натовп шанувальників, які намагаються подарувати їй квіти, передати конверт із якимсь дуже важливим особистим проханням або просто зробити селфі.

Нарешті Юля їде на наступний мітинг, у Житомир. Якась бабуся з дуже серйозним обличчям навздогін хрестить її "Тойоту". Площа швидко порожніє, і лише кілька пенсіонерів-велосипедистів біля постаменту, де колись стояв пам'ятник Леніну, обговорюють політичну ситуацію в країні.

"Дуже добре вона говорить, дуже багато обіцяє, але от не подобається це її "вони зробили, вони довели". А вона сама всі ці роки де була? Вона не останній елемент цього механізму. Тому я її підтримую лише частково", - розмірковує 61-річний Сергій Сергійович.

"Зате в неї харизма хороша. Вона сильний економіст. Видно людину високого інтелекту. І мужність її подобається: ось ніби маленька худенька жінка, а як бореться!" - долучається до дискусії його товариш.

Втім, суперечка швидко завершується: обидва погоджуються, що перш за все новий президент повинен - ​​або повинна - підвищити пенсії.

Тим часом посеред площі юнак в яскраво-червоній куртці запихає у спеціальний рюкзак дрон, що кружляв під час мітингу над його учасниками.

"Ви справді з СБУ?" - питаю я у нього.

"Та який я СБУшник? Я тутешній, підприємець я. Це мій дрон, чи не єдиний на все місто. Мене штаб Тимошенко попросив мітинг познімати згори, за гроші, ось прямо сьогодні їм файли скину. І з охороною Юліною все погоджено. Я коли про СБУ почув, сам здивувався", - каже хлопець.

9 днів до виборів. Зеленський

Найрейтинговіший кандидат у президенти Володимир Зеленський формально передвиборчих мітингів не проводить. Але з виборцями зустрічається - в рамках всеукраїнського концертного туру. В кожному з міст, куди приїжджає студія Зеленського "Квартал 95", проходять два концерти: соціальний - квитки на нього роздають безкоштовно, і комерційний.

"Це прямий підкуп виборців", - обурюється біля входу на центральний стадіон Кременчука. Тимофій, місцевий рекламіст, який прийшов сюди "через свою активну громадську позицію".

Саме тут, на стадіоні, команда Зеленського анонсувала безкоштовний концерт для п'яти тисяч мешканців міста. Насправді глядачів могло бути ще більше: через півгодини після початку заходу туди почали запускати всіх бажаючих - навіть тих, хто не мав квитка і стовбичив біля огорожі стадіону.

Штаб Зеленського з Тимофієм не погодився б. Тут кажуть, що "кварталівці" і раніше проводили соціальні концерти, і називати їх агітацією - неправильно.

"Агітація - це коли ви закликаєте конкретно голосувати "за" або "проти". Ми цього не робимо, тому ніякої агітації тут немає", - розповів в інтерв'ю BBC News Україна про нинішні концерти керівник виборчого штабу Зеленського Іван Баканов.

Та й сам кандидат заявляє про це на початку концерту, після того, як черги біля входу на стадіон розсмокталися, а глядачів підбадьорили виступи дівчат в коротких спідницях з місцевої художньої самодіяльності.

"Сьогодні у нас жодної агітації не буде", - каже він, з'явившись на сцені. Витримує паузу. У натовпі посміюються.

Image caption Щоб побачити Володимира Зеленського та його "Квартал" безкоштовно, треба було відстояти великі черги

"Тому Зе-драстуйте! Зе-доровенькі були!" - продовжує Зеленський вже під регіт присутніх.

"Мужики, я вас чую, - звертається він до когось прямо під сценою. - Все буде нормально. Всіх переможемо, сто відсотків!"

Концерт найуспішнішої комік-трупи України починається з цілком серйозної пісні, яку "кварталівці" виконують, запросивши на сцену маленьку дівчинку. У пісні йдеться про нове життя, яке може початися в Україні з 1 квітня - першого дня після президентських виборів. У ній є слова:

Ждали домой пацанов не напрасно:

Белый флаг в небе над площадью Красной.

Смотрит "Новини" Донецк, а не "Вести",

В Ялте лунают пісні, а не песни.

Народ на трибунах стадіону запалює ліхтарики на мобільних і починає в такт розмахувати телефонами, хоча надворі ще досить світло.

Коли пісня закінчується, "кварталівці" переходять до гумористичної частини своєї програми.

Колеги Зеленського сміються над особливостями дикції спікера Верховної Ради Андрія Парубія - мовляв, на перевірці гостроти зору незрозуміло, "він цю букву не бачить, не знає, чи не вимовляє". А ми тим часом заводимо розмову з 34-річним Сергієм, який вийшов зі стадіону на перекур.

Image caption Чимало потенційних виборців вважають, що якщо герою Зеленського в серіалі "Слуга народу" вдалося стати хорошим президентом, то в реальному житті у нього все вийде

"Тільки Зеленський, хлопці. Він ніколи не вкрав жодної копійки з бюджету, він все заробив сам, власною працею та розумом. І він знає, що треба робити. Адже там нічого складного: садити. Забирати все вкрадене і віддавати людям, це ж усе народне ", - емоційно каже чоловік.

Коли зі сцени жартують про інтелектуальні здібності мера Києва Віталія Кличка, ми підходимо до Сашка, водія років 50, який і хотів би побути на концерті довше, але геть змерз.

"Зеленський - прекрасний хлопець. Дивлячись на фільм, то і прекрасний президент має бути. Як переможе на виборах, потрібно щоб з корупцією розібрався і зарплати підняв", - з посмішкою каже він і поспішає додому.

Над стадіоном западають сутінки, і Володимир Зеленський прощається з глядачами.

"Що вам говорити, ви ж люди розумні, самі знаєте, що вам робити 31-го числа", - каже він під сміх кількох тисяч своїх шанувальників.

"Ми всі любимо нашу батьківщину, і, врешті-решт, в Україні все буде добре. А якщо зараз все погано, значить, це ще не кінець", - наостанок жартує Зеленський.

Image caption На концерт на центральному стадіоні Кременчука поширили п'ять тисяч безкоштовних квитків, але пускали на нього всіх охочих

Поки "кварталівці" співають останню пісню цього концерту, трибуни стадіону потроху порожніють.

Загальне захоплення мешканців Кременчука безкоштовним виступом найрейтинговішого кандидата в президенти не поділяє літній вусатий чоловік в окулярах.

Він підходить до нас, коли ми вже вимкнули камеру.

"А можна я у ваш мікрофон скажу, що Зеленський - х *** о?" - запитує він.

"Давайте, - дивуємося ми. - Але тільки без мату".

"Потрібно представлятися? Тому що я можу, - каже чоловік і, не чекаючи відповіді, заявляє. - Я Пилипенко Григорій Якович, ветеран афганської війни".

Витримавши паузу і переконавшись, що нашу камеру увімкнуто, він веде далі: "Я вкрай негативно ставлюся до ініціативи Зеленського піти в президенти, тому що не бачу за ним сили, здатної підняти країну. Країна - це ж не шоу-бізнес, не купка людей ... "

Григорій Якович на хвильку замислюється і каже. "Як актор він золота людина, він молодець просто. Але в ролі президента я його, вибачте, не бачу", - додає він.

Ми вимикаємо камеру. Григорій Якович ще трохи стоїть поруч з нами.

"Хлопці, але Зеленський президент - це ж несерйозно", - каже він, переконуючи чи то нас, чи самого себе. А тоді махнув рукою й пішов углиб парку біля кременчуцького стадіону.

4 дні до виборів. Порошенко

"Пусти мене! У мене ж ні гранати немає, нічого! Ось мій паспорт! Я тут живу, це моє місто!" - високий чоловік марно намагається пройти на центральну площу Хмільника, курортного містечка в рідній для Петра Порошенка Вінницькій області.

Через півгодини тут має розпочатися його передвиборний мітинг.

Але половину площі Перемоги, на якій поставили величезну сцену, заздалегідь обгородили металевими бар'єрами.

Вздовж бар'єрів стоять десятки нацгвардійців в бронежилетах, з кийками, газовими балончиками і портативними вогнегасниками на поясі. Трохи далі - півсотні спецназівців у пісочному камуфляжі.

На даху найвищої будівлі поруч з площею - двоє снайперів.

Єдиний вхід на огороджену частину площі - через металошукачі, біля яких чергують суворі охоронці з "пружинками" у вухах і місцеві поліцейські, простіші на вигляд.

Це саме з ними сперечається чоловік з паспортом у руці.

"Ми не можемо вас пропустити, у нас наказ", - втомлено каже поліцейський.

"Порошенко наказав?" - кричить на нього чоловік.

"Ми діємо згідно з інструкціями Управління державної охорони, відійдіть, будь ласка", - втручається в розмову його колега.

"Наглєци", - бурмоче під ніс незадоволений житель Хмільника й відходить від металошукача, звільняючи прохід для організованої групи з приблизно півсотні людей.

Image caption Мітинг Петра Порошенка пройшов за посилених заходів безпеки

"Козятинський район, за мною", - командує жінка років 45 зі стосом паперів у руках.

На кожному аркуші - ПІБ та контактні дані "учасників зустрічі від Козятинської РДА". Всі "учасники зустрічі" проходять рамки металошукачів без жодних проблем.

"Ви звідки?" - запитують у делегації журналісти.

"Наша адреса - Радянський Союз", - випалює літня жінка.

"Я - Євгенія, Козятинський територіальний центр соціальної служби", - представляється її балакучіша супутниця.

"Так а чого ви не на роботі? Пів на третю ж усього", - цікавляться у неї журналісти.

"А я на роботі. Он наше начальство", - посміхається вона і показує кудись в бік сцени.

Але появи на сцені Петра Порошенка чекають не тільки фігуранти "списків".

Ось прямо біля огорожі пританцьовує вусатий чоловік з саморобним плакатом з написом "Петя, я тебе люблю дуже!"

Поруч з ним дідусь за 70 бідкається своєму ровеснику: "Порошенко - це єдина людина, яка хоче добра нашій державі. Я його коли слухаю, так хвилююся..."

"Діду, пішли додому!" - перебиває його жінка, що стоїть поруч.

Той відмахується і веде далі: "Тимошенко - це дуже небезпечна людина, а Зеленський - просто клоун. Вся ця молодь - вона нічого не розуміє, вона йде по слизькій доріжці!"

Співрозмовник абсолютно згоден. І ось вони оплесками зустрічають Порошенка, який в супроводі першої леді, сина - депутата Верховної Ради від Вінницького округу - і місцевої еліти з'являється на сцені.

Президент одразу починає перераховувати досягнення свого президентського терміну.

"Ми з вами завоювали безвіз, і сьогодні не тільки європейці приїжджають в Хмільник оздоровлюватися, але і ми можемо вільно подорожувати по 132-х країнах світу!" - каже Порошенко.

"І на роботу поїхати", - коментує слова президента бабуся, що стоїть під сценою.

Image caption Деякі прихильники Петра Порошенка не потрапили на огороджену частину площі, але все одно не сумували

Інше досягнення Порошенка, про яке він розповідає Хмільнику, - підвищення соцстандартів.

Його опоненти критикують рішення про індексацію пенсій і монетизацію пільг і називають їх передвиборчим популізмом. Президент про це іншої думки.

"Деякі кандидати в президенти додумалися сказати, що підвищення пенсій і соцвиплат - це підкуп виборців... Так я всі п'ять років буду підкуповувати пенсіонерів, вчителів, лікарів, підвищуючи їм зарплати і пенсії", - заявляє президент і викликає шквал оплесків.

Від досягнень Порошенко переходить до загроз нинішній Україні, а саме до Росії, яка, за словами президента, тільки й чекає, щоб "втягнути Україну за волосся в Російську Імперію або в Радянський Союз".

Порошенко рішуче заявляє: він особисто цього ніколи не дозволить. Особливо, якщо його оберуть президентом на другий термін.

"Путін бігає по всіх кутках, молиться: будь-хто, тільки не Порошенко. Путін мріє про м'якого, податливого, недосвідченого, слабкого, ідеологічно аморфного й політично малоросійського президента України. Хіба ми дамо йому такий шанс? - запитує Порошенко і одразу ж, не чекаючи відповіді від натовпу, продовжує. - Точно ні! Коли Путін побачить, що українці на виборах проголосували проти капітуляції, він просто повинен буде погодитися і на миротворців на Сході, і на інші наші пропозиції".

До слів президента уважно дослухаються Наталя і Болеслав - літня пара в накидках з гаслом кампанії Порошенка "Ми йдемо своїм шляхом".

У наметі з таким же гаслом вони роздають перехожим агітаційну продукцію президента.

Особливий попит на ручки та календарі із зображенням усміхненого Порошенка та слоганом "Ти обираєш сьогодні, чи буде Україна завтра". Вони працюють агітаторами вже не перший місяць, тому зі знанням справи розмірковують про місцеві електоральні настрої.

"Юльку у нас не дуже люблять, якось так склалося. Молодь - за Зеленського в основному. Старші - за Порошенка, так і не скажеш, чому. Напевно, тому що ми мудріші, хитріші", - говорить Болеслав.

Його дружина додає: "Спочатку люди дуже активно цікавилися, записувалися в списки прихильників Порошенко. Потім, коли почали компромати кидати, про цей "Оборонпром" (мається на увазі журналістське розслідування, яке звинуватило одного з найближчих соратників Порошенка в причетності до корупції в оборонній сфері - Ред.), то набагато гірше. Але все буде добре, я відчуваю".

Судячи зі слів Петра Порошенка, який завершує свою промову, він теж відчуває, що все буде добре.

Image caption Після мітингу Петро Порошенко особисто робив селфі зі своїми перевіреними прихильниками

"Я впевнений, що за п'ять років ми закінчимо всі фундаментальні реформи, розпочаті нами п'ять років тому. Вибори 2024 року вже будуть не такими стратегічними, не такими доленосними. Ми успішно пройдемо точку неповернення до Росії, але для цього, друзі, нам з вами потрібно виграти вибори", - каже президент.

Просить своїх прихильників з Хмільника не розслаблятися, адже "кожен голос на вагу золота", і їде, перед цим наробивши селфі із ретельно перевіреними людьми біля сцени.

"Почав потужно. Але щось затягнув під кінець нудно, втомився вже якось. Але все одно будемо за нього, що робити", - повідомляє комусь телефоном чоловік в теплій куртці.

На площі різко холодає. Технічні працівники дуже швидко складають металеві бар'єри у вантажівку, яка везе їх кудись - можливо, до місця наступного мітингу Порошенка.

Учасники мітингу, які простояли останні кілька годин в периметрі, так само швидко заповнюють автобуси, припарковані на прилеглих до площі вулицях.

За кілька хвилин центральна площа Хмільника порожніє.

Вітер розносить площею кілька календарів із зображенням Порошенка.

І тільки велетенська сцена на краю площі Перемоги нагадує про те, що вже за чотири дні жителі Хмільника на виборчих дільницях покажуть, чи повірили вони обіцянкам Порошенка. І чи вистачить цього, щоб їхній земляк пройшов до другого туру виборів.

* У підготовці матеріалу брав участь Віталій Червоненко.