Жінка дорікнула дівчатам за легінси. Вони відповіли флешмобом

Копирайт изображения Getty Images Image caption Leggings are no longer reserved for the gym

Лист матері чотирьох дітей, у якому вона дорікнула жінкам, що масово носять легінси в університетському містечку в американській Індіані, розбурхав соцмережі.

"Я - проста католицька мати чотирьох синів і маю проблему, яку можуть вирішити тільки дівчата: легінси", - написала Маріанн Вайт у листі, який опублікували в студентській газеті.

Як пояснила пані Вайт, споглядання легінсів стало для неї болісним досвідом під час її візиту з чотирма синами, і що через них "молодим хлопцям тяжко ігнорувати" жіночі тіла.

"Наступного разу подумайте про матерів синів, коли ходитимете по магазинах і віддайте перевагу джинсам", - пропонує вона студенткам Університету Нотр-Дам.

Студенти миттєво відреагували на цей лист, заявивши, що ніхто не може контролювати їхній вибір одягу, а жінки мають вільно носити все, що хочуть.

Студентська група "Ірландці за репродуктивне здоров'я" організувала "День гордості легінсів", і закликала представників усіх статей гордо носити легінси у студмістечку.

Захід організували на знак протесту проти "споконвічної сексистської ідеї", що жінки відповідальні за дії чоловіків, які буцімто нездатні контролювати себе.

Деякі студентки почали ширити в соцмережах свої фото у легінсах.

"Католицька матусявисловилаідею, що легінси заводять чоловіків у гріх. Тож ми протестуємо за наше право не бути відповідальними за чоловіків і не бути постійно під контролем моралі чи стандартів жіночності", - написала користувачка anne-marie.

Для деяких студентів носіння легінсів у кампусі - звична справа, але декого цей скандал спонукав вийти на публіку у спандексі вперше.

"Знаєте, я ніколи не вбирала свої пурпурові легінси на публіку, але сьогодні вони побачать сонце!", - пише Dainy Bernstein.

Останніми роками жінки дедалі частіше вдягають легінси й еластичні штани поза заняттями спорту, тож цей одяг опинився у центрі суперечок.

Деякі користувачі соцмереж підозрюють, що лист був роботою троля, який хотів викликати полеміку. Втім, Washington Post зазначає, що уже не вперше лист у студентській газеті критикує вбрання студенток.

У іншому листі під назвою "Дами, будьте гідними", один зі студентів також виступав проти "невідповідного" одягу, який жінки носили на території кампусу.

Ніколь Ваддік, студентка старших курсів, заявила, що вирішила взяти участь у акції протесту, бо "те, що я ношу, не є запрошенням до сексуалізації мого тіла".

Аспірантка Кейт Бермінгем поширила своє фото у легінсах і зазначила, що чорні жінки частіше зазнають переслідувань за порушення усталеного дрескоду.

"Не забуваймо, що темношкірі жінки набагато частіше, ніж білі, зазнають покарання за "порушення" дрескоду в школі та на роботі,... і їхні тіла більше сексуалізують", - пише Kate Bermingham.

Деякі користувачі зазначили, що їм приємно бачити так багато студентів-чоловіків, які підтримали протест.

Один студент написав лист до газети, закликавши своїх одногрупниць "носити, що вони хочуть".

"Те, як ви одягаєтеся на месу, не є відображення вашого характеру, і це не дає жодному з нас право негідного й нешанобливого поводження з іншими", - написав він.

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